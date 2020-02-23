墙外文摘：蔡英文如何向习近平“抄作业”？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《应该一并治疗"中国依赖症"》，作者王乾任相信武汉肺炎的疫苗不久后就能顺利问世，帮助世人解除危机。然而，因武汉肺炎而起的各种并发症与后遗症，该如何解决？好比说这一次疫情在全球扩散，某些与中国关系越特别好的国家（如南韩丶日本丶意大利），似乎疫情也越严重。台湾虽然也有倾中统派在防疫工作上扯后腿，不过，由于中国共产党在台湾总统大选前为了以经济干预台湾，逐步限缩中国观光客来台旅游名额，结果反而让台湾在中国疫情逐渐升温之际，可以快速的将岛内剩下的中国人请出，且果断的宣布暂停中港澳人士来台。表面上是人数少好处理，实际上是因为陆续习惯中国观光客不来的台湾，较有能力承受禁止中国观光客不来所造成的经济冲击。

文章说，观光冲击，其实相对还是小事。观光的经济产值并不算高。真正的冲击是中国制造开始断货之后。近来不少产业都开始盘点剩余库存，过去越仰赖中国制造的产业，接下来所必须承受的冲击就越大。此次瘟疫过后，各国或产业界若能重新调整中国的生产占比，虽然短时间内物价可能难免飙升一段，但长期来说，却能避免因为单一国家出现系统性风险时而殃及全球。

中国疫情处理不当，全球经济遭受冲击

新冠疫情冲击全球经济

台湾媒体《奔腾思潮》发表文章《新冠肺炎冲击全球经济》，作者刘大年说，新冠肺炎蔓延全球，迄今仍然没有和缓迹象，对全球经济影响也扩大。国际货币基金（IMF）在最近将今年中国经济成长率由1月预估的6%，下调至5.6%；并也将今年全球经济成长率，由3.3%下修至3.2%。原本普遍看好2020年全球经济，反而面临下行压力。

此次疫情在中国大陆爆发，大陆当局在防范疫情恶化处理不当，致使疫情蔓延。但国际最大公共卫生组织的国际衞生组织（WHO），轻忽疫情而且反应慢，不但没有提前预警，事后也无力整合，防疫的重担还是落在各国身上，突显国际组织僵化欠缺应变机制，无法因应全球化冲击。事实上，目前许多国际组织面临无力解决国际问题外，甚至在经营上也产生一些人谋不臧的弊端；未来必须加速改革，提升这些跨国性国际组织的功能，避免重蹈覆辙。

"抄作业"？灾难中都能挖掘出自豪和骄傲

一场让许多人付出代价的灾难

香港媒体《Matters》发表文章《为什么我厌恶疫情防控中的"抄作业"比喻》，作者"地下室的汉娜"说，"抄作业"成为中文网络世界一个热门用语，使用范围也扩大了，从对着各个制定地方防疫策略的省市喊话，变成了向世界喊话，"快来抄（中国的）作业！"，并继续衍生出反讽句式："xxx抄作业都不会！"

作者认为，将中国视作一个整体，作为防疫模范优等生，并呼吁他国模仿，是伤疤未好就忘了疼，是"健忘"。"抄作业"三个字虽然没有变，但从前呼吁者的身份是情急而恨不得抄作业的后进生，如今则把自己强行变成"优等生"来炫耀。"抄作业"比喻同时掩盖的是大量真实个体所付出的代价。一场几乎让所有人都付出代价，甚至让一些家庭接近灭门的灾难不该被轻浮地理解成一次考试。本质上，这和忽视超时工作的火神山工人但却为叉车打榜的低幼行为并无不同，都是廉价的自我感动。"抄作业"的广泛传播也是近年来日益高涨的"民族自信"的一个侧面。在暴涨的优越感之下，任何事件中都能挖掘出自豪和骄傲。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]