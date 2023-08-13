墙外文摘：赖清德过境纽约 小粉红不见踪影

（德国之声中文网）同时身兼副总统、民进党主席和民进党总统参选人的赖清德，于美东12日晚间10时过境停留纽约。台湾"上报"发表文章《赖清德抵美首日，台侨归队， 红侨战术回避》，作者李濠仲指出，纽约一群受中国总领馆指挥的挺共"红侨"（注，亦称"小粉红"），过去屡屡在蔡英文过境纽约时，无不集结号召在其下榻饭店、侨宴场外举标语咒骂抗议，目的除宣传"反台独"，主要是藉喧闹，让台湾元首过境"难看"。但这一做法，却在赖清德12日抵达饭店时出现大转弯，从头至尾没有一名挺共中侨到场抗议。

文章说，红侨的战术回避不无道理。一来，2019年，争取连任的蔡英文过境纽约，红侨抗议队伍如影随形，让台湾民众反感，形同"助选"蔡英文。今年四月红侨如法炮制，再于蔡英文下榻饭店前辱骂台湾国家元首，结果，当月纽约布鲁克林最高联邦检察官声明，指有两名纽约居民因涉嫌经办非法"中国海外警察"遭捕，其中一人竟是当时带队抗议蔡英文者，对纽约红侨形象已产生不小打击。

作者还认为，加上民调机构Pew近期连续释出的民调，包括亚裔美国人对台湾持正面观感比例为56%，对中国持正面观感者，则仅有20%，以及，尤其针对赖清德过境美国，引发中国强烈反对所做民调，发现台湾在24个高收入及中等收入国家中，普遍受到好评（有48%的人对台湾持正面看法）。因此，假若红侨如期、如数，在赖清德抵达当天，再和台侨隔街叫阵，于自由的美国辱骂民主台湾副元首，适值人来人往的周末夜，则难保为对方送分，且自我减分，于是先行"战术回避"，不在晚间第一时机点现身，也是"情有可原"。

8月12日赖清德抵达纽约

美国有必要对中国采取强硬立场吗？

目前中国正陷入经济困境，一些分析人士将中国的失败归咎于现任领导层的政策。《纽约时报》发表文章《中国经济为何步履维艰》，作者克鲁格曼（Paul Krugman，纽约时报专栏作家、诺贝尔经济学奖获得者）说，尽管中国国家主席习近平的决策着实变化无常，但他同意卡内基基金会的佩蒂斯等经济学家的看法，他们认为中国的问题更多是系统性的。

中国的问题对美国意味着什么？拜登政府对中国采取了非常强硬的立场--实际上比特朗普强硬得多。既然中国走向全球主导地位的道路似乎正在消失，这些行动是否变得没有必要？克鲁格曼认为，就算你不是仇外者，也会担心一个超级大国未来可能采取的行动，因为它的领导层似乎一年比一年变得更加专制和不稳定。试图削弱这个超级大国的危害能力是有道理的，即使这会让很多人感到紧张。尽管中国可能不会成为许多人预期的那样一个超级大国，但这并不会改变这种判断。

作者认为，理想情况下，中国将推动长期需要的改革，使家庭获得更多收入，从而使不断增长的消费取代不可持续的投资。但是，"无需多读历史你也会知道，专制政权有时会通过对外冒险主义来分散民众的注意力，以此来应对国内困难"，"我并不是说这种事一定会发生。但实际上，中国的国内问题使其对全球安全构成的威胁更大，而不是更小"。

拜登：我寻求的是竞争，不是冲突

支持专制的歌唱家是否应该退出国际舞台？

去年二月俄罗斯挥军入侵乌克兰，古典乐坛成为另类"战区"。俄罗斯女高音歌唱家涅翠柯（Anna Netrebko）与她的恩师指挥家葛济夫（Valery Gergiev）最受瞩目，成了两块试金石。台湾"风传媒"发表文章《俄罗斯"爱国女高音"涅翠柯的挣扎》，作者阎纪宇指出，与葛济夫力挺侵略者普京的"怙恶不悛"相较，涅翠柯一直在想方设法对抗欧美乐坛对她的"取消"、重建她在西方的事业。

文章说，涅翠柯展开一连串损害控管的操作，对"战争"表示反对与谴责；强调自己其实跟普京"不熟，只见过几次面"，上回俄罗斯总统大选甚至没去投票。然而有两道红线她绝对不敢逾越：一是绝不谴责"侵略"，二是绝不批评普京本人。对于普京这块神主牌，涅翠柯接受德国《时代周报》专访时辩称："普京仍然是俄罗斯的总统，我仍然是俄罗斯的公民，因此我不能批评他⋯⋯因此我拒绝做这种陈述。"

作者说，这当然是一文不值的诡辩，助纣为虐的帮凶嘴脸表露无遗。普京以严刑峻罚钳制言论，消灭独立媒体，将反对派打成"极端组织"，但俄罗斯许多异议人士仍然勇敢发声批判，甚至上街示威抗议，身陷囹圄也在所不惜。更何况涅翠柯早已取得奥地利国籍，在维也纳与纽约坐拥豪宅，根本不必担心"迫害"。杰出的俄罗斯钢琴家纪新（Evgeny Kissin）不点名批判："支持一名独裁者与杀人魔发动罪恶的战争，这样的人不配在文明世界登上舞台。"

文章指出，尽管如此，涅翠柯的努力还是有收获，欧洲各大歌剧院从去年下半年开时试探性的让她回巢，只不过示威抗议也如影随形。涅翠柯目前的表演行程已排到明年十一月底，维也纳、柏林、巴黎、米兰、布宜诺斯艾利斯等地的剧院都为她敞开大门。唯一坚持让她吃闭门羹的，如今只剩美国各大剧院和台湾政府。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。