墙外文摘：郭台铭保卫中华民国，敌人在哪里?

（德国之声中文网）台湾《上报》发表社评《郭台铭那顶被马赛克的国旗帽》，指出郭台铭从不吝于展现对国旗的热爱，以及言必称中华民国；很显然，"中华民国保卫战"又将再次成为郭台铭参选总统的主轴戏码。不过，当他戴着这顶国旗帽宣布参选总统时，几家中华人民共和国的官媒不是将它顶上的国旗打了一层厚厚的马赛克，就是刻意将郭董的国旗帽切掉半截，彷佛它见不得人。这告诉台湾社会，中华民国的危机不在于任何一次选举，而在于彼岸的政权从来没有正视它的存在，更亟于消灭它。也有庞大事业在中国的郭董，当然懂得这个道理。

文章说，有人认为郭台铭的参选有益於将台湾的大选拉回经济的主轴；事实上，经济从来回避不了政治，台湾历次总统大选的主轴始终在于国际局势变化下，台湾如何拿捏与中国互动模式。郭台铭作为一个成功的企业家，他要投入大选的挑战在于，如何在维系台湾现有生活方式与民主价值的前提下，找出台湾与中国互动最适当的相对位置。而所谓"中华民国保卫战"的说法，只是在内部找敌人，绝不是一个好的起手势。

蔡英文的"现在进行时"

台湾《风传媒》发表文章《全球化与台美中关系，影响2020总统大选》，作者苏南说，今年是《台湾关系法》(Taiwan Relations Act, TRA)立法40周年。美国国务院副发言人巴拉迪诺（RobertPalladino）于4月12日重申，美国基于"美中三公报"与TRA的一中政策不变。台湾是美国的重要伙伴丶民主的成功故事与世界的良善力量。

文章说，蔡英文总统旣得利于反中，当然不可能倾中；更重要的是美中矛盾开始发酵，在美国有意无意，加上中国"时强时弱"的威胁下，难道不是朝向台湾独立吗? 蔡英文总统4月12日与美国副助理国务卿的米德伟（David Meale）见面时表示，捍卫中华民国台湾主权是"现在进行式"，不必等到2020。但是，台湾经济方面，在全球经济不断萎缩下，台湾经济想要依赖美中并不意外，终于选择以"绿能"作为基建，却不能有效创造就业机会，导致民进党于2018地方大选大败，又面临新一轮的政策挑战？

"六四"之后的中国

纽约时报中文网发表文章《由"六四"造就的今日中国》，作者李伟东说，西方对中国"六四"后发展趋势的一系列误判，使中国替代苏联和之后的俄罗斯，成为自由世界最强大的经济和政治对手。而中国国内的改革派和反对派，也因为遭到当局的压制丶缺少国际支援而逐渐萎缩，无力再次扭转中国的历史方向。

文章说，在"六四"后江泽民和胡锦涛主政的23年里，中国藏起了自己的锋芒，迅速融入世界，西方高兴地看到一个逐渐负责任的新兴市场国家正无害地与自己和平共处。如果不是习近平上台，这个假象可以持续很久。但习上台本来就是实施"六四"镇压的那批元老早已准备下的预案，他们就是希望自己的后代能够继承理想，让红色江山千秋万代，有朝一日能够与西方一较高下，既能带领共产党走出困境，又能实现民族复兴。习近平就是为这个理想登上大位的。

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