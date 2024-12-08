墙外文摘：还珠格格和甄嬛，哪种叙事更保守？

有评论指出，《还珠格格》的反叛性，在于庶民格格可以肆意“胡闹”、颠覆皇家秩序，爱得轰轰烈烈高于一切。而很多年后，年轻世代耳濡目染的，是甄嬛放弃爱情，才终于在权力天梯上攀爬到顶峰。

（德国之声中文网）总部位于新加坡的“端传媒”发表文章《琼瑶离世：和宫斗剧时代相比，到底谁保守？》。作者贾选凝指出，当我们讨论琼瑶这种缔造过时代意义的人物时，很难从单一维度加以评价，她集回忆的滤镜与时代的局限于一身，她的存在本身就是我们重新理解那个时代的一种路径。

作者指出，琼瑶对爱情的态度，就和她遗书里传达的态度一样：奋力燃烧、不枉此生。对比一下如今“女频”（女生频道）的很多言情文，琼瑶小说并没那么糟糕。她笔下女性对“被男性深爱和宠溺”的幻想，和后来“霸总文学”的玛丽苏幻想之差别在于，琼瑶女主角也会倾慕有权力和资本的男性，但她们相信的是：靠“爱”可以安身立命，所以不会在两性关系里自我物化。

琼瑶对爱情的态度：奋力燃烧、不枉此生 图像来源: IMAGO/VCG

文章说，在90年代的大陆荧屏上，《烟锁重楼》对守节的反抗和《鬼丈夫》里女性的蜕变，都具有足够震撼人心的位置。我们再对比一下琼瑶年代的清宫言情和后来兴起的宫斗言情，《梅花烙》是批判封建皇权压迫、重男轻女和包办婚姻——但后来大家的讨论焦点只有女主是不是小三。《还珠格格》的反叛性，在于庶民格格可以肆意“胡闹”、颠覆皇家秩序，爱得轰轰烈烈高于一切。而很多年后，年轻世代耳濡目染的，是甄嬛放弃爱情，才终于在权力天梯上攀爬到顶峰。究竟哪种叙事更保守呢？

“白纸运动”与中国人身份挣扎的羞耻感

“白纸运动”两周年之际，时事节目“不明白播客”主持人袁莉采访了运动的四位参与者李颖（X平台账号“李老师不是你老师”）、夏巢川、阿岚和李羽美。

当时在上海参加抗议活动的夏巢川谈到出国之后有一个很深的感受：身边真的很多很多人，大家会主动的远离中国议题。因为今年一年听到最多的一个词，可能就是“太沉重了”。她说，“我就说如果你们都觉得太沉重了，那些在国内已经在监狱里面生不如死的人，或者在集中营里面的人，他们的生活是否要比这个再沉重上千倍呢？”

她后来意识到，这里面其实是一种创伤。人对创伤时一种反应就是会把痛苦隔绝开。“我们心里面其实还没有做到发自内心地去关心另一个人，我们之间好像是被那个共产党，被那个他者隔开了，真的很远很远。所以我就觉得我们内心的距离要再去靠近一点，再去看到彼此的伤痛”。

“白纸运动是一个偶发事件，但它又是必然发生的” 图像来源: Koki Kataoka/Yomiuri Shimbun/AP Photo/picture alliance

旅居东京的李羽美表示，每一个出国的人都会面对作为中国人的身份认同的挣扎。“我觉得背负这种特殊感，有时候会有一种羞耻感。比如你在社会运动当中，别人可以堂堂正正的站出来用实名，然后你就要躲躲藏藏，就像一个小偷一样，是见不得人的，这种感觉也非常的羞耻”。她说，“我现在又觉得这个特殊的身份背景，其实也带给我们一些其他从小生活在民主国家，活得很幸福那些人所感受不到的一些连接感”。

“李老师“表示，白纸运动本身是一个偶发事件，但它又是必然发生的。这种必然发生的偶发事件，它之后会不会发生呢？它是一定会发生的，只是我们不知道它是以什么样的形式，它是以什么样的规模，什么样的群体来主导去发生这件事情。

“想象一个没有共产党的中国”

2024年3月，日本明治大学举办了“中国自由派知识分子的挑战与日本的角色”国际研讨会。总部位于美国的《中国民主季刊》最近发表了会议纪要《中国自由派知识分子的挑战》。

政治学教授黎安友谈到中国人对中共政权的支持率时，有与会者认为，基于恐惧与基于权威压力的服从，不能等同于支持，就像米尔格拉姆的服从实验 (Milgram experiment) 所表现的那样。而且，基于绩效的合法性也完全不能代替真正的合法性来源，也就是说，现代政治的唯一有意义的合法性，应该来源于自由的民主选举。此外，在没有言论自由的环境里，对政府的支持率的统计数据十分可疑。

"基于恐惧与基于权威压力的服从，不能等同于支持" 图像来源: Ng Han Guan/AP/dpa/picture alliance

政治学者吴国光在演讲中认为，我们不能忽视中国经济仍然具有一定的实力和活力，也不能低估共产党维持统治的政治实力和决心，但是我们必须想象一个没有共产党的中国。知识界和政界讨论中国问题时，总是假设“中共政权不会倒台”，而这一根本迷思应该被打破。习近平执政以来，所谓“中国模式”似乎已经瓦解。中国经济增长出现明显的颓势，普通民众的生活水平收到影响，原本有限的日常生活自由现在变得更加受限。与其他国家的关系持续恶化，贸易、科技、意识形态等方面受到围堵，越来越多的人们对中国的现状不再满意。严肃的国际社会不去想象、也不敢想象一个没有共产党的中国，然而，维持中共一党专政不仅给中国人民带来了更多的问题，也给世界的自由与秩序带来了严峻的挑战，很可能在未来成为一场巨大的灾难。

与会者认为，国际格局近年来已经发生深刻变化，旧有的思考中国的假设、对华政策都在进行重新评估或者已经被推翻，“想象一个没有共产党的中国”是一个具有实践意义的、值得深入讨论的命题。

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