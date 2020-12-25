墙外文摘：蔡英文是不是“民主皇帝”？

（德国之声中文网）香港《亚洲周刊》的封面图片里蔡英文身穿龙袍，批评现今的民进党政府"越来越像戒严时期的国民党"。台湾《上报》发表文章《不知所云的"民选独裁"》，作者陈嘉宏说，蔡英文到底是不是一个穿上龙袍的"民主皇帝"，本是一件可受公评之事；她所领导的民进党政府是不是在执行"新威权主义"，在台湾也因政治立场的不同而言人人殊。不过，"可受公评"本身就是测量民主到威权程度的一个指标。香港《亚洲周刊》的一篇封面故事可以在台湾社会里捲起千堆雪，但这封面故事的人头若换成习近平，恐怕因资讯封锁的关系，无法在中国境内引起任何一丝涟漪。

作者认为，一个国家是否民主，不是由这些主观感受来定义，而是有在政治学上的衡量指标，包括：国家是否有定期的选举？选举是否公平？国家的领导人是否透过选举直接或间接产生而且有过轮替？上述条件，台湾无不具备。

频繁的运动成了社会治理的主角

香港《端传媒》发表文章《内卷中国：习近平时代的"治理现代化"意味着什么》，作者八猫说， 运动式治理原本是中国的治理逻辑中对常规治理的一种必要补充，主要用以应对棘手的问题。运动式治理在中国改革的过程中曾经发挥着极其重要的作用，从推动招商引资到经济特区都有它的作用。但时至今日，越来越频繁的运动式治理成了社会治理的主角，并非由于社会问题频发，也不是因为新技术的挑战，而是近年来权力集中的结果。

运动式治理是近年来权力集中的结果

文章说，频繁的运动式治理和内卷最直接的后果是行政资源的浪费，一方面运动短期改变了政策目标的优先级，可能影响一些部门原有的日常工作计划和进度，另一方面对参与运动的部门造成了额外的政治压力。从组织的角度看，运动式治理的程序与常规治理相冲突，可能增加不同部门间的矛盾，在一党制国家中会导致政党组织资源的消耗。

将勇气带上2021次列车

香港《苹果日报》发表文章《极权夺不走新年的勇气与快乐》，作者李平认为，政治病毒正吞噬香港，港区国安法极速推出后，已成为中共港共打压香港游行集会、新闻自由、言论自由、学术自由的万能key，以触犯国安法拘捕、检控、通缉的人士遍及老中青三代，遍及传媒人士、前立法会议员、社运分子。

作者说，我们带上2021次列车的，不应再是痛苦、无助、恐惧，而应是忠诚、健康与快乐，以及由此聚成的勇气。忠诚，不是强制宣誓的唱忠字歌跳忠字舞，而是忠于普世价值、忠于香港核心价值，忠于我城我民、忠于抗争手足，延续兄弟爬山、各自努力的不割席、不笃灰、不谴责。健康，是要慎防政治病毒，慎防武肺病毒，保持身心健康，就是俗话所说的斗长命。快乐，就是在朋友圈、黄色经济圈中自助助人，不因无助而恐惧，不因愤怒而迷失，齐心守护心中的光明，齐心守护我城的未来。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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