墙外文摘：防范颜色革命  中共如何闯关

（德国之声中文网）香港《端传媒》发表文章《2019，如何防范一场黑天鹅和灰犀牛共舞的"颜色革命"》。作者白信指出，按照许多中国人对1949年来政治周期的习惯性推测，2019年必定是一个不平凡的年份。迷信各种政治算命的人们，都会想当然地以"9"的十年为周期单位，推算今年齐聚的几个大日子："五四"运动一百周年丶"六四"镇压三十周年（同时也是中共前总书记胡耀邦逝世三十周年）丶建国七十周年丶发动对越反击战四十周年等等。在习近平于上月所发表的两个长篇讲话中，精神要旨只有一条：不惜一切代价防范爆发颜色革命。这是两个会议和研讨班的召开目的，也是习在农历新年之前为2019年定调丶为中共定下的全年政治任务。

文章说，过去七年来的重新意识形态化和政治生活极权化的发展，也将自身意识形态的内含矛盾--反普世主义丶反民主主义的伪马克思主义立场--曝之于天下。中国目前面临意识形态与制度合法性两者的互相牵制，造成内在矛盾却无法选择的困境，一种新的孤立，一如对待几个马克思主义学会的学生一般尴尬，而无论哪个领域的"黑天鹅"，指向的都是体制这个巨大的"灰犀牛"。然而，除了扮演反革命的角色，统治集团并无任何应对"颜色革命"的其他办法。

香港人30年前爱的自由呢？

香港《苹果日报》发表文章《爱自由》，作者李怡说，今年是六四30周年，30年前，香港人声援中国民运人士争民主，以为中国的民主可以带来自由，以及可以使97后的香港继续享有自由。30年过去，中国富起来强起来了，中国人至少中产阶级是否享有自由呢？也许物质生活不再拮据，可以自由享乐，但陈寅恪在将近100年前提出要绝对坚持的"独立之精神，自由之思想"仍然是空谷跫音。

文章说， 30年前，思想自由的香港人希望唤醒不自由的大陆人；30年后，对思想自由谢之不敏的中国人，压倒了香港人的自由意识。如果连在球场观众席中发出什么声音都会被治罪，如果在象征罪恶政权的歌声中都无法表现自己的自由意志，那么香港人迟早会"得到了猪的命运--迟早给别人当饭吃"。

委内瑞拉动荡，中国如何选择？

台湾《上报》发表文章《委内瑞拉政局动荡 中国政府陷入进退两难》，作者南方说，自委内瑞拉前总统查韦斯当政以来，中国和委内瑞拉的联系日益紧密，并结成了全面战略合作伙伴关系。在与美国和其他国家关系紧张背景下，委内瑞拉对中国的经济依赖性很强。但随着委内瑞拉政局走坏，在目前态势下，反对派上台执政的可能性大增，中国大陆如果不能很好地处理与委内瑞拉临时政府的关系，将可能承担两国关系恶化的风险。这在中美关系正走向新型冷战的背景下，影响更具战略性。

文章说，美国正在大力推进的自由开放的印度-太平洋战略，很大程度上就是遏制和对抗一带一路的重大举措之一。反过来，一带一路对于中国反制美国，实现地缘政治目标，显然亦很重要。委内瑞拉对中国的战略意义正是基于此。当前情况下，若中国大陆不能准确研判形势及其走向，作出错误选择，继续将宝押在马杜罗政府那里，像俄罗斯那样采取截然分明的态度，殊为不智。

"两岸新论述"就能扭转"筹码"的命运？

台湾《风传媒》发表文章《眼光只盯着海峡，永远进不了国际》，作者公孙策说，美中各自在贸易战的战略，还要受大趋势以及国际列强间的互动影响。台湾无论国安丶经贸丶乃至文化交流，都跟这两个超强太密切，两强有任何风吹草动，台湾都不免跟着摇晃。所以，台湾不但应该在两个超强之间保持弹性，庶免因变生肘腋而伤筋错骨，更要注意美中两国跟国际列强的互动，方能见风使舵，免于风暴。

文章说，2020年台湾总统大选已经开始，但是看得见的几位"大人"却都只有"盯住海峡"的眼光，眼前大事似乎只有"两岸新论述"。就算论述能让华府+北京都接受，还是扭转不了"筹码"的命运。好比开车，眼睛只盯着车头前方地面，肯定会被各种突发状况搞得手忙脚乱，必须眼光看向马路远处，同时跟旁边的车辆产生互动默契，并且掌握路况，能够应付能出现的情况。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]