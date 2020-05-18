 墙外文摘：若悲伤不自由，则悼念无意义 | 媒体看中国 | DW | 18.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

墙外文摘：若悲伤不自由，则悼念无意义

有评论指出，在中国，不仅是言行不能逾矩，民众的情绪表达也必须符合当局的步调，这是国定版记忆的强势植入，若悲伤不自由，则悼念无意义。

China Wuhan Flughafen Rührung vor Abreise (AFP/H. Retamal)

(德国之声中文网) 台湾《上报》发表文章《把口水当眼泪--疫情之下的黑白景观》，作者秦胆说， 在中国，不仅是言行不能逾矩，民众的情绪表达也必须符合当局的步调，对于重大事件的情绪不与当局同调，"不该悲伤时悲伤"， "不该喜悦时喜悦"，后果可能相当严重。这种一元化的权力结构试图把权力的触角伸到社会的每一个角落，控制民众生活包括思想、情绪、意识在内的方方面面，如墨索里尼所言"任何事物均在国家之内，无一事物能在国家之外，亦无一事物能违抗国家"。

作者认为，这也是国定版记忆的强势植入，借由一次大规模的国家悼念活动，复盖此前林林总总的私人纪念与记忆，若干年后的回忆里，大概率出现的是国定版的多难兴邦或是英雄事迹。民众不管是否情愿，是否发自内心，都得把口水当眼泪，带着悲情的面具参与国定的哀悼表演，在廉价的符号堆砌中走完过场，表演之后，一切如常，没有道歉，没有问责，也没有改进，从前是若批评不自由，则赞美无意义；现在则是若悲伤不自由，则悼念无意义。

Buchcover: Wuhan Diary: Tagebuch von Fang Fang (HOFFMANN UND CAMPE VERLAG)

方方日记德文版封面

方方战争：新世代的话语比上一辈更加陈旧

香港《端传媒》发表文章《方方战争："递刀论"的旧答案和新问题》，作者来福认为，"难道我们这些活着的人，为让自己生活得轻松，就可以不帮助他们这些枉死者追责吗？"这样的句子已经是方方《武汉日记》中相对最激烈的言论，但是跟十年前体制内改革派的言论相比，都不算出格。

作者认为，方方的困境，在于她面对的新世代，是真正把官方的意识形态内化为自身问题意识的一代。他们举报方方和诗人王小妮，熟练地定罪，"颜色革命"、"境外势力"、"帝国主义"，并非图一时嘴快，而是真心相信如此。光怪陆离之处在于，新的世代承接的话语体系比上一辈人更为陈旧，更接近1950、60年代的中国（例如一个基层年轻警察引用《毛选》痛批方方），但是从全世界民粹崭露头角的潮流看，他们毫无疑问又是新的。

DW.COM

因为发文声援方方，湖北大学教授梁艳萍被网军锁定起底，被指过去曾发出不当言论，受到校方调查。事件随后的发酵又将海南大学退休教师王小妮卷入舆论漩涡，也引起网民热议，有人指部分网民在搞“文字狱”。 (01.05.2020)

4月7日，方方的武汉日记将发行英文和德文版的消息传出后，这位武汉作家遭遇的围攻和网络暴力升级。在号称要建设法治社会的中国，出现了恐吓方方的街头大字报，用“拳头教训方方”的网络威胁以及南京雕塑家计划在秦桧跪像旁添“方方跪像”的网文。 (23.04.2020)

方方的《武汉日记》英文和德语版即将问世的消息引发了舆论巨震。尤其是第一时间公开的德文版封面设计遭致强烈批评。趋于压力，德国出版方放弃了之前的设计，表示“完全不想挑衅”。 (16.04.2020)

武汉作家方方近日在接受〈财经十一人〉采访时，回答了《武汉日记》为何没有出中文版以及为何将在海外出版的问题。在新浪微博上，方方与环球时报总编胡锡进再度隔空交锋。 (22.04.2020)

香港多处购物中心发生示威活动，抗议香港监警会关于警察行为报告，声援首位认罪被判刑的反送中运动参与者冼嘉豪。 (16.05.2020)

在推迟4个月之后，有关香港警察在返送中的执法过程中是否违法的问题，香港警监会周五出台了一份调查报告。有评论说，这个报告是在为警方辩解。 (15.05.2020)

文章说，这场由方方日记引起的舆论风波，回荡出的是越来越国家主义的青年声音。而随着年轻一代对批评政府的声音愈加敏感、对斗争经验的愈加熟练，思想光谱上无论什么颜色的人，可能都将不得不以对国家的绝对赞美，来换取自己未来的安全。

监警会报告正好反映独立调查委员会的必要

香港《苹果日报》发表文章《黑警岂是监警会与林郑能漂白》，作者李平说，"7.21唔见人、8.31打死人、10.1枪杀人、11.4阻救人、双11狂杀人"，这是港人对黑警的强烈控诉，但本周出炉的监警会报告对五大事件或轻描淡写，或指为传言，或只字不提，根本没有追究警员滥暴、调查警黑勾结之意，只有替黑警漂白之心。对监警会本来就没有期望，但报告无视众目睽睽的事实与沸反盈天的民意，沦为撑警报告，正正反映成立独立调查委员会是何等必要，正正反映林郑月娥的独立检讨委员会是何等废物，正正反映反黑警的诉求在后抗疫时期是何等重要。

文章说，监警会不只是无牙老虎，对黑警滥权滥暴毫无约束力、惩戒力，更沦为撑警会，以小骂大帮忙的方式，替警队漂白，替林郑政府卸责。林郑月娥更是迄今不知反省，只想文过饰非，甚至诿过示威者。作者怀疑：只要良心、尊严尚存，社会贤达岂会甘心成为林郑政府和警队的布景板、遮丑布？

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

相关音频视频

當404變成愛國日  

相关内容

China | Pressefreiheit | Journalisten auf der Frontline im coronavirus

报道武汉疫情 中国又一公民记者失联 18.05.2020

新冠疫情爆发至今，至少已有三名公民记者在武汉记录当地疫情的发展後，被强迫消失。上周，在武汉待了三个多月的来自上海的公民记者张展也与朋友失联，并於5月15日证实已被上海公安以「寻衅滋事」起诉。

Coronavirus - St. Augustiner Flüchtlingsheim

德难民营再现疫情 人员密集防控不易 18.05.2020

德国北威州又有一个难民营出现大规模新冠病毒传染。波恩附近圣奥古斯丁（St. Augustin）镇一难民营中有70人检测呈阳性。其他住民的检测结果尚未公布。

重现江湖广场舞 武汉步入“新常态” 18.05.2020

中国疫情爆发中心武汉在解封后一直都是新闻焦点。在进行全市1100万人普筛的同时，武汉人也努力恢复正常生活。广场热舞、长江游泳还有商场、餐厅和菜市场都重新出现在人们的日常中。经过艰巨的疫情挑战，中国民众更珍惜习以为常的普通生活。

广告