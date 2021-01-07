墙外文摘：解除自我限制，蓬佩奥语带深意

（德国之声中文网）继宣布美国常驻联合国大使克拉夫特（Kelly Craft）将访问台湾之后，美国国务卿蓬佩奥1月9日又宣布解除美国与台湾关系中的自我限制。台湾《上报》发表文章《中国最气庞佩奥说“Taiwanese counterparts”》，作者李濠仲留意到蓬佩奥称台湾官方机构为“对等对口”（counterparts），并指出中国2019年5月即曾针对美国提及台湾时使用“counterparts”表达抗议，因这确实有具体承认国家地位的用意。

文章说，过去许多有国家也以“Taiwan counterparts”表示和台湾之间的互动，例如斯洛维尼亚在接受台湾口罩捐赠抗疫时，也曾由总理亲自表达对“Taiwan counterparts”的谢意。至于美国一连串对台湾官方“对等对口”的解禁铺排，则属于实质意义的推进，对台湾国家地位（定位）将有深刻影响，不在于外，也在于内。

中欧投资协定与中国强迫劳动

香港《端传媒》发表文章《中欧投资协定加速通过的背后，究竟发生了什么》，作者张梦圆认为，在中美贸易摩擦的地缘政治背景下，中欧双方利益却发生交汇，将该协定（CAI）的加速谈判提升为一个政治化议程。CAI不会改变欧盟将中国视作长期系统性竞争对手的看法，只是中欧双方都试图从这份被赋予过多意涵的协议上获得短期政治回报。

中欧双方都试图从投资协议中获得短期政治回报

文章指出，对新疆再教育营存在的强迫劳动是欧洲议会着重关注的涉华议题之一，尽管中国政府否认此事。中方最终同意“继续并持续努力”争取批准国际劳工组织（ILO）的两项基本准则，即《强迫劳动公约》（C029）和《废止强迫劳动公约》（C105）。欧委会将中国会“持续努力”的承诺视作一项胜利，但外界认为中方针对国际劳工组织的非法律约束性承诺给自身留有余地，而确切的措辞对于欧洲议会随后批准中欧投资协定至关重要。已经有议员高调呼吁，应该为签署禁止强迫劳动的禁令制定一个有约束力的时间表。

欧盟联合抗中，同时各怀心思

台湾《风传媒》发表文章《中欧投资协定牵动美欧关系》，作者刘大年认为，中欧投资协定使中国大陆外人投资规范更加自由化、透明化及制度化；除了对欧盟企业有所助益外，也可加惠其他外国企业，所以实在无需过度解读。

文章说，欧盟虽然支持联合制衡中国大陆，但必须确保欧盟经济利益，并不是任由美国摆布，美国更没有理由越俎代庖批评中欧投资协定。未来拜登不会如同川普对盟国霸道而且锱铢必较，美国也不会滥用国内贸易法，例如201或是232条款，对盟国实施贸易保护措施，有利于双方合作。不过以美国为轴心，美国优先为出发点的抗中立场不会改变，欧盟当然不会全盘接受。另外未来美国如何化解双方贸易纠纷，也是美欧可以顺利合作抗中的另一关键。

香港《苹果日报》发表文章《一场大搜捕，三重大颠复》，作者李平认为，在美国国会确认总统选举结果之际，香港国安警大肆搜捕参与民主派立法会初选的人士，无疑是对中共特色民主的最大讽刺。美国四年一度的总统选举，就是让人民用选票和平地颠复或维护某一政党的执政。相反，中共只能动用专政工具、莫须有的罪名去镇压香港民主派，不只要挽回去年押后立法会选举的面子，更企图一网打尽具竞争力的民主派候选人，为将来的选举铺路。《立法会条例》第39条规定，被判入狱逾三个月，不论是否获缓刑，有关人士不得于五年内参选。

作者说，初选大搜捕同时颠复了《基本法》摹划的香港政制。透过否决预算案逼特首承担政治责任，是《基本法》赋予议员的宪制权力，如今，国安警竟视为瘫痪政府、颠复国家政权，何其荒谬。国安警岂不是应该去搜捕当年的草委和通过《基本法》的人大代表？在朕即法律的意志下，《基本法》被扭曲早已成为常态。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。