墙外文摘：邹幸彤与何桂蓝，被忽略的抗争者

有评论认为，邹幸彤和何桂蓝 “不按牌理出牌”，其抗争具有超越司法抗争的政治意义。但是，这一点没有得到国际社会足够的重视。
（德国之声中文网）台湾《报导者》发表文章《香港高速威权化下，异议人士的顽抗──邹幸彤与何桂蓝的司法抗争》，作者黎恩灏认为，邹幸彤和何桂蓝的抗争，用一句话总括，就是"不按牌理出牌"。她们深知一旦跟随既有的游戏规则，她们案件的政治本质就会被隐没了；法庭和政府也可以堂而皇之，以依法行政和司法独立为挡箭牌，将司法迫害包装成一宗又一宗个别的刑事案，消解抗争者的集体意志和动员力量（注：持续关注甚至到法庭旁听审讯，也是动员的一环）。因此，邹、何二人在还押期间，多次透过狱中手记，向公众阐述其司法抗争的意识、论述和盘算；她们站在法庭，也打破常规，抗议法律制度以至法官的正当性，积极运用其法律权利，持续向法院申请保释，并挑战禁止传媒报导保释的决定；即使无法改变结果，其过程亦示范了司法抗争。
文章说，抗争行动需要有理论支撑；但建立理论的前提，是先具备抗争的意识。在这点上，邹、何两人在庭外的文章，就展现了一套高于刑事审讯和司法制度的政治视野，培养读者面对法庭审讯的政治意识。邹幸彤在香港网媒发表了一篇文章〈"只谈法治，不谈政治"的抗争七步杀──香港法治迷思与司法抗争诤议〉，开宗明义指出，港区《国安法》利用香港普通法的程序和仍有点公正形象的法庭，"赋予执法者、检控者近乎无上的权力和正当性"；法庭也要不断为国安法生产判例和判词，协助政权"歪理说直"。何桂蓝亦提出了相近的观点。在她〈当司法沦为政治压迫的仪式，反抗是否仍然可能？〉一文中，她力陈"当政权不断将政治问题推向法院，无论政权如何强调只是'有法必依'，法官又如何重申'只处理法律问题'，在现实中，法院根本不可能再'超然政治之上'"。
作者认为，邹、何二人在法庭内的抗辩及抗争，虽在香港本地受到大众关注，但在国际舆论上，却往往被忽略，殊为可惜。可惜的原因，并非有关邹、何二人的名气，而是她们面对政治审讯所采取的策略，对理解将来香港《国安法》案件的审讯张力，有重要的参考意义。
台湾没有"战略怠惰"的本钱
台湾《风传媒》发表文章《两扇正在关闭的机会之窗》，作者黄介正指出，美国与中国大陆进入长期强权竞争，已经是被国际社会接受的事实。在此战线宽阔绵长的争霸中，哪一方终将胜出而成为支配世界之独强，或是演成分立共存的和局模式，殊难预见。海峡两岸长期隔海分治，倏忽已超越三个世代。台湾有序政党轮替的政治发展，与大陆惊人速度腾飞的经济实力，将台海两岸推向极度拉大的不对称情境。海峡两岸政治分歧的最终解决尙不及见，台海已在美中争霸、官方断线、人民积怨的交互牵引之下，成为世人眼中最危之地。
文章说，台海的和平与稳定，合乎美中台三方的共同利益。大陆的民族复兴中国梦，美国的印太战略部署落实，中华民国的永生存续发展，都不能让眼前的两扇机会之窗渐渐关上。自由民主立场当然选边，但"增加实力"与"降低风险"却不可偏废，台湾没有"战略怠惰"的本钱。
中国"韭菜"的生命力到底有多强？
新加坡《端传媒》发表文章《中国"韭菜"的生命政治学》，作者彭丽君指出，今天，中国就是一片又一片欣欣向荣的"韭菜田"。但是，韭菜在中国互联网上如此受欢迎，并不是因为它代表了中国人的成功，而是它不断被割，以及乐于被割的状态。它的生命力特强，但对自身的生命和环境无感，以它自比，我们都知道背后反映的悲哀。
文章说，韭菜在这两年的互联网中，就好像经历了一种质变，建立了自觉。韭菜作为一个不死生命的比喻，同时具备悲剧和希望的元素：它巨大的生命力，可以成为制度的原材料，喂养权力机器的日常运作；但它也可能建立起自己的意识，看到自己也看到彼此。
作者认为，在今天的语境下，韭菜很懵懂，但韭菜也可以很练达，韭菜如何继续面对这个权力的世界，是一个非常严肃的"生命政治学"的问题。如果傅柯理解的"生命政治"是一种政权的统治方法，我们从韭菜的世界中能否把这个逻辑倒转过来，将"生命政治"视为一种人民的政治意识，提升出新的公共面向？我无法过分乐观，但韭菜也不必妄自菲薄，始终韭菜"割得越多，长势越好"。
[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]
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港警国安处人员以涉嫌串谋发布煽动刊物罪，拘捕香港《立场新闻》多名现任与前任高层，包括知名歌手何韵诗。该网媒随即宣布停止运作，遣散所有员工。专家担忧，这波逮捕可能为香港传媒圈创下危险的先例。
香港警方周四以串谋发布煽动刊物罪起诉《立场新闻》两名高层人员。《立场新闻》多名高层被拘捕一事引起国际社会高度关注。中联办表示坚决支持香港警方严正执法，并谴责外部势力干预香港事务。
香港支联会副主席邹幸彤8日被港警国安处人员逮捕後，遭港府以「煽动颠覆国家政权罪」起诉，10日开庭後决议10月再讯，邹幸彤被拒保释她的未婚夫丶中国维权作家野渡直指邹幸彤与支联会受打压是「政治掌控」。