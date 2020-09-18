墙外文摘：首战即终战，马习会再来？

有评论指出，为了累积二次马习会的政治资本，马英九当下的言行就是个人的"超前部署"，他绑架冲击的不只是国民党的政党转型与两岸论述，伤害的更是台湾的国家利益。
（德国之声中文网）"首战即终战"，"错误决策千万人头落地"，"美军航母船龄二十年，中国发展航母杀手，美军不会来"--马英九日前针对两岸关系的讲话引发舆论挞伐之声。台湾《上报》发表文章《推动"二次马习会"是马英九近日失格言行背后的真相》，作者张宇韶认为，这种荒谬言论不仅失去了卸任元首的高度，在时机上更有替中共的文攻武吓除罪的迹象。
文章认为，其实马英九内心盘算的是在明年解禁后，前往中国会晤习近平的政治意义。立法院去年5月7日完成《国家机密保护法》部分条文修正，删除涉密人员退离职后可缩短出境管制期限规定，并明定管制时间最长可达6年。 总统府在研议后发函给马英九、吴敦义等国民党籍卸任正副总统，将管制期限都延长到2021年5月19日。习近平如果在2022中共二十大希望修改党章延长总书记任期，势必必须交出像样的成绩单，一场廉价的统战大戏更是中南海渴望的及时雨。
作者说，为了累积二次马习会的政治资本，为了撷取最大的政治利益，马英九当下的言行就是个人的"超前部署"，他绑架冲击的不只是国民党的政党转型与两岸论述，伤害的更是台湾的国家利益。
美国会与台湾建交吗？
近期美国与台湾的关系急剧升温。台湾《风传媒》发表文章《美台建交的可能性及台湾的风险》，作者袁周认为，美国方面产生改变台海政策的强烈冲动，背后隐藏着多层复杂原因。短期看有配合对华施压和提升川普选情的考量，中长期看，则是为了抢占台海局势主导权。但由此推断美国的"战略清晰"将导致美台建交，则显见武断。
作者认为，从美国"全政府"对华战略的角度来看，美国当前调整台海政策的主要考虑是希望将"台湾牌"用活用久，在打击和遏制中国上发挥"投入低、效益高"的效果，其次也有战略上进一步控制台湾和榨取台湾利益的驱动。如果美推动与台建交，则中美必然断交，台湾将变为一枚死棋，由此美国的两个目标都达不到。中美关系专家欧伦斯近日接受媒体时也表示，他不认为川普要就此"挑衅中国的底线"。
《纽约时报》发表文章《中国对西藏的强制同化必将失败》，作者郑国恩说，他分析了100多份西藏当局的政策文件记录和官方媒体的报道。照片里，藏人身着迷彩服接受培训。官方文件概述了北京如何在那里推出类似新疆的军事化劳动计划：西藏的农牧民被集中起来，接受军事化课程，并被教授工作纪律，要"感恩"中国共产党，以及学习汉语技能。官方文件显示，今年前7个月里，有超过50万劳工在这项政策下接受了培训。
文章说，忘掉由经济激励促成的有机、自愿的同化吧；如今，少数民族，尤其是西藏和新疆的少数民族，正被迫服从国家的干预性微观管理--这是一个警察国家，拥有精良的监控系统、详细的数据库和严密的社会控制形式。如今，作为习近平的重点项目，"扶贫"成了一种掩护，不仅能够重塑人们的生计，还在改变他们的整个生活方式--语言、宗教、文化和家庭。社会学家费孝通主张民族融合将会缓慢而自然地发生，这已经失败了。在习近平看来，少数民族的同化必须由国家强制推行。这也将会失败。
香港《苹果日报》发表《中港司法理念加速倒带》，作者李平认为，任志强身为中共红二代，因批评中共隐瞒武汉肺炎疫情、怒斥习近平是"剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑"，被控贪污、受贿、挪用公款、国有公司人员滥用职权四宗罪，极速判囚18年，既显示中共以言入罪时无所不用其极，也显示检察院、法院按党委决定"闭着眼睛盖章"。
文章说，中共在香港的喉舌、亲共政客近来频频攻击法院、法官，正因为香港的司法体系还没有堕落到全面按中共港共要求"闭着眼睛盖章"的地步，还有法官秉持良知和专业审案、判案。但是，律政司的选择性检控、政治检控，必定令法官面对政治争议、令司法机构政治化，国安法的诸多规定更剥夺了港人的司法复核权和司法独立，法官被要求"闭着眼睛盖章"的压力越来越多，司法独立将快速演变成党领导下的法治。
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