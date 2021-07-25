墙外文摘：郑州洪灾与“定于一尊”

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《中国郑州特大洪灾都是"定于一尊"惹的祸》，作者颜纯钩认为，郑州洪灾的悲剧不是大雨，也不是水库泄洪，是政府完全没有应急的工作安排。

文章说，郑州洪灾让人联想到武汉疫症初期，武汉市与湖北省政府也是毫无作为，继续举行万家宴，继续放行春节返乡人流，直至酿成大祸为止，市长才出来交代，说是没有中央批准，他们是无权公布疫情的。郑州政府的无作为，显然与武汉的情况相同，便是凡属大的社会灾难事件，如非经过上级批准，当地政府不得擅自采取应急措施，以免造成社会混乱，给反动势力有机可趁。

作者认为，这是"定于一尊"惹的祸。当初下面的人吹捧"定于一尊"时，习近平当然很高兴，但等到全国上下大小事都堆到他案头，他也知道事情不妙了。所以前不久他在一个高干会议上抱怨：难道我不作指示，你们都不用做事情了？

作者指出，习近平没有批示，各级干部都"躺平"，等到灾难发生，他的批示才到，下面才敢做事，但灾难已成，人命已逝，他的"定于一尊"，还有什么意义？

滴滴受阻：互联网继续分道扬镳

中国政府在过去几周里对本国成长起来的最大网络约车公司滴滴采取了行动。6月底，滴滴在华尔街的首次上市令人瞩目，这让北京的政府领导人给滴滴跑得太快的轮胎放气，政府几乎立刻叫停了新用户注册，并从应用商店下架了滴滴软件。《纽约时报》发表文章《为什么说美国应该害怕中国对科技业的打压》，作者Kara Swisher认为，与这个威权国家的所有事情一样，政府用关于隐私、网络安全和敏感位置信息的含糊说法，掩盖了这样做的原因，尤其可笑的是，这种说法来自一个本质上已将自己变成监视经济体的国家。习近平政府对滴滴采取的行动代表一种使人恐惧的政府行为。很明显，习近平政府正在打击在美国交易所上市的中国公司，因为在美上市消除了中国政府的一个控制机制。

作者认为，这意味着互联网继续分道扬镳。这对任何地方的创新步伐都是不利的，因为每个国家都在制造最适合自己的数字世界，这也是对自由开放的全球互联网理念的沉重打击。对美国来说，除了限制与中国公司做生意、让美国数据远离中国服务器，以及采取其他报复性措施外，没有太多好的选择。虽然特朗普政府限制TikTok的努力主要是一场政治表演，但这可能是拜登团队不得不考虑的一种选择。这可能导致事态升级，从而影响到非常强劲的全球硬件供应链，这个供应链依赖中国。

美国撤离阿富汗：与中国的交换

台湾《风传媒》发表文章《美军撤离阿富汗，对台湾是件好事》，作者黎蜗藤认为，中东在美国全球政治中的地位正在下降，美国也更需要腾出手来应对中国，不得不有所舍弃。

作者认为，美国退出阿富汗是一盘大棋，如果中国能解决阿富汗问题，将会形成海洋集团与陆地集团长期对抗的格局，反而有助降低美中冲突，稳定全球局势，对台湾也是一件好事。

文章说，从全球性的角度看。美中之争还无法摆脱以往海洋帝国和陆地帝国之争的模式，正如十九世纪英俄之争一样。对中国而言，虽然渴望走向海洋，但内心还是欧亚一体的陆权帝国。对美国而言，维持海洋帝国的地位无疑是核心利益，美国也因此绝对不会放弃台湾和南海。在这种意义下，美国退出阿富汗，不惜让出中东给中国下场，从而减轻中国在海洋上对美国的进逼，可视为一种交换。

这种局面对中国而言并非不乐于接受。虽然"统一台湾"在中国宣传中很重要，但通过武力进攻台湾，面临和美国及日本等的全面摊牌，军事风险太大。台湾对中国的重要性，还是在战略上成为海洋强国的必须。既然可以难得有机会低风险地实现"一带"，就不妨把海洋强国之梦的"一路"先放一放。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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