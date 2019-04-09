墙外文摘：“雨伞九子”受审即是抗争

（德国之声中文网）香港《端传媒》发表文章《我们的黄金时代--写在"雨伞九子"宣判之后》，作者周保松认为，关乎雨伞九子命运的审判，对历史对当下对未来，有着非比寻常的意义。对一场公民抗命运动来说，审判本身就是非常重要的抗争，因为公民抗命的目的，是要彰显制度不义，激发大多数人的正义感，从而推动社会政治改革。

文章说，这是香港史上标志性的公民自辩。"我们香港人，无论政见有多大不同，都必须感谢戴耀廷丶陈健民和朱耀明牧师三位。他们将香港社会运动的水平，带到前所未有的高度。其理念，其行动，其策略，其言辞，其精神，其人格，如此完整地融为一体。他们是我见过最美丽的香港人。"其余六位被告，包括陈淑庄丶黄浩铭丶邵家臻丶锺耀华丶张秀贤和李永达，他们确实坦然无惧，平静以对。"最最令我感动的，是见到许多上了年纪的老人家"，"不要小看这些支持。一场运动，不是所有人都站到最前。没有亲友和市民的理解支持，我相信雨伞九子一定不会像现在这般自信自在。这样的公民友谊，这样的肝胆相照，在社会运动特别重要"。

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当习近平扛起锄头

台湾《上报》发表文章《习近平的锄头政治学》，作者李华说，一年以前，习近平超长待机在十九大开幕式上站着做了两个多小时的报告，向外界展现了他的年富力强丶老当益壮。没想到一年後，鬓角花白，步履蹒跚。他似乎有意打破以往领导人以年轻形象示人的传统，毫不掩饰自己的老态龙钟。 当然今天权力定于一尊的他，以任何形象示人，下面都会拥护和赞美，让下面官员诚惶诚恐地是习近平最近扛锄头传达出何种政治意涵。

文章认为，习近平扛起锄头，可能也是效仿古代帝王来"劝农桑，务积谷"。中国作为一个人口大国，在如今国际形势诡谲云涌的当下，对中共来说守住农业的红线无疑有着重要战略意义。锄头在农业上可以铲除杂草，给农作物充足的生长空间和营养补己。而在政治上的意涵，可以指扫除政敌和异己，让自己人鸡犬升天。

在上一个任期里，习近平基本上铲除了中央丶省部级的"杂草"。在新任期内，他的目光锁定了散落在全国各地乡间的"杂草"。2018年1月，中共中央丶国务院发出《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，为期三年。一年多以来，从一线城市到乡镇街头，"扫黑除恶"的标语出现在中国各地。连幼稚园大门口都拉起了"扫黑除恶打早打小"的横幅。早已过世一个多甲子丶曾经叱咤上海滩的青帮大佬杜月笙的故居门前，竟然也有这样的标语。

"学习强国"，数字化时代的红宝书

《纽约时报》发表文章《使用"学习强国"是一种怎样的体验》，作者李佳佳（AUDREY JIAJIA LI）说，"学习强国"在中国已经变得无处不在了，这是中共中央宣传部在今年1月份推出的一款集即时通讯丶新闻聚合和社交网络于一体的产品。这个名称中的第一个字和第二个字放在一起构成"学习"一词，而习字恰好也是国家主席习近平的姓。因此，这款应用的名字也可以理解为"向习学习，让国家变得强大"。截至3月底，"学习强国"在华为应用商店的下载量已超过7300万次。它也是苹果中国应用商店里目前下载量最大的应用，但很难与其平均2.7颗星（满分是5颗星）的评级相匹配，尽管所有的政府和国企员工，以及数千万党员都被"鼓励"使用它，有时为了获得最高分数还相互竞争。

文章说，"学习强国"由科技巨头阿里巴巴开发，显然对其进行了一定的修饰。但是无论这些新产品表面上看起来多么花哨，其核心仍然是对意识形态材料的强制性学习，以及对中央政府表忠心。"进入问答环节的那一刻，在中国的中学读书的记忆如潮水般涌回脑海：华而不实的语言丶没完没了的重复丶一成不变的答案丶公开展示的班级排名--这是几代中国学生的集体记忆"。许多微博用户指出，"学习强国"和毛泽东时代狂热的"红宝书"运动有相似之处。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]