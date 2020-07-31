 墙外文摘：逃不开的“李登辉因素” | 媒体看中国 | DW | 02.08.2020

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墙外文摘：逃不开的“李登辉因素”

有评论指出，在今日的台湾，每一项政治工程里，都有逃不开的“李登辉因素”，无论认同与否，它都会一直在那里。

Japan Tokyo | Ehemaliger Präsident von Taiwan | Lee Teng-hui verstorben (Getty Images/AFP/T. Kitamura)

台湾前总统李登辉7月30日在台北荣民总医院病逝，享年97岁

（德国之声中文网）香港《端传媒》发表文章《李登辉，“中华民国在台湾”监造人》，作者李蔚认为，回顾李登辉的一生，不管喜不喜欢他，都很难将他总结为一个单一的理念的信仰、实践者。民主化的红尘浪里，容不下纯粹如斯：若要论统一，他不是蒋中正；若要谈独立，他不是史明、黄昭堂。李登辉更多是一位现实主义者，操作“机会政治”臻于化境、姿才秀异的华人政治家。

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台湾社会对李登辉褒贬不一，支持者赞扬他是「民主之父」，反对者批评他是「黑金教父」。这位前总统辞世后，蓝绿阵营的表态也成为焦点。

台湾第一位民选总统李登辉于30日辞世以后，政界人士如美国国务卿蓬佩奥、日本首相安倍晋三都感叹他的贡献，然而中国官媒以及环球总编却认为李登辉是带领台湾「去中国化」的历史罪人。

文章说，他一生的政治事业都在台湾，它原本是蒋中正及200万军民的暂栖之处，现在则是中华民国的主体。如果说蒋经国让国民党政权从已经回不去的大陆转而奠基本土，李登辉则是完成了“中华民国在台湾”这个极高难度政治工程的设计师和监造者。在今日的台湾，每一项政治工程里，都有逃不开的“李登辉因素”，无论认同与否，它都会一直在那里。

李登辉：功绩无法超越，争议无可调和

台湾《风传媒》发表文章《李登辉“四化”的功与过》，作者陈国祥认为，李登辉是一个在历史高度扭曲的时代中成长的政治人物，殖民母国日本在他心灵深处留下深深的烙印，抗中仇共的政治教育以及台湾主体性意识凝结为的政治主张核心，恋日、爱台与反中三位一体，主导他的政治思维与行动指南。 总结他在政治上的所思所为，可以概括为“四化”：民主化、本土化、去中化、台独化。

文章说，李登辉辞离他热爱的台湾，既留下不朽的政绩，也留下不绝的争议。可以确定的是，他推进的“四化”中，民主化，永垂后世，无庸置疑；本土化，扭转族群权势的失衡局面，却也在族群之间以及两岸之间添增了碰撞动能；去中化，增强了台湾的主体意识，却也激化了两岸关系；台独化，则有如镜中影像，可望而不可及。无论如何评价其功过，谁都无法否认他是一位深具宏观远略的政治领袖，是一位深谙权谋政术的专业政治人物，是一位率真而果敢有为的平民领袖。他的功绩是台湾后继者无法超越的，他的争议则是仁智互见而无法调和的。

核武器：中国野心的挑战美俄平衡

《纽约时报》发表文章《中国军备扩张威胁美俄战略核平衡》，作者James Anderson说，自冷战结束以来，美俄一直在削减其战略核武库。1991年的《削减战略武器条约》允许双方各拥有6000枚可部署的战略核弹头；2010年签署的新约则将这一限制降低到1500枚可操作部署的战略核弹头。但这些较低水平的力量稳定均势，将会受到中国核野心的挑战。中国显然正在摆脱过去那种规模小而有限的核力量。它正在部署现代陆基和海基战略系统，并计划在不久的将来引进由重型轰炸机投递的空射弹道导弹，实现自己的三合一战略核力量。

文章认为，中国进行核扩张并拒绝有意义的对话，将在多个层面上影响稳定。增加美国核力量需求以确保对中国的可靠威慑，将影响美俄战略核平衡，并可能破坏进一步削减谈判的前景。

核恐吓：“辱骂和恐吓决不是战斗”

香港《苹果日报》发表文章《中共开启核恐吓战斗模式》，作者李平认为，中共对蓬佩奥的痛恨无以复加，只能在辱骂他是人类公敌之后，再加上蚍蜉撼树、黔驴技穷、遗臭万年等成语。然而，要激活强国人的爱国热情、危机意识、服从领导观念，单靠辱骂蓬佩奥是不够的，于是，“中国突然公布三种情况下必用核武”消息满天飞，核恐吓战斗模式的开启，让爱国网民的兴奋溢于言表。

文章说，中共当年的核恐吓是针对台湾冲突，如今则是针对南海冲突。而中共的言行，也让人想起作家鲁迅的名言“辱骂和恐吓决不是战斗”，他称之为“阿Q式的战法”。

观看视频 08:26

李登辉1999年接受德国之声专访原音重现

 

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

 

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