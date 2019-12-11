墙外文摘：郭佳怡当不了特首 但比他们更是香港人

（德国之声中文网）香港《信报》发表文章《立法打击假新闻恐成言论审查》，作者莫乃光指出，Twitter 及 Facebook 今年 8 月宣布，已移除及暂停逾 20 万个账户，指相信有关账户获中国政府支持散播歪曲、捏造和抹黑香港反修例示威活动的假资讯。与此同时，政府和建制派却恶人先告状，炒作假新闻议题为藉口，为输入大陆言论审查的恶法铺路。

莫乃光认为，由政府判断言论，肯定会严重阻碍传媒和公民监督政府。从种种迹象显示，香港政府和警方近来已经对"谣言"开始作出攻击甚至要求取缔，犹如照搬中国打击不同政见的方式。要求社交媒体取缔政权声称的"错误批评"，已是权力不受制约的警号。推动立法规管假新闻的目的十分明显，就是箝制香港人的网上表达自由，朝着老大哥般的控制和审查。这种对言论自由的直接威胁，我们必须警惕。

"明年立法会选举务必打破亲共议员的垄断"

香港《苹果日报》发表文章《岂能放任庸官黑警吃市民血肉》，作者李平指出，在美国、欧盟立法制裁侵犯人权的香港官员、警察之际，香港庸官、黑警仍在肆意挥霍公帑，为自己加薪、加OT费、购买中国制造的催泪弹。看到半年来警队超时补水竟多达9.5亿元，市民岂能不感到感到愤怒？再加上，特首三司十三局半年薪酬3,510万元，半年发射数万枚催泪弹、橡胶子弹等同向中国进贡逾1,300万元军费，市民的血汗之钱甚至血肉之躯就这样被鲸吞，政府还要刻意捆绑警队与其他公务员的加薪申请，立法会岂能放任其过关？

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李平认为，相对于美国国会极速通过《香港人权与民主法案》、《保护香港法案》，并获总统特朗普签署生效，欧洲议会启动欧版《马格尼茨基法案》立法程序，致力维护香港人权，香港立法会亲共议员所作所为更凸显香港政制已病入膏肓，凸显明年立法会选举务必打破亲共议员的垄断，才有机会光复香港三权分立、行政中立、司法独立的传统。

"我想像我因穿黑衣而被警察拘捕"

香港《明报》发表文章《唐英年的侄女》，作者郑美姿说，"今日之前她的名字仍是唐英年侄女，但今日开始，她是24岁的郭佳怡，在港长大、耶鲁大学毕业，是留美的戏剧作家"。在反修例运动进入第162日的一天，郭佳怡在镜头前花了6分钟，朗读自己创作的英语新诗《2047》。她穿着一身黑衣，背景是纽约的"诗人咖啡店"，她在诗的开首想像自己将如何死去，其中一种死法是：双手张开／胸口被子弹射中／我想像我因穿黑衣而被警察拘捕。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.19 理大对峙持续 数百人出校被捕 香港理工大学是示威者占据的五所大学中最后一所。警方已包围理大校园数日。11月17日（周日）夜，警方与示威者发生格外激烈的冲突。18日晚间，据称约600人离开理大校园，其中400人被立即逮捕，其余200名18岁以下未成年人则在登记身份后暂先回家。截至19日，据估计仍有约100人在理大校园内。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.18 港高院判蒙面法违宪 人大次日表态 香港高等法院18日判决，港府根据紧急法制定禁蒙面法属“违宪”，即违反基本法。判决认为，港府此次动用紧急法危及立法会的立法权，此外，禁蒙面法对民众基本权利的限制“超乎合理所需”。19日，中国全国人大表态称，香港法律是否符合基本法，只能由全国人大常委会做出判断和决定。国务院港澳办称此判决“公然挑战”全国人大权威。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.11 警察再开枪 路人被焚 11月11日在香港西湾河地区，一名警察在追捕示威者的过程中开枪，击中两名示威者。这是自10月1日国庆节示威中警方开枪打伤一名学生后，第三次有人在冲突中被警方开枪击中。同一天在马鞍山，一名男子疑因与政见不同者发生口角冲突，当街被人泼洒易燃液体点火烧成重伤。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.08 港科大生堕楼后身亡 香港科技大学学生周梓乐11月4日在将军澳示威活动期间，从停车场堕下重创。昏迷超过四天后，22岁的周梓乐于8日不治身亡。香港各界哀悼的同时，警方被质疑阻碍救护车到达现场，导致延误救援。但警方否认阻挠救援的说法。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.06 何君尧遇刺 11月6日，香港建制派立法会议员何君尧（8月12日资料图片）在进行拉票活动时，被一名男子拔出利器刺伤。事件中，何君尧的两位同事也受伤。何君尧当晚发文说，候选人竟然受到凶徒蓄意的袭击，"是香港区议会直选上黑色的一天“。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.03 民主派议员被咬断耳 11月3日晚间，香港多区集会再次演变为暴力冲突。香港民主派区议员赵家贤遭一名男子咬断耳朵。赵家贤指出，当时看到有袭击者用刀砍伤市民，前往劝阻时遭对方攻击并咬断耳朵。警方指这一事件中总共有6人受伤，3人被捕。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 11.02 新华社驻港办遭纵火 11月2日，香港的示威集会再度演变成警民冲突，超过200人被捕，不同阵营的示威者之间也发生了暴力冲突。新华社驻港机构大楼遭到袭击，建筑物玻璃墙和玻璃门被打碎，大堂则遭人纵火。这不仅引来中国官方媒体的高调声讨，香港记者协会也对针对新闻媒体的暴力行动予以谴责。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.29 黄之锋被取消区议会参选资格 10月29日，香港众志秘书长黄之锋正式收到“提名无效”的通知，成为区议会选举当中唯一一名被DQ(取消资格)的候选人。黄之锋被告知因不符合参选资格提名无效，而主要原因是黄之锋并未放弃以港独作为自决前途的选项。他表示：「我强烈谴责政府的政治筛选与审查，剥夺我的参选权利，反映选举主任沦为思想警察。 」

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.23 《逃犯条例》修订案正式撤回 10月23日，香港立法会召开大会，保安局局长李家超正式宣布撤回《逃犯条例》修订案，为这一极具争议的草案划上句号。同一天，引发修例风波的命案当事人陈同佳刑满出狱（图）。围绕这一修例的争议在香港引发的大规模示威和骚乱已经持续了4个月，运动也从最初的“反送中”演变为港人追求“更多的民主和自由”。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.04 港府推《禁蒙面法》 10月4日，特首林郑月娥宣布，引用港英时期制定的《紧急情况法》订立《禁蒙面法》，禁止公民在参与公众集会时蒙面。违例者最高可判一年监禁。这一做法被抗议运动批评是无视警方暴力执法过度、进一步限制公民自由，立即引发抗议活动及至警民冲突。一名14岁少年被警察开枪击中大腿。多个地铁站遭纵火，中国银行，中移动商店，美心集团食肆等成为袭击目标。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 10.01 国庆日抗议 示威者中弹 10月1日中华人民共和国庆祝建国70周年之际，香港各区发生大规模抗议。警方除了使用催泪弹和水炮車驱散示威者，更多次使用实弹开枪，致一名18岁青年中弹。这是香港抗议运动以来，首次有示威者中枪受伤，引发国际层面高度担忧。欧盟也再次呼吁各方对话、避免事态升级。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 9.04 林郑月娥正式撤回《逃犯条例》 在「反送中」示威届满三个月之后，林郑月娥透过电视讲话，宣布正式撤回修例。虽然这是许多示威者期盼的结果，但是这却不能让示威者的怒气平息，因为众多市民关心的「成立独立调查委员会」，林郑仍然不允成立，并表示将全力支持现有的单位监警会的工作。众人批评林郑的让步来得「太小太晚」，接下来仍然会继续上街抗议。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 9.02 开学日罢课 9月2日，中学生与大学生都在开学第一天举行罢课集会，跨界别行业则连续两天罢工集会。有的罢课学生穿校服、戴头盔与猪嘴表达抗议，有的学生在校外手拉手组成人链，还有的举标语下跪。不少学生都告诉德国之声，所属的学系并没有留难罢课同学，老师特别在罢课期间为课堂录影或豁免计算出席率，让学生可以在课外时间继续学业。然而，中国国务院港澳半则是以这个事件谴责示威者「将黑手伸进校园」。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 8.31 太子车厢 「八三一决定」五周年当天，示威者情绪激动，警察清场也更激进。示威者在这天燃烧与投掷汽油弹，而警方也在这天首次动用颜色水。这天晚上，多个视频以不同立场呈现了太子车厢中示威者与乘客起争执的事件，虽然难以证实前因后果，但是可以确定的是，最终香港警察进入港铁太子地铁站，并对列车中携带雨伞，戴着口罩的疑似示威人群施以重暴，期间不分男女。警方在之后的记者会当中，也无法说明他们在执法当下如何区分一般乘客与示威者。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 8.25 警方首次实弹开枪 8月25日，在香港西北部举行的荃葵青大游行中爆发激烈警民冲突，总共有22人受伤送医，36人被逮捕，其中年龄最小的为12岁。在荃湾一处抗争地点，警员与示威者发生近距离冲突，警员拔出手枪吓阻，随后开枪，打伤一名示威者。

从反修例到争普选 香港抗议冲突往何处去 8.23 香港“万人牵手” 8月23日，香港抗议活动以另一新形式发声：以当年开启了苏联解体大幕的波罗的海国家示威运动为榜样，在港铁港岛线、荃湾线和观塘线共39个港铁站组成名为“香港之路”的人链，表达政治述求。示威者同时表示，活动并非要鼓吹独立，而是要凸显和平示威民众团结的力量。



文章说，郭佳怡模仿防暴戏谑示威者"曱甴"的语调，提到堕楼的周同学、堕海的陈同学、眼睛中弹的人、被警察强奸的女生，郭佳怡在诗中说："他们都是我。"她控诉联合国至今没有出面支持香港，没有人敢对中国（的钱）说不。郑美姿认为，这样的女生大概没可能当上特首候选人，她连一票都不会有，别说689票、777票，或者她姑丈所取得的285票。不过郭佳怡比他们任何人，都更是香港人。

"习近平的模式不是极权主义，而是技术极权主义"

《纽约时报》发表文章《告别茫然的十年，迎来危险的十年》，作者科恩(Roger Cohen)认为， 21世纪的头20年并没有产生一条清晰的趋势线。事实证明，自由民主会成功的假设是没有根据的。但是，在导致特朗普上台、英国脱欧的民族主义排外浪潮之下，自由民主会终止的预言看来也是错误的。

科恩认为，一场关于自由的关键斗争正在进行。随着中国国家主席习近平宣布自己为终身统治者，加快建设监控国家，把中国模式推广为全球范式，明确要求到2025年的时候占据技术统治地位，并在无论是以公开的军事形式还是"一带一路"这种口号掩护下致力于海洋和陆地上的扩张，美国与中国的意识形态冲突已经加剧。

文章说，习近平的模式不是极权主义，那已经过时了，而是"技术极权主义"(techtarianism)，他要的是一个以先进的人脸识别技术为基础的监控国家。在未来几十年里，我们将看到香港的斗争以不同的形式和不同程度的暴力上演。这是崛起中国的专制指令性经济，与建立在制衡、独立司法和法治基础上的民主制经济之间的斗争。

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点