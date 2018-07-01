墙外文摘：老一代盼明君 新一代懒翻墙

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《中国精英开始为邓小平招魂》，作者卢斯达说，似乎是因为贸易战造成的损血，中国国内开始酝酿若干舆论转向。这些舆论形势，看似是一个好现象，很容易附合世界对中国社会的希望--社会还是有良心分子的；习体制全面掌权，局势正在倒退，但中国人民心里是不同意。但这种看法，多少有点一厢情愿。

文章说，清华法学者许章润的万言书，应该在某程度上代表中国乃至"海外华人"所期待的"路线修正"。许章润对习近平的全面掌权不以为然，而他开出的解方大致上是回到习以前的中国体制，即邓小平那一套。但问题是邓小平体制下，也有各种小范围的政治运动和迫害。当然还有为了稳定发展，而下令血腥镇压示威者。那个时代在本质而言，只是令中国人由做不稳奴隶，到再次做稳奴隶。

当代中国的资讯和风物，像一个魔法丛林。泡得久的话，人会变成猩猩，忘记一套属于人类的逻辑和标准。虽然这个丛林在扩大，做猩猩可能会增加生存机会，很现实主义，但也是一种绝大的悲哀。

陈浩天

宣扬、反对"港独"都可以受邀演讲

香港《明报》发表文章《为封杀港独而衍生的歪理》，作者曾志豪说，香港外国记者会（FCC）邀请陈浩天演讲，前特首梁振英担大旗反击，差点盖过了港铁高层下台的新闻。作者认为，"演讲"等于"分裂"是一个歪理。陈浩天是近日政府狙击"港独"事件的焦点人物，"港独"也是近年香港要面临的大挑战。FCC有充足的新闻理由邀请陈浩天演讲。

文章说，亲政府势力一向视投诉为"宣扬港独"，明显以政治压倒新闻自由。不禁想起1999年《香港家书》邀请了台湾驻港代表郑安国解说李登辉"两国论"，引起轩然大波，背后逻辑也是如出一辙"不容许任何独立的言论有发表空间"。解决之道很简单--FCC也邀请梁振英演讲，解释反港独的战况以及推介大湾区，岂非两全其美？也能证明，邀请嘉宾不等于认同嘉宾的立场。

胡鞍钢是习近平的替死鬼

台湾《新新闻》发表文章《中美贸易大战的替死鬼》，作者顾尔德说，胡鞍钢一直主张由"强国家"带动国力进步，也一直用各种指标说明中国国力不断在提升，去年更连续宣称中国国力已超越美国。但为什么去年发表的言论，一年多后才被围剿？很明显的是中美贸易战，让中国上下担心经济会受重伤害，于是找个对象来发泄。而宣称中国国力超越美国的胡鞍钢就倒楣了。到底是中国民众不敢把怨气直接往高唱"强国梦"的习近平发泄，所以找个替死鬼？还是习近平为了平息各界对他处理中美关系的不满，而安排胡鞍钢受罪？

文章说，其实中国鼓吹强国论的民族主义者，不见得被胡鞍钢的强国迷汤灌昏头。例如，鹰派民族主义的代表《环球日报》，其总编辑胡锡进今年初就称，胡鞍钢的判断让他"深感不安"。他说："中国的实力远不足以与美国开展战略对撞"，"中美战略差距还至少要用半个世纪去弥补"。不论胡鞍钢"大跃进"式的盲目乐观或胡锡进的谨慎，他们都在追求"强国家"。作者认为，中国民间社会自主性几乎被习近平扼杀殆尽，"弱社会"也将是中国遇到大经济危机时最脆弱的一环。

中国新一代不想翻墙

《纽约时报》发表文章《那些和"防火长城"一起长大的中国年轻人》，作者袁莉说，伴随着一个不同于别处的互联网，一代中国人正在成长起来。现在，与这个不同的互联网体系成长起来的影响开始显现。许多中国年轻人不知道谷歌、Twitter或是Facebook是什么，这在他们与世界其他地方之间造成了一道鸿沟。而且，由于习惯了本土应用程序和在线服务，许多人似乎对了解网上什么内容遭到了审查无甚关心，这让北京得以建立起一套与西方自由民主制度竞争的替代价值体系。这种趋势正在蔓延。中国如今正在将其经过审查的互联网模式出口到其他国家，其中包括越南、坦桑尼亚和埃塞俄比亚。

文章说，对美国及其他西方互联网巨头来说，在庞大的中国市场分得一杯羹的希望愈发像是白日梦。中国共产党已经明确表明，在习近平主席的领导下，它将走上一条对意识形态加强管控的道路。今年上半年，中国互联网监管机构网信办表示，已经关停或吊销了超过3000家网站的许可证。文章引述北京大学和斯坦福大学两名经济学家的调查说，"审查制度在中国是有效的，不仅因为该制度使得敏感信息难以获取，还因为它营造了一种环境，让民众首先不要求获取这些信息"。

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