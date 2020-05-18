墙外文摘：若悲伤不自由，则悼念无意义

(德国之声中文网) 台湾《上报》发表文章《把口水当眼泪--疫情之下的黑白景观》，作者秦胆说， 在中国，不仅是言行不能逾矩，民众的情绪表达也必须符合当局的步调，对于重大事件的情绪不与当局同调，"不该悲伤时悲伤"， "不该喜悦时喜悦"，后果可能相当严重。这种一元化的权力结构试图把权力的触角伸到社会的每一个角落，控制民众生活包括思想、情绪、意识在内的方方面面，如墨索里尼所言"任何事物均在国家之内，无一事物能在国家之外，亦无一事物能违抗国家"。

作者认为，这也是国定版记忆的强势植入，借由一次大规模的国家悼念活动，复盖此前林林总总的私人纪念与记忆，若干年后的回忆里，大概率出现的是国定版的多难兴邦或是英雄事迹。民众不管是否情愿，是否发自内心，都得把口水当眼泪，带着悲情的面具参与国定的哀悼表演，在廉价的符号堆砌中走完过场，表演之后，一切如常，没有道歉，没有问责，也没有改进，从前是若批评不自由，则赞美无意义；现在则是若悲伤不自由，则悼念无意义。

方方日记德文版封面

方方战争：新世代的话语比上一辈更加陈旧

香港《端传媒》发表文章《方方战争："递刀论"的旧答案和新问题》，作者来福认为，"难道我们这些活着的人，为让自己生活得轻松，就可以不帮助他们这些枉死者追责吗？"这样的句子已经是方方《武汉日记》中相对最激烈的言论，但是跟十年前体制内改革派的言论相比，都不算出格。

作者认为，方方的困境，在于她面对的新世代，是真正把官方的意识形态内化为自身问题意识的一代。他们举报方方和诗人王小妮，熟练地定罪，"颜色革命"、"境外势力"、"帝国主义"，并非图一时嘴快，而是真心相信如此。光怪陆离之处在于，新的世代承接的话语体系比上一辈人更为陈旧，更接近1950、60年代的中国（例如一个基层年轻警察引用《毛选》痛批方方），但是从全世界民粹崭露头角的潮流看，他们毫无疑问又是新的。

文章说，这场由方方日记引起的舆论风波，回荡出的是越来越国家主义的青年声音。而随着年轻一代对批评政府的声音愈加敏感、对斗争经验的愈加熟练，思想光谱上无论什么颜色的人，可能都将不得不以对国家的绝对赞美，来换取自己未来的安全。

监警会报告正好反映独立调查委员会的必要

香港《苹果日报》发表文章《黑警岂是监警会与林郑能漂白》，作者李平说，"7.21唔见人、8.31打死人、10.1枪杀人、11.4阻救人、双11狂杀人"，这是港人对黑警的强烈控诉，但本周出炉的监警会报告对五大事件或轻描淡写，或指为传言，或只字不提，根本没有追究警员滥暴、调查警黑勾结之意，只有替黑警漂白之心。对监警会本来就没有期望，但报告无视众目睽睽的事实与沸反盈天的民意，沦为撑警报告，正正反映成立独立调查委员会是何等必要，正正反映林郑月娥的独立检讨委员会是何等废物，正正反映反黑警的诉求在后抗疫时期是何等重要。

文章说，监警会不只是无牙老虎，对黑警滥权滥暴毫无约束力、惩戒力，更沦为撑警会，以小骂大帮忙的方式，替警队漂白，替林郑政府卸责。林郑月娥更是迄今不知反省，只想文过饰非，甚至诿过示威者。作者怀疑：只要良心、尊严尚存，社会贤达岂会甘心成为林郑政府和警队的布景板、遮丑布？

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