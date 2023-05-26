墙外文摘：让种子飘落你家的花园，长出自由花

曾担任香港维园“六四”烛光晚会司仪多年、剧团“六四舞台”创办者列明慧表示，希望让不能在香港存在的《5月35日》，能在其他地方活下来。“等风起时，让争取民主自由的风筝飞得更远，让种子飘落你家的花园，长出自由花”。
（德国之声中文网）台湾"风传媒"发表文章新书《5月35日：创作．记忆．抗争》（一八四一出版）推荐序之一《六四舞台在恐惧中择善固执》，作者列明慧曾担任香港维园"六四"烛光晚会司仪多年，并创办剧团"六四舞台"（在《国安法》的压力之下已于2021年解散）。列明慧说，"六四舞台"的成立是本着以戏剧形式，让人认识六四真相，反思人性。每一个制作，我们都着重要从不同的角度去回顾八九六四，从天安门广场上风风火火的青春热血、血腥镇压后内地一片白色恐怖、营救被迫逃亡人士的"黄雀行动"、流亡海外学生领袖的漂泊零落、国内维权人士被打压逼迫牢禁、到白发斑斑的遇难者家属沉郁而终。即使写的演的是当年故事，引发出所思所想却尽是香港的当下。香港人在这场民主运动中从不缺席，也成就了香港本土政治运动的重要脉络，塑造着香港人在当代中国扮演的重要角色。
2021年10月，列明慧带着《5月35日》的版权移居海外，在台湾、英国、美国，加拿大等地举办过舞台剧录影版的放映会，说六四真相的同时，也说出香港的故事。她说，期望是次剧本集在台湾出版，能记录时代、见证时代，更希望将这个出色的粤语剧本，翻译成国语及英语，有利不同地区的剧团可以搬演。让不能在香港存在的《5月35日》，能在其他地方活下来。"等风起时，让争取民主自由的风筝飞得更远，让种子飘落你家的花园，长出自由花"。
总部位于美国华盛顿的网络媒体"改变中国"（China Change）发表文章《笑话之外》，梳理了中国喜剧团体"笑果文化"的兴起与发展。作者曹雅学说，年轻的中国脱口秀演员身上没有官方电视台那些娱乐人身上的油腻、虚假、和媚态。他们真诚而自然，散发着前两辈中国人身上难以见到的一种清新的气质。"尽管他们说着极不自由的脱口秀，但我断定他们是内心自由的人"。
作者表示，一边看他们的喜剧，就已经开始为他们隐隐担心："如果这些年轻喜剧演员和他们的观众在我眼里是正常人，那么在审查者眼中，他们肯定就是异物了。谁都知道，真正的喜剧会让专制者不安。"
作者认为，即使脱口秀行业小心避开所有"敏感"话题，中共也不会允许脱口秀在中国大摇大摆地生长，因为中共知道，在包括思想与娱乐在内的文化市场上，党文化没有竞争力，无法获得青年人的心；而游离于党的控制之外、不以歌功颂德为目的的节目，哪怕只是大众娱乐，本身就是对党的威胁和冒犯。
新加坡"端传媒"发表文章《中国干预加拿大选举争议的来龙去脉，以及背后更重要的问题是什么？》，作者繁星指出，微信在网信办以及其他中国政府部门的要求下审查其平台上的内容，审查的压力同样会压迫加拿大本地的中文媒体以及创作者。加拿大政党在短期内意图获取华裔选民选票的思想，可能导致了干预选举的事件不断恶化。不论是早年多伦多大学中国留学生针对藏裔人权人士的网络暴力，还是麦克马斯特大学中国留学生代替中国外交人员监视骚扰维吾尔演讲嘉宾事件，都没有得到来自联邦一级政治人物或者官员的重视。而在近期，加拿大被媒体报导同样出现了中国的海外警察局，比起美国直接逮捕关联人士相比，加拿大的处理方式则低调许多，公开报导并没有发现任何人因为海外警察局的设立而遭到逮捕或者起诉。
文章说，对于更多的新老移民、上班族，和小企业主来说，或许他们在加拿大，乃至北美的生活目标并非与政治相关，并不意味著他们一定是同情中国共产党的"爱国华侨"，也不意味著他们的人生终极目标是推翻共产党的统治。对于抛弃原生国家所拥有的人脉、资源，来到新的环境重新开始的大多数人来说，那些宏大的目标距离他们的生活未免太远。但另一方面，对于普通人来说，保持沉默的成本正在增加，不论人们是否对加拿大本国的政治感兴趣，他们的生活将不得不被卷入未来的政治议题当中。
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有评论认为，在脱口秀演员House（李昊石）在表演中提及 “作风优良，能打胜仗”引发的舆论热潮中，一个可怕的信号是，我们能清晰看到声势越来越浩大、无从质疑甚至无从不配合的，对于作为一套压迫系统的国家机器、对于国家暴力尤其军事暴力的无条件认同。