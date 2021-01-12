 墙外文摘：美国正推行“两个中国”政策？ | 媒体看中国 | DW | 17.01.2021

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墙外文摘：美国正推行“两个中国”政策？

有评论认为，蓬佩奥以“自由中国”称台湾，并说这是遵行美国的一个中国政策，这不但是美国版的“一中各表”，更可以说美国的“两个中国”政策已经浮现。

Taiwan Taipei Chinesische und Taiwanesische Flagge

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《美国版两个中国浮现》，作者黄清龙认为，美国国务卿蓬佩奥宣布取消现行美台交往限制，又以"自由中国"称呼台湾，从政策演进的角度，可以发现这是美国脱离"一中"束缚的重大一步，形成美国版的"一中各表"，甚至走向"两个中国"的政策路线。

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美国常驻联合国代表克拉夫特访台行程取消。成败随人，让“亚细亚的孤儿”更添身世飘零之感。时评人长平认为，台湾可以有更好的出路和更大的使命。

美国国务卿蓬佩奥宣布解除美国与台湾关系中的自我限制时，继续使用被中国抗议过的 “Taiwanese counterparts”一词，属于实质意义的推进，对台湾“国家地位（定位）”将有深刻影响。

在美国国务卿蓬佩奥9日对台美关系做出重大宣布後，两岸反应激烈。专家告诉德国之声，特朗普政府在卸任前宣布此消息，给了新任政府一个难解的习题。

美国国务院以 “交接事宜”为由，宣布取消所有外访行程，国务卿蓬佩奥访欧、美驻联大使访台的行程都被取消。不过多家媒体报道称，国务卿的公开声明与消息人士所知的理由并不尽相同。同时，尽管台北对于访问取消“深表遗憾”，但分析人士认为，这对台湾来说也是一种解脱。

德国之声电视台就美国联合国大使即将访台等问题采访了台湾驻德国代表处大使谢志伟。

文章认为，同样值得关注的是，去年十一月蓬佩奥公开说台湾不是中国的一部分，并强调这是自里根政府时就承认的对台政策。此外，蓬佩奥还表示，台湾是个可靠伙伴与蓬勃民主政体，且"展现出一个'自由中国'所能达成的成就"。"自由中国"一词原是冷战时期的产物，此时重现于美国官方用语，究竟代表什么意义？你可以说是美国版的"一中各表"，但更大的可能应该是美国正在悄悄地推动"两个中国"政策。

作者说，蓬佩奥以"自由中国"称台湾，并说这是遵行美国的一个中国政策，言下之意美国所称的一个中国，并不等同于就是中华人民共和国，也可以涵盖在台湾的中华民国。这不但是美国版的"一中各表"，更可以说美国的"两个中国"政策已经浮现。

台美关系背后的投机政客

台湾《风传媒》发表文章《向投机政客说不，台美才能有真友谊》，作者翁履中认为，川普上任之后，台湾表面上等到了史无前例的台美关系大突破，但背后其实反映的是华府小人当道的危机。如克鲁兹（Ted Cruz）和霍利（Josh Hawley）这样的投机政客，看准了川普在赶走身边具有国际事务经验的资深官员之后，已经没人会制止破坏稳定的言论，所以把支持台湾对中国强硬，装饰成具有道德高度的民主大旗疯狂挥舞。

文章说，过去四年，表面上美国与台湾互动增加让很多人感到振奋，可是台湾却看不见投机政客在华府算计的痕迹。经历了美国政治史上最黑暗的一天之后，美国民众不想再忍受投机政客，希望把民主政治拉回常轨。台湾是不是能趁此机会，看清华府政界小人和君子的差异？真正理性考虑维持美中台稳定的美国政治人物，也许不会送上甜言蜜语，甚至不愿高调支持台湾刺激中国，但他们不会跟投机政客一样，为了自己而把台湾推向火坑。

香港要引进内地监控模式？

香港《苹果日报》发表文章《政府目标是武肺清零还是自由清零》，作者李平说，模仿中国清零政策的林郑月娥和林郑政府，实在居心叵测。

文章说，林郑政府的多管齐下，无非就是强化监控市民的App、网路，对市民的自由空间进行最大程度的压缩，直至清零。去年7月，林郑还声称不会贸然推家居令、禁足令，指类似谣传居心叵测，但近日陈肇始等官员、政客已不停提及要强制市民使用安心出行App，要把疫苗卡电子化以便记录其他事项，甚至不讳言要推行健康码、要封楼封商场。

作者认为，即便疫苗九成九有效，也不能保证个案清零，林郑政府竟然还在发清零梦，恐怕是项庄舞剑、意在沛公。引进监控市民的模式，强推监控市民的手机程序，不会达到武肺个案清零的目标，只会达到把市民的自由空间清零的目标。

 [摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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    作者: 乐然


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