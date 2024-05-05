墙外文摘：《金手指》和《繁花》都是宣传片？

有评论认为，香港电影的“尽皆过火，尽是癫狂”本来是为资本、为消费主义服务的，但没想到与主旋律宣传需要一拍即合——源头在于苏维埃宣传美学的本质也是如此。

（德国之声中文网）《金手指》最近全因梁朝伟凭此片中演出巨骗程一言获得香港电影金像奖最佳男主角，而又引起了一些讨论。台湾“上报”发表文章《<金手指>和<繁花>的共主》，作者廖伟棠说，全片都是牵强推进最后在欠缺高潮的情况下草草结束，按说老导演庄文强不至于这么荒腔走板，那么到底是谁令他必须烧钱完成这部并无必要存在的戏呢？作者认为原因在片尾字幕中的“北京宣传文化引导基金资助项目”。该项目宣称要“拓展‘主旋律’边界”，这就是北上香港导演的最大价值。且说徐克从《智取威虎山》到《长津湖》的表现，就令人叹为观止。香港电影的“尽皆过火，尽是癫狂”本来是为资本、为消费主义服务的，但没想到与主旋律宣传需要一拍即合——源头在于苏维埃宣传美学的本质也是“尽皆癫狂，尽皆过火”，越离谱越能煽动拳民，而香港电影精于此道，让意识形态宣传包装在娱乐之中潜移默化，洗脑于视听享受之中，不亦乐乎？

作者指出，王家卫的《繁花》也得到了上海市重大文艺创作资助，还入选央视2024年“大剧看总台”片单——也就是说，得到权力操盘者的一再背书。但相对而言，《繁花》还是要比《长津湖》、《金手指》做得聪明一些。1949年之后不可能还有大上海，《繁花》的成功在于小上海的塑造，但那被主旋律要彰显的那个改革开放重生的新上海盖过了风头。

两岸民众怎么看“马习二会”? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“520”将至，中共对台“和为贵”？

台湾“风传媒”发表文章《不只听习近平说什么，也要看他做什么》，作者李志尧指出，如果真的了解中共的对台方针、理解北京长期的对台策略，就应该认识到，讲求“唯物辩证法”的北京从来不会把“和统”与“武统”对立起来、割裂开来。从共产党“枪杆子出政权”的逻辑而言，解决台湾问题是目标，“和”与“战”只是两手策略，北京从未放弃“战”的一手、“硬”的一手，否则共军东部战区怎么会时时刻刻准备对台作战？否则怎会有《反分裂国家法》规定的动武三大条件？

文章回顾历史，毛泽东于1945年赴重庆与蒋介石举行国共和谈前，曾在重庆机场当众高喊“蒋委员长万岁”，并且说中国只有“和”、“和为贵”。和谈结束后毛泽东返回共军根据地即下达全面进攻指令，当时共军高干纷纷质疑说：“你都喊万岁了，我们怎么打得下去？”毛泽东回称：“不要听我说什么，要看我做什么”，结果造成国民政府军事大挫败而丧失江山。作者质疑道，针对这次“马习二会”的成果，外界若干评论者认为将有助于缓和两岸关系，并且研判习近平对台政策主调仍是以和为贵，将使“武统”发生的机率大为降低，让两岸有望结束政治对立、走向和平。习近平是否是继承毛泽东的诡辩术衣钵--也都是充满统战的谋略及话术？时值520台湾政局即将迈入新局面的关键时刻，台湾人民不只是听习近平说什么，也要看他做什么。

无论将矛头指向谁，移民人数都在增加 图像来源: Markus Mainka/picture alliance

“润”仍是上海人的热门话题

《纽约时报》发表文章《这不是我记忆中那个中国》，作者Gish Jen写道，上海在表面之下却潜藏着一种萎靡不振的感觉。在这座闻名遐迩的国际大都市里，外国人的数量与以前相比少得离谱，许多人因为大流行期间令人窒息的政策、跨国企业撤离员工或其他原因离开了这里。服装店空空荡荡，还有许多商店已经关门。以前人山人海的南京西路商业区，现在人流却出奇的稀疏。2022年春天，在没有给出多少时间准备的情况下，为遏制新冠病例激增，当局把上海人在家关了两个月，他们对此仍然感到愤怒不已。但对许多人来说，这场大流行灾祸只是一系列政府失误的高潮。

文章说，当然，对于所有这一切，西方都成了替罪羊——人们说西方反对中国的崛起——还有中国最喜欢的另一个敌人日本，人们对日本在1930年代对中国的残酷入侵和随后对中国的占领仍然耿耿于怀。无论将矛头指向谁，移民人数都在增加。根据联合国的数据，过去两年中，每年有超过31万中国人离开这个国家，比之前截至2019年的十年中，平均每年约19.1万人增加了62%。上海有能力离开的人一直在讨论关于“润”的话题，甚至是“润”到像美国这样受到官方谩骂的国家。那些“躺平”的人并没有沉睡。他们正在观察，并且有一天可能会起来。但与此同时，用他们的话来说，上海人“心累”了。



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