墙外文摘：“联中制俄”的基辛格路线会不会复活？

（德国之声中文网）俄国入侵乌克兰以来，中国─台湾─美国这组关系一直被拿来和俄国─乌克兰─美国类比。到底这两组关系的异同在哪？这次危机又如何牵动美国─俄国─中国这组关系？台湾从乌克兰危机中获得什么教训？台湾《新新闻》发表文章《台湾要提防华府“联中制俄”思维再起》，作者顾尔德认为，乌克兰危机可能会波及东欧，让欧洲陷入全面战争危机。要怎么整治俄国？在这个时候，半世纪前基辛格的“联中制俄”思维又在华府国安圈复活了。曾担任过《外交事务》（Foreign Affairs）主编的札卡利亚（Fareed Zakaria），在乌克兰危机爆发后于《华盛顿邮报》专栏指出，华府现在需要的是“基辛格”，努力和中国建立更好的合作关系。从中国官方在俄国入侵前的发言，到入侵后中国国政策圈露出的意外，似乎代表著普京那趟北京行并未向习近平“坦白交代”。也因此，美国是有可能利用中、俄之间的矛盾进行分化。

文章说，北京不喜欢外界把台湾问题拿来和乌克兰相比，因为北京不认为台湾是个主权独立、领土完整的国家，而乌克兰是。因此，习近平和王毅强调尊重各国主权和领土完整，其实是在说美日强权不要介入台湾这个属于中国主权与领土的问题。作者认为，台湾的地位的确是比乌克兰稳固，不过台湾也得提防乌克兰危机是否会导致华府移转战略焦要、让基辛格路线复活。

干预乌克兰危机？北京没有外交工具和手段

新加坡《端传媒》发表文章《大战？肢解？慢性死亡……开战边缘的乌克兰危机还有哪些剧本？》，作者杨山认为，尽管刚刚和俄罗斯签署了一系列新的合作项目的中南海已经表示中俄的“合作不设上限”，但是，北京一直以来也没有正式和俄罗斯成为军事同盟。尽管美国当下已经成为两国的共同“竞争对手”，但为了和美国对抗而支持俄罗斯在顿巴斯的行动，无异于北京要公开违背自己过往数十年以来标榜的不结盟形象，收获很可能远小于其损失。《华尔街日报》的最新报导就指出了北京的这一困境。其记者指出，北京希望在支持俄罗斯遏制北约东扩的同时不恶化和美国之间的关系。这使得北京采取了一种“既支持俄罗斯声讨美国，也反对俄罗斯进军乌克兰”的立场。于是，在慕尼黑安全论坛上，外交部长王毅就公开表示，支持乌克兰的主权和领土完整不受侵犯。而回过头来，在安理会上北京的发言则强调要解决各方的“关切”——言下之意是俄罗斯阻止北约东扩的需求也很合理。

作者说，无论如何，北京没有外交工具和手段，亦未有足够强烈的意志阻止俄罗斯在乌东地区进行军事行动。布鲁塞尔其实也是一样。真正能够影响到普京的，无非是华府将如何回应事态。普京大概看准了：拜登既不愿意将更多资源投入欧洲以分薄东亚和北京的竞争，又无法在北约问题上对俄罗斯作出退让。拜登和华府的这种两难，可以想见助推了普京的赌徒心态。

俄罗斯出兵乌克兰的论述让中共尴尬

台湾《上报》发表文章《承认但不吞并：俄罗斯正当化出兵乌克兰的论述》，作者吴宗翰和汪哲仁认为，尽管普京在入侵乌克兰之前的演说中百般贬低民族主义，莫斯科在行动上却充分展现出其尊重“民族自决”与“国际法”。一方面，莫斯科是基于意识到顿内茨克与卢甘斯克当地人民的意愿与需求因而给予承认，另一方面，莫斯科也是在后二者的“请求”下才出兵协防。莫斯科想营造的，正是“师出有名”的正面国际形象。

乌克兰危机会否重现在台海？乌俄战事开打后对台海的影响为何？作者认为，就第一个问题，事实上，普京此次出兵的关键，在其精确巧妙地操作民族自决原则。从中共长期避谈该原则与不断强调台湾是中国的一部分主张而言，几无可能在台海复制俄国论述。至于问题二，目前部署于台海周遭的美军尚无明显调动，加之中共各省将陆续召开党代表大会以支持下半年20大习近平的连任议题，中共内部亦有各项亟需处理的社经改革，如借此时机对台动作，似为不智。不过，已可预见，乌俄战事爆发将深刻地牵动世界格局变化，对未来中共在居中扮演的角色与动态，不可不慎。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 逃离基辅：出城的车队长龙 对于乌克兰人来说，这是惊心动魄的一个早晨。在俄罗斯入侵的消息传开之后，乌克兰多地被俄军火箭弹击中，其中也包括首都基辅。许多人开始准备逃离。在军队的装甲车开进基辅大街的同时，民众纷纷把一些家当装到车上试图离开，这导致出城的公路严重拥堵，排起了长龙。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 满地碎片 首都基辅是俄军火箭弹袭击的地区之一。从图上看来，这里应该是一个巨大的广告牌被火箭弹炸毁，玻璃渣散落一地。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 现场勘察 在基辅另一处遭到轰炸的广场，乌克兰士兵在检查一枚火箭弹的残体。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 硝烟浓雾 在其它一些遭到俄罗斯炮火袭击的地方，浓黑的烟雾在空中升起。图中黑烟的来源地是乌克兰东部重镇哈尔科夫附近的一座军用机场。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 民用住宅也未能幸免 据悉也有住宅区被炮火击中。在紧邻哈尔科夫东部的小城丘古耶夫，消防人员在扑灭一幢住宅楼的大火。据称该建筑也在空袭中被击中。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 长驱直入 这是乌克兰边防军发布的监控图像，可以看到俄罗斯装甲车穿越边界线，从克里米亚半岛开进乌克兰。

战火燃起：俄军大举进攻下的乌克兰 民众忙挤兑 俄军入侵造成的影响在乌克兰到处可见。哪怕是在该国最西部的70万人口城市利沃夫，银行自动取款机前也排起了长队。在战争的阴影下，人们显然都想要尽可能地多提取一些现款。



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