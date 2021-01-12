墙外文摘：美国正推行“两个中国”政策？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《美国版两个中国浮现》，作者黄清龙认为，美国国务卿蓬佩奥宣布取消现行美台交往限制，又以"自由中国"称呼台湾，从政策演进的角度，可以发现这是美国脱离"一中"束缚的重大一步，形成美国版的"一中各表"，甚至走向"两个中国"的政策路线。

文章认为，同样值得关注的是，去年十一月蓬佩奥公开说台湾不是中国的一部分，并强调这是自里根政府时就承认的对台政策。此外，蓬佩奥还表示，台湾是个可靠伙伴与蓬勃民主政体，且"展现出一个'自由中国'所能达成的成就"。"自由中国"一词原是冷战时期的产物，此时重现于美国官方用语，究竟代表什么意义？你可以说是美国版的"一中各表"，但更大的可能应该是美国正在悄悄地推动"两个中国"政策。

作者说，蓬佩奥以"自由中国"称台湾，并说这是遵行美国的一个中国政策，言下之意美国所称的一个中国，并不等同于就是中华人民共和国，也可以涵盖在台湾的中华民国。这不但是美国版的"一中各表"，更可以说美国的"两个中国"政策已经浮现。

台美关系背后的投机政客

台湾《风传媒》发表文章《向投机政客说不，台美才能有真友谊》，作者翁履中认为，川普上任之后，台湾表面上等到了史无前例的台美关系大突破，但背后其实反映的是华府小人当道的危机。如克鲁兹（Ted Cruz）和霍利（Josh Hawley）这样的投机政客，看准了川普在赶走身边具有国际事务经验的资深官员之后，已经没人会制止破坏稳定的言论，所以把支持台湾对中国强硬，装饰成具有道德高度的民主大旗疯狂挥舞。

文章说，过去四年，表面上美国与台湾互动增加让很多人感到振奋，可是台湾却看不见投机政客在华府算计的痕迹。经历了美国政治史上最黑暗的一天之后，美国民众不想再忍受投机政客，希望把民主政治拉回常轨。台湾是不是能趁此机会，看清华府政界小人和君子的差异？真正理性考虑维持美中台稳定的美国政治人物，也许不会送上甜言蜜语，甚至不愿高调支持台湾刺激中国，但他们不会跟投机政客一样，为了自己而把台湾推向火坑。

香港要引进内地监控模式？

香港《苹果日报》发表文章《政府目标是武肺清零还是自由清零》，作者李平说，模仿中国清零政策的林郑月娥和林郑政府，实在居心叵测。

文章说，林郑政府的多管齐下，无非就是强化监控市民的App、网路，对市民的自由空间进行最大程度的压缩，直至清零。去年7月，林郑还声称不会贸然推家居令、禁足令，指类似谣传居心叵测，但近日陈肇始等官员、政客已不停提及要强制市民使用安心出行App，要把疫苗卡电子化以便记录其他事项，甚至不讳言要推行健康码、要封楼封商场。

作者认为，即便疫苗九成九有效，也不能保证个案清零，林郑政府竟然还在发清零梦，恐怕是项庄舞剑、意在沛公。引进监控市民的模式，强推监控市民的手机程序，不会达到武肺个案清零的目标，只会达到把市民的自由空间清零的目标。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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