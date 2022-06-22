墙外文摘：被封杀的台湾乐团，和他们背后的"精神台湾人"

（德国之声中文网）新加坡"端传媒"发表文章《被封杀的台湾乐团，和他们背后的中国"听团仔"》，作者楼望海写道，近年来，诸多台湾乐团风靡中国，例如落日飞车、deca joins等等屡屡创下惊人的巡演票房成绩，中国听众中也累积了一批特殊的"听团仔"。灭火器、拍谢少年等台湾乐团先后遭到中国封杀，他们不仅无法前往中国公开演出，歌曲也在中国音乐平台遭到下架。中国"听团仔"们默默翻墙去聆听1976乐团的音乐，冒著风险从台湾购买灭火器的专辑寄到中国，他们中不少人从未去过台湾，却深深着迷于台湾独立音乐，甚至有人进而关注起台湾的政治与历史，笑著称自己是"精神台湾人"。

文章介绍说，相当一部分中国歌迷在得知喜欢的乐团有不同政治倾向后，会立即脱粉，在微博指责批评。例如当脆弱少女组发布台独言论时，就有歌迷在微博发言："政治立场不正确是死罪，老老实实搞音乐不好吗，我恨"，"太讨厌背叛感了，希望再也没人在精神世界里夹带政治的私货"。有人虽然同样不理解乐团立场，仍愿意聆听他们的音乐。也有人从歌迷变成举报达人。这些曾经的歌迷熟悉乐团中每一位成员，这一些人会私下"审查"那些来到中国巡演的台湾乐团，看乐团成员的社群账号是否发布过政治言论。

作者指出，那些留下来没有脱粉、举报，没有任何动摇的中国"听团仔"，试著从乐团身上汲取到更多能量、养分，与乐团之间的精神维系变得更紧密了。有歌迷开始探索和思考民主对日常生活的影响和民主如何让生活变得更好，"看著别人如何争取人权和民主自由的历史，以及把台湾和我自己所处的地方进行对比。"还有歌迷在采访中就称呼自己为是"精神台湾人"，意思是虽然自己不在台湾出生，也不在台湾生活，实际未能接触，但在精神世界，她掌握很多关于台湾的资讯，认同台湾的理念与价值。

浦志强：张思之"烈士暮年壮心不已"

中国知名律师张思之6月24日去世，国内社交媒体贴出他的朋友、维权律师浦志强2016年旧文《我和这老爷子，没啥可说的》，但很快遭到删除。此文随即在中国境外Matters、中国数字时代等网站刊出。浦志强在文章中回忆了自己2014年被捕、以及请张思之作为辩护律师的前后经过。他说，"我的律师当然要有水准，但前提是他必须有肩膀，他必须是可靠的和靠得住的，他不可以遇到点压力就被压瘪了，或者干脆脚底下抹油溜之乎也了。"

浦志强写道："我始终认为，我出事说明我错看了现实，不等于我看错了历史。我信仰法律，也以法律为信仰。正像高广清会见时勉励我的那样，我相信法治，相信进步，相信未来。面对九十岁的老爷子，我知道法治、进步和未来，就是他年轻时的梦想。他的梦想是靠他努力，但也靠我们接力来实现。老骥伏枥志在千里，烈士暮年壮心不已，张思之不会为一辈子的蹉跎挫折，就怀疑初心，就放弃前行。"

中国的"航母政治学"

台湾"上报"发表文章《中国航母从未对外开火，却在国内政治面"战绩彪炳"》，作者汤名晖认为，时逢今年下半年中共二十大召开之际，中国第三艘航母福建号于6月17日下水，其意义不只于宣扬国威和震慑台湾，对于亟需立功建业，计划连任第三任期的习近平而言，需要强而有力的主政合理性，如同前两艘航母，发挥最大的政治作用。

作者说，中国福建号竣工与"非战争军事行动"共谱的"航母政治学"，所展现的"先强后韧"态度是习近平树立第三任期领导权威所必需的剧码，重要性更超越同前两艘航母竣工时间点重合的政治意涵。疫情与国内外诸多问题胶着之际，对美谈判需要有力筹码，运用"航母政治学"将台湾当软柿子吃虽然是不讲武德，但在现实主义的世界里，小国没有大意的本钱。面对两岸军事投资不成比例，期盼外援之余，如何将每一分基础建设投资转化为战略韧性，恐怕才是挫败"航母政治学"的根本之举。

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