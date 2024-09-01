墙外文摘：脱口秀“复活”，失去了叛逆的权力

业界人士指出，那些现在仍活跃于荧幕的中国脱口秀演员，“他们享有了明星的尊严，但却失去了叛逆的权力”。而作为“冒犯的艺术”的脱口秀，其内核就是“叛逆”，即对社会规训的反抗。

（德国之声中文网）总部位于新加坡的"端传媒"发表文章《中国脱口秀困境：当冒犯不被允许，如何在夹缝中游走？》，作者张伟透露，去年笑果文化脱口秀演员House所讲 被认为"侮辱人民子弟兵"的梗--"作风优良""能打胜仗"--在全网掀起舆论热议，遭到大肆讨伐的时候，狂欢者自动忽视了，对于House当晚的登台表演，笑果文化事先早已按照相关规定将演员本人的读稿视频以及表演内容的纸质文本提交给了北京市文化和旅游局进行审核。也就是说当天晚上引发巨大争议的表演是通过了官方审核和批准的。这也让更多的脱口秀演员意识到，通过官方审核不再意味着绝对安全，除开国家行政部门，他们还必须要面对由举报引发的舆论以及为迎合舆论而介入的司法惩罚。被举报，也因此成为了悬挂在演员们头上的达摩克利斯之剑。

文章引用脱口秀业界人士的话说：那些现在仍活跃于荧幕的脱口秀演员，"他们享有了明星的尊严，但却失去了叛逆的权力"。而作为"冒犯的艺术"的脱口秀，其内核就是"叛逆"，即对社会规训的反抗。作为例子，一位被认为极具才华与天赋的脱口秀演员，其藏族和性少数群体的身份，使得他即使签约了笑果文化，也一直无缘对话题"安全"与政治敏感把关极为严格的线上脱口秀表演，只能在熟悉的剧场进行线下表演，但即便如此，慑于举报，他还是不能讲藏区暴力、民族隔阂以及LGBT群体遭遇的困境的话题。相反，他只能轻描淡写大城市人群对藏族的刻板印象，以及他公开出柜时身边人的反应。

脱口秀侮辱解放军？等着被讨伐吧 图像来源: Wu Xiaoling/Photoshot/picture alliance

《黑神话：悟空》的吸引力来自何处？

台湾"上报"发表文章《一猴各表──爱国话题以外的》，作者卢斯达认为，中国厂商制作的3A游戏《黑神话：悟空》上市，它变成了一头各自表述的猴子。甚至连中国外交部发言人都要在记者会上官腔回应一下，她表示不了解电子游戏，但认为《悟空》上市的轰动是"反映中国文化的吸引力"，文不对题，望文生义。在港台舆论界，这头猴子则是遇到蓝黄、蓝绿的政治检阅，两种极端，不乏采取大外宣式空泛型吹捧，或者全面否认的拒绝派。

文章说，悟空不是从石头爆出来，游戏确是"中国血统"，但游戏需要的技术支持、玩法设计要取法其他行业先行者。其第三身视角动作闯关玩法，自然亦见到宫崎英高《黑暗灵魂》系列、《只狼》、《战神》系列甚至《星际大战绝地：幸存者》等主流大作的影子。

作者认为，中方发言人假定游戏的吸引力是来自中国文化，当然是一种离谱的假定。《西游记》当然是中国故事，但游戏作为商品，第一要求是好玩，在玩法上制作质量上交到货，才能过到市场的检阅，它有没有教育意义，或者能不能宣扬中国文化，都不是主线任务。

卡马拉·哈里斯：赢得21世纪竞争的是美国，而不是中国 图像来源: Jacquelyn Martin/picture alliance/AP

卡玛拉·哈里斯对华政策：相信加强联盟的力量

《纽约时报》发表文章《卡玛拉·哈里斯该制定怎样的对华战略》，作者Peter Coy认为，美国需要制定一项战略，以应对中国的经济和国家安全威胁，而特朗普高调的"美国优先"政策并不能实现这一目标。卡玛拉·哈里斯的机会更大，因为她相信加强联盟的力量。在民主党全国代表大会上发表的接受提名演说中，这位副总统承诺要确保"赢得21世纪竞争的是美国，而不是中国"。在同一句话中，她暗示了自己打算如何实现这一目标的方式。她承诺要"加强而非放弃我们的全球领导地位"。

作者讨论了普林斯顿大学政治与国际事务教授亚伦·弗里德伯格提出的西方国家针对中国的贸易防御联盟策略，指出一个潜在反对意见是，它有点矫枉过正--它会不必要地激怒中国，增加贸易战蔓延成真刀真枪的战争的风险，或者至少剥夺了世界从跨境贸易和投资中获益的机会。另一个反对意见是，它根本行不通：联盟成员会争吵和叛逃。但是，作者说，近年来，"矫枉过正"的论点已经失去了说服力，因为习近平已经表明，他对消除西方的担忧并不感兴趣。"行不通"的论点则更难反驳。如果卡玛拉·哈里斯在11月获胜，并采取贸易保护联盟的路线，她将有机会证明怀疑者是错误的。

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