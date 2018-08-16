墙外文摘:谷歌听命中国? 微信进攻台湾？

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《谷歌真正的丑闻在中国》，作者KARA SWISHER认为，谷歌被错误地指责在美国进行言论审查，而它真正在做的事情是考虑重新接受中国的审查制度。"华盛顿的政客们应该把他们所有的道貌岸然拿来针对中国问题，这个问题才是真正值得仔细研究的"。

文章说，为了发展真正强大的人工智能，需要大量的数据。西方收集数据有各种各样的障碍，这意味着会比较慢。而中国这样的专制政府，有能力首先成功，那样它将主导技术。"无论哪种方式，这些唯利是图的担忧正是谷歌在中国曾经反对的。鉴于这种转变，我希望该公司能够安排好那些往往是吵吵闹闹的全体会议，并透明地向员工、用户和监管机构解释，为了回归中国，它愿意做出什么样的妥协"。文章批评谷歌公司现在的表现与2012年离开中国时大相径庭。

台湾能否惩罚香港建制派政团？

台湾《风传媒》发表文章《台湾需要国际支持，香港更要台湾相挺》，作者杨继昌说，台湾将于11月举行九合一选举，届时香港的建制派政团定必再大举组织观选团来台。香港的建制派政团，直接听命于中联办，而中联办直属于中国国务院港澳办，换句话说，香港建制派政团的所有成员都可视为中国政府的从属人员，让他们无限制出入境台湾，对台湾的国家安全也构成了切实的影响。

文章说，香港特区政府多次无理拒绝台湾立法委员入境。台湾立法院全体立法委员，皆是台湾人民一人一票选出来的代表，港府禁止每一名立法委员入境，都是对台湾人民和台湾民主的一次侮辱。"台湾如能对他们作出一点惩罚，正正是让香港人知道，世界上至少会有一个国家，要反民主的人付出一点代价"。

习近平该获新闻特等奖

香港《苹果日报》发表文章《习近平新闻奖，无耻之尤》，作者李平写道，中国记协公示的拟颁奖作品中，有关习近平的文字、电视、广播、摄影、网媒报道共占据14个特别奖、一等奖，堪比国家社会科学基金的17个习近平课题、陕西省社科院的17个梁家河大学问课题，以致有记者调侃，应该向习大大颁特等奖，是他催生众多一等奖新闻。

文章分析"习近平新闻思想"近日奉命降格为"习近平新闻舆论重要论述"说，其中虽有习近平团队认为传媒姓党的论述尚待完善的因素，但新闻界多认为，更主要的原因是对记者是无冕之王的观念的排斥，既然传媒姓党，只能尽宣传、吹捧之责，何来第四权、何来无冕之王？况且，"在修宪废除国家主席连任限制外，习近平已铺平终身为帝之路，岂容无冕之王思想影响习帝思想的光辉？"

台湾应该封锁微信？

台湾《上报》发表文章《台湾还能对中国拿假新闻当政治武器那么麻痹吗》，作者杜心武说，9月初，因海燕颱风，日本孤悬海外的关西机场大淹水，数千乘客滞留。中国媒体迅速制造新闻，指中国外交人员迅速组织专车，让中国人可以先离开，还指台湾人如果"自认中国人"就可以上车云云。中国的这类宣传已不再局限于"自嗨"，而带有很强烈的"统战"意义，这种趋势不得不需要加倍重视。

文章说，这次事件的特点就是利用"假新闻"作为政治武器。这两年，随着俄罗斯用假新闻干涉美国大选，帮助川普上台的内幕不断曝光，假新闻作为政治武器，特别是作为外来的干预内政的工具，其破坏力已越来越引起重视。令人担忧的是，中国利用媒体进行舆论战本来就炉火纯青。在中国，微信是政府"完美控制"的最重要工具之一，是中国宣传洗脑的利器。 "台湾政府不但应拒绝制造假新闻的记者到台湾，对微信有否在台湾传播假新闻也应该加以调查，必要的时候，更应考虑是否封锁微信"。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点