墙外文摘:“越南人”乱港？“荣光曲”入心！

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《何韵诗、黄之锋"被越南人"背后的天下帝国思想》，作者卢斯达说，中国人说反抗的香港人有越南血统，对越南的恨，比他们对香港人的恨，要深长得多。在中国人的世界，越南这个符号，就像鸦片战争那样，令天朝不再天朝，是他们内心之痛。香港人争取用自己的方式过日子，在中国官媒眼中一时是闭关自守、拒绝与中国融合，一时是"去中国化"的暗独工程，而越南就是去中国化的经典例子。

文章说，大日本帝国的大东亚共荣圈，是中华帝国主义的一次国际尝试，中国推销的"一带一路"也要牵涉"人类命运共同体"，似乎是想将沿路国家变成自己的朝贡国，超克欧美发明的主权国家格局，这也是帝国主义。不过中华文化下的人，极少辨认出自己的帝国主义者身份。纳粹德国也讲统一，也讲血浓于水，为了维护神圣的领土，可以杀人。"中国文化不一样"，虽然他们会这样辩护，他们会愿意相信杀人的是共产党，而不是中国人，后者在想像的世界中仍然清白无染。

"人质外交"近来成了北京对外谈判的惯常手法

台湾屏东枋寮乡乡政顾问李孟居因涉"国安"因素赴陆被抓，北京的意图为何？台湾《新新闻》发表文章《北京搞人质外交，两岸滑向新冷战？》，作者林庭瑶认为，蓝绿争论两岸关系好不好，却忽略了香港反送中因素。北京透过李孟居案，警告台湾政府不要提供"港独分子"政治庇护，也在提醒台湾民众不要参与这场"动乱"。北京最忧心忡忡的是"港独与台独合流"。

"人质外交"近来成了北京对外谈判的惯常手法，招数日趋成熟，对付加拿大、美国、英国之后，再来对付台湾。据传有台湾某大学生因拍摄香港反送中照片，进入中国海关遭拘留十五天。有学者批评，这跟恐怖分子谈判的人质绑架没有两样，中国特色的人质外交其实就是"国家恐怖主义"。中美两强相互博弈，香港局势失控渐成"新冷战的西柏林"，从香港进入深圳的关口宛如"间谍桥"。北京在国际上展开人质外交，台湾若跟进施以报复，"国家安全"成为绑架人质增加谈判筹码的廉价藉口，如此往返两岸者都要人人自危了。

只有奴隶才没有请辞的自由

香港《立场新闻》发表文章《给香港警察说"涎脸鬼"的故事》，作者刘伟成说，香港警察一直大惑不解的是，何解多次尝试逆转民意的部署，最终都未能成功，主流民意始终倾向年轻示威者，即使示威者不断拆栏杆做路障堵路、随处涂鸦破坏公物，甚至会放火……警察不明白何以不少记者和市民似乎都偏帮示威者，于是警察连记者也仇视起来，连尝试调停的泛民议员和外展社工也拘捕，而且出手越来越狠，越来越野蛮专横。

作者说，林郑政府必须明白"止暴制乱"的关键不在示威者，而在政府管治班子和警察高层之手，请你们恳切反思，尽量甩弃自己的"平庸之恶"，请辞是可行的方 法，只有奴隶才没有请辞的自由。

"我们不需要立法告诉我们该尊重什么歌曲"

《愿荣光归香港》在过去一周里迅速传播，一天又一天在香港全市购物商场的大厅回荡。《纽约时报》发表文章《我一生都在等待<愿荣光归香港>这样的歌》，作者Vivienne Chow说，这首歌体现且加速了香港身份认同的再生--这是北京最不想看到的。短短几个月前，香港政府还在计划引入新国歌法，拟将刻意侮辱《义勇军进行曲》--中华人民共和国国歌--列为刑事罪。该法案因当前的危机被推迟，但与此同时，亲北京抗议者正在唱响《义勇军进行曲》，比如上周四香港中环一家商场午餐时段就有这样的场面，制造了两首"国歌"齐唱的噪杂对抗。

作者说，《愿荣光归香港》令人感动的一个地方在于这首歌的创作过程。其首要作曲者选择保持匿名，仅化名"托马斯"。歌词是在一个已成为抗议组织者中心的在线论坛上集思广益而成，人们还在该网站上录下自己唱的版本，而后合成到最终曲目当中。"我们不需要立法告诉我们该尊重什么歌曲；我们甚至不再需要粤语流行歌星告诉我们该唱什么。香港人有慧耳，也有善心。当一首真正代表我们身份的歌曲响起，我们会知道。愿荣光归香港"。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]