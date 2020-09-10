墙外文摘:《花木兰》弄巧成拙 宣传部限制水军

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《花木兰在中国为何惨败》，作者黎蜗藤说，迪士尼投入重本，请来华裔演员担任主要角色，有“神仙姐姐”刘亦菲、“宇宙最强”甄子丹、老牌明星巩俐和李连杰等，本来指望在中国大捞一笔。然而，它在上映第一天票房为5388万人民币，第三天就后力不继，跌到不足4000万，还不敌已上划24天的《八佰》。《花木兰》票房惨遭滑铁卢已成定局。其实，此前不少人已预料票房会差，没想到会这么差，令之前不看好的人也大跌眼镜。《花木兰》不但票房差，口碑也刷了新低。

文章说，《花木兰》因为主演刘亦菲“撑警”和片尾感谢新疆宣传部和吐鲁番公安局引发的非议，不但没有成为在大陆市场的利好，反而限制了其宣传。本来，中国人喜欢“敌人反对的我们就支持”。但在复杂的国际环境下，中国宣传部门反而害怕这些争议成为舆论焦点，从而引发中国国内对民族问题、香港问题、和新疆问题的讨论。于是有传规定不得对《花木兰》进行宣传，制片和发行方不但无法宣传，就连聘请写手“唱好”《花木兰》请水军刷榜也不行。这样在中国网站各大娱乐版面，就只剩下说《花木兰》票房如何不济，豆瓣影评如何差的报道导。电影票房就回天乏力了。

共军侵台？一半经费用来维修军备

台湾《风传媒》发表文章《印太区域已进入高度不稳定状态》，作者刘仕杰介绍澳洲国立大学教授梅卡尔夫（Rory edcalf）的著作《印太竞逐：美中冲突的前线，全球战略竞争新热点》，书中用“黑象”（black elephant）一词来形容印太的战略风险，其中包括中国入侵台湾。依照作者的说法，中国倘入侵台湾，必须承受极高风险，包括其他国家支持台湾的自卫行动，并且挑战中国封锁，“即便它们并不承认台湾是个独立国家”。

作者对于中国的军事实力，以及中国是否存在绝对的军事优势，显然存疑，这也是为何他点出了“维修”的困境。依照作者的看法，军队必须花一半的经费用来维修军备，“即便中国已经取得全球第一的军事优势，但是它能一直维持下去吗？”除了维修，作者亦直言，中国的军队是一支没有战斗经验的军队。当然，另一个会被提及的问题是：美军究竟会不会出兵协助台湾？这个问题，恐怕短期内不会有答案，只待有天万一台湾海峡真的爆发战争，才能验证。

“斩首”华为，美国该如何使用数位权力？

《纽约时报》发表文章《美国要对华为实施“数位斩首”》，作者Chris Miller认为，华为是中国对外国——尤其是美国——技术严重依赖的例子。从9月15日起，美国商务部的新规定，让所有的公司在没有美国政府许可的情况下，几乎都不可能把计算机芯片卖给华为。但中国无法自行生产大部分必需的先进芯片。北京对美国技术的依赖显示了美国不一般的经济影响力——以及美国不断下滑的技术优势将如何让这种影响力陷入危险。今天的先进计算机芯片的设计和制造离不开美国技术。

文章认为，这愈发表明，美国务必要对向华为施压一事有一个正确的认识。华盛顿已经表明它知道如何使用自己的技术影响力。但使用影响力是一回事，积累影响力是另一回事。针对华为的行动之所以奏效，只是因为其他国家依赖美国技术。现在他们有了增加自身能力的动力。美国的地位也不再像过去那样坚不可摧。如果美国的技术优势继续下滑，对华为的扼杀可能标志着美国对世界技术企业影响力达至峰顶，此后一直是下坡路。

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