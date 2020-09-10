 墙外文摘:《花木兰》弄巧成拙 宣传部限制水军 | 媒体看中国 | DW | 20.09.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

墙外文摘:《花木兰》弄巧成拙 宣传部限制水军

有评论指出，《花木兰》因为主演刘亦菲“撑警”和片尾感谢新疆宣传部和吐鲁番公安局引发的非议，不但没有成为在大陆市场的利好，反而被中国宣传部门限制其宣传，就连聘请写手“唱好”《花木兰》请水军刷榜也不行。

Walt Disney | Schauspielerin Liu Yifei im Film Mulan (Courtesy of Disney Enterprises Publicity )

DW.COM

《花木兰》于本周四在香港首映。据路透社报道，首映票房成绩落后于同日首映的本地电影《麦路人》，也比不上将于三天后首映的美国电影《信条》。

19名美国国会两党议员致函迪士尼总裁查佩克，要求迪士尼解释该公司在制作《花木兰》电影时与新疆“安全和政治宣传当局”之间的关系。公开信中对迪士尼提出10大疑问，包括质问迪士尼为何明知新疆当局涉嫌压迫少数民族，仍选择在当地取景。

一项研究显示，由于双边关系紧张，美中之间的投资额在2020年上半年跌至9年来的历史最低点。路透社报道称，这可能会导致更多中国公司承受剥离美国业务的压力。

有评论指出，中国大陆近年强化粮食储备、物资配给、思想洗脑和人身管控等“备战备荒”措施，加之对现代战争的巨大破坏力尚认识不深，这其中蕴藏的无知无畏的冒险可能性不小。

美国封杀华为的芯片禁令15日生效以后，华为手机使用的麒麟芯片从此断供。消费者因担心未来芯片质量下滑，争相抢购现有手机，推高手机市价。

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《花木兰在中国为何惨败》，作者黎蜗藤说，迪士尼投入重本，请来华裔演员担任主要角色，有“神仙姐姐”刘亦菲、“宇宙最强”甄子丹、老牌明星巩俐和李连杰等，本来指望在中国大捞一笔。然而，它在上映第一天票房为5388万人民币，第三天就后力不继，跌到不足4000万，还不敌已上划24天的《八佰》。《花木兰》票房惨遭滑铁卢已成定局。其实，此前不少人已预料票房会差，没想到会这么差，令之前不看好的人也大跌眼镜。《花木兰》不但票房差，口碑也刷了新低。

文章说，《花木兰》因为主演刘亦菲“撑警”和片尾感谢新疆宣传部和吐鲁番公安局引发的非议，不但没有成为在大陆市场的利好，反而限制了其宣传。本来，中国人喜欢“敌人反对的我们就支持”。但在复杂的国际环境下，中国宣传部门反而害怕这些争议成为舆论焦点，从而引发中国国内对民族问题、香港问题、和新疆问题的讨论。于是有传规定不得对《花木兰》进行宣传，制片和发行方不但无法宣传，就连聘请写手“唱好”《花木兰》请水军刷榜也不行。这样在中国网站各大娱乐版面，就只剩下说《花木兰》票房如何不济，豆瓣影评如何差的报道导。电影票房就回天乏力了。

共军侵台？一半经费用来维修军备

台湾《风传媒》发表文章《印太区域已进入高度不稳定状态》，作者刘仕杰介绍澳洲国立大学教授梅卡尔夫（Rory edcalf）的著作《印太竞逐：美中冲突的前线，全球战略竞争新热点》，书中用“黑象”（black elephant）一词来形容印太的战略风险，其中包括中国入侵台湾。依照作者的说法，中国倘入侵台湾，必须承受极高风险，包括其他国家支持台湾的自卫行动，并且挑战中国封锁，“即便它们并不承认台湾是个独立国家”。

作者对于中国的军事实力，以及中国是否存在绝对的军事优势，显然存疑，这也是为何他点出了“维修”的困境。依照作者的看法，军队必须花一半的经费用来维修军备，“即便中国已经取得全球第一的军事优势，但是它能一直维持下去吗？”除了维修，作者亦直言，中国的军队是一支没有战斗经验的军队。当然，另一个会被提及的问题是：美军究竟会不会出兵协助台湾？这个问题，恐怕短期内不会有答案，只待有天万一台湾海峡真的爆发战争，才能验证。

Huawei Deutschland Zentrale (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

“斩首”华为，美国该如何使用数位权力？

《纽约时报》发表文章《美国要对华为实施“数位斩首”》，作者Chris Miller认为，华为是中国对外国——尤其是美国——技术严重依赖的例子。从9月15日起，美国商务部的新规定，让所有的公司在没有美国政府许可的情况下，几乎都不可能把计算机芯片卖给华为。但中国无法自行生产大部分必需的先进芯片。北京对美国技术的依赖显示了美国不一般的经济影响力——以及美国不断下滑的技术优势将如何让这种影响力陷入危险。今天的先进计算机芯片的设计和制造离不开美国技术。

文章认为，这愈发表明，美国务必要对向华为施压一事有一个正确的认识。华盛顿已经表明它知道如何使用自己的技术影响力。但使用影响力是一回事，积累影响力是另一回事。针对华为的行动之所以奏效，只是因为其他国家依赖美国技术。现在他们有了增加自身能力的动力。美国的地位也不再像过去那样坚不可摧。如果美国的技术优势继续下滑，对华为的扼杀可能标志着美国对世界技术企业影响力达至峰顶，此后一直是下坡路。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

©️ 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Walt Disney | Schauspielerin Liu Yifei

电影归电影？《花木兰》在台表现亮眼  10.09.2020

迪士尼耗资2亿美元的大制作《花木兰》9月11日将在中国大陆院线上映。9月4日在台湾上映后，《花木兰》登上全台新片票房榜首。

Walt Disney | Schauspielerin Liu Yifei im Film Mulan

美国议员致函迪士尼 质问《花木兰》新疆拍摄细节 12.09.2020

19名美国国会两党议员致函迪士尼总裁查佩克，要求迪士尼解释该公司在制作《花木兰》电影时与新疆“安全和政治宣传当局”之间的关系。公开信中对迪士尼提出10大疑问，包括质问迪士尼为何明知新疆当局涉嫌压迫少数民族，仍选择在当地取景。

Symbolbild: China Kanada

加国大学标台湾为中国一省 学生揭中国影响力 06.07.2020

声誉卓著的英属哥伦比亚大学遭该校学生报纸披露，低调将「台湾」认定为「中国一省」。学生报还进一步批露学校从中国蒙受利益，就连华为也跟校方关系深厚。

广告