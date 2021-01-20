墙外文摘：解密对台文件对拜登形成压力

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《从特朗普解密对台文件看美国对台政策的延续》，作者林柏州从近期特朗普两任国安顾问陆续解密对台政策文件分析让美国对台政策的思维，以及拜登新政府的中国及对台政策延续性。

对于特朗普政府加强对台军售，现任国务院亚太助卿史达伟（David Stilwell）2020年8月演讲特别引述近期解密的三项文件强调，"我们不再奢望北京履行和平解决两岸分歧的承诺，美国将坚定不移地维护《台湾关系法》，履行'六项保证'"，除指责中国违背承诺，也颇有继承里根政府所制订的对台政策之意涵。

文章说，特朗普任内国安人事更迭频繁，但在落实印太战略的方向上并无转变，拜登较强调友盟国家合作以维持美国霸权地位，应会在美中战略竞争的格局下寻求更多合作的空间。再者，美国近期也进行政府组织调整，除突显中国的重要性，也试图强化印太战略的顶层谋划及协调工作。观察特朗普政府卸任前夕释放多份战略文件，除向友盟国家声明任期内均忠实履行印太承诺，也对拜登形成路线继承的压力，未来区域友盟势必也会以此做为检视新政府对中政策的参考基准。

四十年前的一场惊扰

1979年之后，台湾方面首次被美国总统就职典礼筹委会邀请，到底是哪一年？台湾《风传媒》发表文章《台湾1979年后受邀出席美总统就职典礼，谁是第一次》，作者徐和谦说，钩沉历史发现，1979年之后，台湾方面有人第一次被邀请，发生在1980年里根当选之际。从国史馆所藏的档案可以看到，邀请人是当年美国总统就职大典典礼委员会委员之一、唯一以宗教人士身分参赞筹办事宜的班杰明暟⒛匪棺?(Ben L. Armstrong)。台湾当年派出的观礼团，包括时任台湾省主席林洋港、国民党祕书长蒋彦士、台北市长李登辉等高层官员，以及当时在美的1979年断交后首任驻美代表夏功权，和1979年之前台北驻华府的最后一任大使沈剑虹等。

然而，闻讯后的北京第一任驻美大使柴泽民，则即刻赶到候任副总统、之前曾在北京担任美国驻中华人民共和国联络处主任的老布什官邸抗议。居间安排这场会面的李洁明回忆，老布什听完柴泽民的抗议后，便要求旧部李洁明出手"搞定"这件事，方法主要是向台北施压。最后，虽然已备妥大礼服的高级别代表──蒋彦士、林洋港、李登辉等都没有真正出席，蒋彦士还为了顾虑两方的面子，以感冒为由到华盛顿的一家医院住了两天。而最终代表台湾方面出席的，则只有夏功权和沈剑虹两对夫妇，座位也降调到一般宾客区。

耐克等公司可能面临"纽伦堡审判"？

美国众议院在两党支持下于2020年9月通过了《防止强迫维吾尔人劳动法》。《纽约时报》发表评论《不要做中国在新疆暴行的同谋》，作者Nury Turkel说，现有的措施可能不足以解决维吾尔人地区和来自维吾尔人地区的强迫劳动问题，但美国公司绝不能对此满不在乎。包括强迫劳动在内的奴役，如果是基于种族和宗教针对个体的广泛且系统性打击的一部分时，则是一种潜在的反人类罪行。中国的强迫劳动符合这种模式，那些有意或无意地帮助和怂恿了这些潜在犯罪行为的企业可能会被追究责任，就像"二战"后在纽伦堡审判中被起诉的某些德国实业家一样。

与其说依赖传统的第三方审计，戴尔(Dell)、耐克(Nike)和亨氏(Heinz)等美国公司必须积极、独立地寻找供应链中强迫劳动的潜在迹象，包括：商品来源地缺乏透明度；厂址在新疆的供应商有高额收入，但只有很少的员工缴纳社保；使用"教育培训中心"或"法律教育中心"等拘禁营术语；有政府为"扶贫"和"对口项目"等提供的补贴；工人是通过政府招聘人员雇来的；以及可能表明强迫劳动的厂址。

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