 墙外文摘：“非战争军事行动”针对台湾吗？ | 媒体看中国 | DW | 19.06.2022

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墙外文摘：“非战争军事行动”针对台湾吗？

有评论认为，如果北京要对台动武，不会把它视为一场低强度冲突来进行规划，而是要面对一场可能美、日都会涉入的全面性战争。因此，《军队非战争军事行动纲要》的实施并非针对台湾。

中国已经为军队的“非战争军事行动”奠定了国内的法律基础（资料图片）

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（德国之声中文网）中国6月15日起施行的《军队非战争军事行动纲要》是针对台湾吗？台湾《新新闻》发表评论《新航舰“福建号”停对面！“非战争军事行动”冲著台湾？》，作者顾尔德认为，非战争军事行动是因应低强度军事冲突，如果北京要对台动武，不会把它视为一场低强度冲突来进行规划，而是要面对一场可能美、日都会涉入全面性战争。就外部因素而言，中国想藉一带一路扩张其全球势力范围，它也必须有能力保卫中国在这些地区的侨民与投资。此外，对像南海中美军机擦撞、南斯拉夫大使馆被炸、抢救人质等问题如何具体因应、行动，这些“低强度冲突”或“稳定与支援行动”，应该也是《军队非战争军事行动纲要》更关注的重点。

那么《军队非战争军事行动纲要》和台湾没有关系吗？作者认为是有关系的。例如，解放军如果要攻台，之前会利用渔船、海上民兵侦察，之后得征调私人船舶进行跨海投送，这些作业准则都需要更明确规范。但是，这个《纲要》不会是主要为台湾制定的。虽然《纲要》详细内容未公布，但基本上这是为军事行动指挥统合用的，不是为了“师出有名”对外正当化用的。如果中国要正当化对台动武，它已经有《反分裂国家法》等法律，不需要靠一个位阶较低的行动纲要。

中国最新下水的福建号航母 被多方视为向台湾方面发出的又一个严厉信号

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通过性别平等解决结构性暴力

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有评论指出，中国国台办所属智库针对国务院总理李克强的政府工作报告整理了重点，谈到经济、创新、区域发展、改革开放等，可以反映中共权力中枢思考的优先顺序：台湾很重要，但不紧要。

有评论指出，李佳琦的案例代表了中国政府公权力的政治红线频繁化与随机化的趋势。这些无孔不入的政治要求与禁区，实际上也分成了“明”与“暗”两层。

有评论认指出，每逢6月，“八九六四”在香港已成为一种民主仪式。但是维园万点烛光不再，香港人在海外输出“八九六四”是必走之路。

有评论指出，未来在官方资金与商业剧本的结合下，“红色剧本杀”将成为中共宣传爱国教育、红色主旋律的一大利器，更可能成为中国对外文化输出的新领域。

有评论认为，疫情促进了大家对于公共生活的关注，但也带来集体焦虑。“小粉红”也会政治抑郁，因为他们的受教育经历和成长经历让他们想不明白，为什么有的人就是会和自己想的不一样。

新加坡“端传媒”发表文章《性别暴力的中国式治理难题：父权制催生的“黑恶势力”，无法被父权本身所清除》，作者侯奇江讨论唐山暴力事件时认为，技术不但为人所用，更为权力所用。2017年红黄蓝幼儿园虐童案中消失的监控记录说明了技术并不总是可靠。哪怕仅仅从防疫的角度来看，数字社会治理也面临诸多挑战。何况性别暴力的防治纠正，并不仅仅是一个政治技术的问题，而更是一个政治意识的问题。

作者说，对唐山打人案而言，揭开其中的性别维度的目的，并非挑起男女对立，而是为了对基于性别文化的伤害进行具体分析，确定相关行动者担当的责任，揭示出导致这些伤害的结构性因素，进行矫正。消除性别矛盾，调节紧张的社会关系的方法，不是捂住女性主义者的嘴，而是变革隐藏于社会各个方面的、不公的制度安排，打破现有社会中性别暴力的合法性。

作者认为，除了追究犯罪分子的责任，建立性别平等的社会需要建立长期有效的法治制度，改善包括警察在内的系统，而不是用打地鼠的方式进行一次次休克式的舆情管理。公共警力和公权力应该合理分配资源、有效监督。不论是发达的监控还是高效的管理技术，都应该用来打击真正的违法犯罪，维护公民的合法权益，而不是成为强化压迫和权威的放大器。只有解决了社会结构中性别关系的不正义，变革结构性暴力的制度安排，我们才能真正迈向性别和解，修复伤害带来的裂痕，把人们从对立的状态中解放出来，重建平等的性别关系。

奥密克戎与异议之路

《纽约时报》发表文章《奥密克戎打破“中国梦”》，作者Connie Mei Pickart写道：在宣传的灌输下——在一个所有举措都正确的政府领导下，国家变得越来越强大——大多数中国人已经学会了与生活中不那么吸引人的方面妥协：审查制度、越来越多的监控和经济放缓，后者令越来越多刚开始找工作的人感到不安。但封锁放大了这些问题。由于新冠病毒追踪措施，监控越来越深入人们的生活，经济瘫痪了两个月——有多少企业无法恢复？这加剧了对就业的担忧。

作者说，上海全市封锁结束了，但我们走出困境了吗？中共今年将召开一次敏感的会议，预计习近平将在会上扩大对权力的控制。控制新冠对于确保一切按计划进行至关重要。它被描述为一场必须赢得的战争。上海的一些社区已经被迫重新封锁。

作者认为，信仰受损的年轻一代可能会走上异议之路，就像1989年在天安门广场发生的那样。这在今天的中国不太可能。党的控制是绝对的；封锁清楚地表明了这一点。努力忘记并继续生活会更容易。许多人只得用脚投票。有些人已经逃到国外，有些人正在加快出国留学计划，或者依靠在国外的亲戚朋友脱身。令人惊讶的是，机会之地如此之快地就陷入类似文化大革命的黑暗时期，当时毛泽东将激进的政治和他的议程置于人民之上，使中国陷入混乱。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]
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