墙外文摘：邹幸彤与何桂蓝，被忽略的抗争者

（德国之声中文网）台湾《报导者》发表文章《香港高速威权化下，异议人士的顽抗──邹幸彤与何桂蓝的司法抗争》，作者黎恩灏认为，邹幸彤和何桂蓝的抗争，用一句话总括，就是"不按牌理出牌"。她们深知一旦跟随既有的游戏规则，她们案件的政治本质就会被隐没了；法庭和政府也可以堂而皇之，以依法行政和司法独立为挡箭牌，将司法迫害包装成一宗又一宗个别的刑事案，消解抗争者的集体意志和动员力量（注：持续关注甚至到法庭旁听审讯，也是动员的一环）。因此，邹、何二人在还押期间，多次透过狱中手记，向公众阐述其司法抗争的意识、论述和盘算；她们站在法庭，也打破常规，抗议法律制度以至法官的正当性，积极运用其法律权利，持续向法院申请保释，并挑战禁止传媒报导保释的决定；即使无法改变结果，其过程亦示范了司法抗争。

文章说，抗争行动需要有理论支撑；但建立理论的前提，是先具备抗争的意识。在这点上，邹、何两人在庭外的文章，就展现了一套高于刑事审讯和司法制度的政治视野，培养读者面对法庭审讯的政治意识。邹幸彤在香港网媒发表了一篇文章〈"只谈法治，不谈政治"的抗争七步杀──香港法治迷思与司法抗争诤议〉，开宗明义指出，港区《国安法》利用香港普通法的程序和仍有点公正形象的法庭，"赋予执法者、检控者近乎无上的权力和正当性"；法庭也要不断为国安法生产判例和判词，协助政权"歪理说直"。何桂蓝亦提出了相近的观点。在她〈当司法沦为政治压迫的仪式，反抗是否仍然可能？〉一文中，她力陈"当政权不断将政治问题推向法院，无论政权如何强调只是'有法必依'，法官又如何重申'只处理法律问题'，在现实中，法院根本不可能再'超然政治之上'"。

作者认为，邹、何二人在法庭内的抗辩及抗争，虽在香港本地受到大众关注，但在国际舆论上，却往往被忽略，殊为可惜。可惜的原因，并非有关邹、何二人的名气，而是她们面对政治审讯所采取的策略，对理解将来香港《国安法》案件的审讯张力，有重要的参考意义。

台湾没有"战略怠惰"的本钱

台湾《风传媒》发表文章《两扇正在关闭的机会之窗》，作者黄介正指出，美国与中国大陆进入长期强权竞争，已经是被国际社会接受的事实。在此战线宽阔绵长的争霸中，哪一方终将胜出而成为支配世界之独强，或是演成分立共存的和局模式，殊难预见。海峡两岸长期隔海分治，倏忽已超越三个世代。台湾有序政党轮替的政治发展，与大陆惊人速度腾飞的经济实力，将台海两岸推向极度拉大的不对称情境。海峡两岸政治分歧的最终解决尙不及见，台海已在美中争霸、官方断线、人民积怨的交互牵引之下，成为世人眼中最危之地。

文章说，台海的和平与稳定，合乎美中台三方的共同利益。大陆的民族复兴中国梦，美国的印太战略部署落实，中华民国的永生存续发展，都不能让眼前的两扇机会之窗渐渐关上。自由民主立场当然选边，但"增加实力"与"降低风险"却不可偏废，台湾没有"战略怠惰"的本钱。

中国"韭菜"的生命力到底有多强？

新加坡《端传媒》发表文章《中国"韭菜"的生命政治学》，作者彭丽君指出，今天，中国就是一片又一片欣欣向荣的"韭菜田"。但是，韭菜在中国互联网上如此受欢迎，并不是因为它代表了中国人的成功，而是它不断被割，以及乐于被割的状态。它的生命力特强，但对自身的生命和环境无感，以它自比，我们都知道背后反映的悲哀。

文章说，韭菜在这两年的互联网中，就好像经历了一种质变，建立了自觉。韭菜作为一个不死生命的比喻，同时具备悲剧和希望的元素：它巨大的生命力，可以成为制度的原材料，喂养权力机器的日常运作；但它也可能建立起自己的意识，看到自己也看到彼此。

作者认为，在今天的语境下，韭菜很懵懂，但韭菜也可以很练达，韭菜如何继续面对这个权力的世界，是一个非常严肃的"生命政治学"的问题。如果傅柯理解的"生命政治"是一种政权的统治方法，我们从韭菜的世界中能否把这个逻辑倒转过来，将"生命政治"视为一种人民的政治意识，提升出新的公共面向？我无法过分乐观，但韭菜也不必妄自菲薄，始终韭菜"割得越多，长势越好"。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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