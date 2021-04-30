 墙外文摘：赵婷因刺破中国模式而“辱华”？ | 媒体看中国 | DW | 02.05.2021

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墙外文摘：赵婷因刺破中国模式而“辱华”？

有评论谈到赵婷的电影《无依之地》遭到严厉审查时认为，中国越发对各种赤裸的批评难以容忍，主要并不是其批评的内容真确与否的问题，而是赤裸的批评刺破了中国模式发展的极端同质化想像。

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“和自己的车在路上，就是人生最彻底的自由”

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《说赵婷"辱华"，是因为无法容忍她刺破中国模式》，作者哈奇士认为，作为一部追求艺术的电影，《无依之地》里经过艰苦漂泊的女主角最终体会到：在广袤的天地间，人不再需要一个房子作为家，因为人时刻和自己家在一起；和自己的车在路上，就是人生最彻底的自由。而这，正是今日中国各大城市年轻人朝九晚九营营役役不惜一切"996"所最害怕的生活，纵使近年中国社会出现了愈发明显对分配不公不满的声音，但一个彻底反省被消费主义，资本包围的冰冷都市生活，探讨社会民主的可能是何等地天荒夜谭。

文章说，在中国这个可见的将来难以停息其各种扩张的生产消费装置国度里，人们会越发对各种赤裸的批评难以容忍，不过主要并不是其批评的内容真确与否的问题，而是赤裸的批评刺破了中国模式发展的极端同质化想像（以数量经济增长为社会发展首要目标），与现代大多数专制民族国家一样，吊诡地，世界共时层面上的中国特例论是为其（同质化想像）辩护的。

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上海民眾翻牆賀趙婷得獎

钓鱼岛冲突的风险正在急速上升

今年是保钓运动50周年。台湾《风传媒》发表文章《钓鱼台冲突危机正在快速升温》，作者黎蜗藤写道，中国于1月21日正式颁布的《海警法》引起日本朝野的一致抨击。日本政府在对中国表示强烈关注的同时，开始多手准备。在国内法上，日本政府对日本《警职法》做出扩大解释，海上保安厅乃至海上自卫队相应的武器使用权限得到对应扩充；在中方海警使用武力乃至强行登岛时，有权使用武力加以反制。但更重要的是在外交上要争取美国对钓鱼台的防卫保证。

USA Joe Biden und Yoshihide Suga

作者说，拜登上台后，不但继续川普时代的美中大国竞争关系，还180度逆转了川普不注重盟国的错误。拜登重返国际后要纠集盟友打群架，首先展示了对盟友的极大尊重，特别是对日本的尊重，包括让日本首相菅义伟成为第一个访美的元首。在中国《海警法》和日美联合应对的情况下，各方在钓鱼台冲突的危机正在急速上升。由于钓鱼台无人居住，即便发生冲突也是可控的。这正好符合中国借此试探美日同盟决心的要求。各方也都应为可能发生的冲突做好准备。

马云"倒下"对金融市场的警示

《纽约时报》发表文章《马云的"倒下"和中国金融体系的未来》，作者Eswar Prasad说，蚂蚁事件似乎预示着中国金融科技创新时代的结束。但从更广泛的意义上说，它似乎标志着金融市场自由化实验的取消，以及政府干预的回归和对投资者的不利环境。然而，无论北京采取何种强硬措施，均称其目的是控制金融风险，即使执行的过程看起来很混乱。这一事件确实发出了一个强烈的信号，说明北京对自由企业的容忍程度是有限的。企业可以创新并发展壮大，但是如果挑战政府政策，就会迅速遭到惩罚。

为什么监管机构没有更早地约束蚂蚁金服？作者写道，简单地说，蚂蚁金服的成功让政府很有面子。它作为全球金融科技冠军的地位刺激了中国经济。蚂蚁金服为中国广大民众提供了数字支付和银行产品，帮助了脱贫工作。支付宝应用有超过七亿月活用户，其中包括偏远农村地区的居民。蚂蚁金服为包括街头小贩在内的约2900万小企业提供了融资。也许马云认为自己不需要小心翼翼。毕竟，多年来，中国默许地下金融机构受到比传统商业银行更少的规范和监管。这些被称为影子银行的机构向储户提供更高的利率，并向风险更高的借款人提供信贷，包括被政府支持的银行所忽略的小规模企业家。最终，一旦该行业变得风险太大，政府就会对其进行打击。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

 

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别光看赵婷 这些华裔也曾闪耀奥斯卡

赵婷凭着《无依之地》创纪录地横扫今年的奥斯卡，完成了许多华裔前人没有完成的事情。华裔在奥斯卡上的闪光表现其实很早就开始了。  

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