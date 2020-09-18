墙外文摘：首战即终战，马习会再来？

（德国之声中文网）"首战即终战"，"错误决策千万人头落地"，"美军航母船龄二十年，中国发展航母杀手，美军不会来"--马英九日前针对两岸关系的讲话引发舆论挞伐之声。台湾《上报》发表文章《推动"二次马习会"是马英九近日失格言行背后的真相》，作者张宇韶认为，这种荒谬言论不仅失去了卸任元首的高度，在时机上更有替中共的文攻武吓除罪的迹象。

文章认为，其实马英九内心盘算的是在明年解禁后，前往中国会晤习近平的政治意义。立法院去年5月7日完成《国家机密保护法》部分条文修正，删除涉密人员退离职后可缩短出境管制期限规定，并明定管制时间最长可达6年。 总统府在研议后发函给马英九、吴敦义等国民党籍卸任正副总统，将管制期限都延长到2021年5月19日。习近平如果在2022中共二十大希望修改党章延长总书记任期，势必必须交出像样的成绩单，一场廉价的统战大戏更是中南海渴望的及时雨。

作者说，为了累积二次马习会的政治资本，为了撷取最大的政治利益，马英九当下的言行就是个人的"超前部署"，他绑架冲击的不只是国民党的政党转型与两岸论述，伤害的更是台湾的国家利益。

美国海军今年8月在台湾海峡

美国会与台湾建交吗？

近期美国与台湾的关系急剧升温。台湾《风传媒》发表文章《美台建交的可能性及台湾的风险》，作者袁周认为，美国方面产生改变台海政策的强烈冲动，背后隐藏着多层复杂原因。短期看有配合对华施压和提升川普选情的考量，中长期看，则是为了抢占台海局势主导权。但由此推断美国的"战略清晰"将导致美台建交，则显见武断。

作者认为，从美国"全政府"对华战略的角度来看，美国当前调整台海政策的主要考虑是希望将"台湾牌"用活用久，在打击和遏制中国上发挥"投入低、效益高"的效果，其次也有战略上进一步控制台湾和榨取台湾利益的驱动。如果美推动与台建交，则中美必然断交，台湾将变为一枚死棋，由此美国的两个目标都达不到。中美关系专家欧伦斯近日接受媒体时也表示，他不认为川普要就此"挑衅中国的底线"。

对少数民族的强制同化会成功吗？

《纽约时报》发表文章《中国对西藏的强制同化必将失败》，作者郑国恩说，他分析了100多份西藏当局的政策文件记录和官方媒体的报道。照片里，藏人身着迷彩服接受培训。官方文件概述了北京如何在那里推出类似新疆的军事化劳动计划：西藏的农牧民被集中起来，接受军事化课程，并被教授工作纪律，要"感恩"中国共产党，以及学习汉语技能。官方文件显示，今年前7个月里，有超过50万劳工在这项政策下接受了培训。

文章说，忘掉由经济激励促成的有机、自愿的同化吧；如今，少数民族，尤其是西藏和新疆的少数民族，正被迫服从国家的干预性微观管理--这是一个警察国家，拥有精良的监控系统、详细的数据库和严密的社会控制形式。如今，作为习近平的重点项目，"扶贫"成了一种掩护，不仅能够重塑人们的生计，还在改变他们的整个生活方式--语言、宗教、文化和家庭。社会学家费孝通主张民族融合将会缓慢而自然地发生，这已经失败了。在习近平看来，少数民族的同化必须由国家强制推行。这也将会失败。

香港法院什么时候"闭着眼睛盖章"？

香港《苹果日报》发表《中港司法理念加速倒带》，作者李平认为，任志强身为中共红二代，因批评中共隐瞒武汉肺炎疫情、怒斥习近平是"剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑"，被控贪污、受贿、挪用公款、国有公司人员滥用职权四宗罪，极速判囚18年，既显示中共以言入罪时无所不用其极，也显示检察院、法院按党委决定"闭着眼睛盖章"。

文章说，中共在香港的喉舌、亲共政客近来频频攻击法院、法官，正因为香港的司法体系还没有堕落到全面按中共港共要求"闭着眼睛盖章"的地步，还有法官秉持良知和专业审案、判案。但是，律政司的选择性检控、政治检控，必定令法官面对政治争议、令司法机构政治化，国安法的诸多规定更剥夺了港人的司法复核权和司法独立，法官被要求"闭着眼睛盖章"的压力越来越多，司法独立将快速演变成党领导下的法治。

这些年“消失”的那些公知 “红二代”公知任志强被判18年 2020年3月，绰号“任大炮”的前国企高管兼自由派人士任志强发文批评中国当局应对疫情严重失职，并暗示习近平是“剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑”。外界推测，因其“红二代”背景，任志强得以长年纵论时政而未被拘捕。而这一次任志强被重判，显示习派决心出重拳让国内“红二代”中敢言的“异议人士”彻底噤声。

这些年“消失”的那些公知 法学家贺卫方社媒被封号 “公知”这个称谓通常指进言社会、参与公共事务讨论且具有学术背景和专业素质的知识分子，在中国大陆的兴起源于2004年《南方人物周刊》推出“影响中国公共知识分子50人”名单。北大法学教授贺卫方就是其中之一。近年来，微博粉丝数量众多（封号时为190万）的贺卫方微博被封号，其微信帐号去年也被永久封号。

这些年“消失”的那些公知 新公民运动创始人许志永判满获释后再被捕 2014年，公盟创始人、新公民运动主要创始人和法学家、公民维权人士许志永被判四年有期徒刑，罪名是“聚众扰乱公共场所秩序罪”。2020年1月，许志永发表给习近平的公开信《劝退书》，劝习近平主动让位。2月，许志永在广州被警方带走，6月被正式批捕。

这些年“消失”的那些公知 被刑拘、封禁的王功权 2013年9月，与许志永同为中国新公民运动的主要发起人之一的投资基金合伙人王功权被刑拘，至2014年1月22日保释出狱。此后其微博帐号被封禁。

这些年“消失”的那些公知 专栏作家王怡因煽颠罪获刑9年 2019年12月底，曾于2004年被《南方人物周刊》评为“最具影响力的公共知识分子”之一的专栏作家王怡，因煽动颠覆国家政权罪等罪名被判处有期徒刑9年。他曾创立研究中国宪政转型的网络论坛，并创建“秋雨之福”地下新教教会。

这些年“消失”的那些公知 作家李承鹏微博帐号消失 杂文家、畅销小说家李承鹏曾被视为当代中国具有重要话语地位的公共意见表达者。曾拥有大量微博粉丝。他热衷公益，其文章针砭时弊，被环球时报称为差不多篇篇“骂政府”。2014年7月，李承鹏新浪微博帐号被封。此后，李承鹏鲜有再发表政论文章。2020年2月初，李承鹏悼念武汉疫情“吹哨人”李文亮医生的文章在中国大陆网络迅速被删。

这些年“消失”的那些公知 法学教授许章润被清华开除 2020年7月，警方以嫖娼为由将清华大学法学教授许章润从家中带走。之后，他被清华大学开除。许章润多年来专注于研究中国的政治和社会运行模式，曾关注北京市驱赶外来居民的整改行动，提出合宪性审查。2018年7月，他在互联网上发表《我们当下的恐惧与期待》一文，批评领导人的倒退趋势，引起巨大的共鸣与反响，同时也造成政府的不满。今年8月，许章润被告知禁止离开北京及出境，禁止接受传媒访问，禁止接受任何资助。

这些年“消失”的那些公知 维族学者伊力哈木被判无期徒刑 维族学者伊力哈木·土赫提2014年被中国政府以“分裂国家罪”判处无期徒刑。伊力哈木至2014年为中央民族大学国际结算专业副教授，是“维吾尔在线”网站的创办人，主要研究新疆地区的收入差距及失业问题，长期呼吁中国当局处理不满情绪以避免新疆出现暴力活动。近年来，中国在新疆设再教育营，引起全球关注。



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