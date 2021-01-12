墙外文摘：美国正推行“两个中国”政策？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《美国版两个中国浮现》，作者黄清龙认为，美国国务卿蓬佩奥宣布取消现行美台交往限制，又以"自由中国"称呼台湾，从政策演进的角度，可以发现这是美国脱离"一中"束缚的重大一步，形成美国版的"一中各表"，甚至走向"两个中国"的政策路线。
文章认为，同样值得关注的是，去年十一月蓬佩奥公开说台湾不是中国的一部分，并强调这是自里根政府时就承认的对台政策。此外，蓬佩奥还表示，台湾是个可靠伙伴与蓬勃民主政体，且"展现出一个'自由中国'所能达成的成就"。"自由中国"一词原是冷战时期的产物，此时重现于美国官方用语，究竟代表什么意义？你可以说是美国版的"一中各表"，但更大的可能应该是美国正在悄悄地推动"两个中国"政策。
作者说，蓬佩奥以"自由中国"称台湾，并说这是遵行美国的一个中国政策，言下之意美国所称的一个中国，并不等同于就是中华人民共和国，也可以涵盖在台湾的中华民国。这不但是美国版的"一中各表"，更可以说美国的"两个中国"政策已经浮现。
台美关系背后的投机政客
台湾《风传媒》发表文章《向投机政客说不，台美才能有真友谊》，作者翁履中认为，川普上任之后，台湾表面上等到了史无前例的台美关系大突破，但背后其实反映的是华府小人当道的危机。如克鲁兹（Ted Cruz）和霍利（Josh Hawley）这样的投机政客，看准了川普在赶走身边具有国际事务经验的资深官员之后，已经没人会制止破坏稳定的言论，所以把支持台湾对中国强硬，装饰成具有道德高度的民主大旗疯狂挥舞。
文章说，过去四年，表面上美国与台湾互动增加让很多人感到振奋，可是台湾却看不见投机政客在华府算计的痕迹。经历了美国政治史上最黑暗的一天之后，美国民众不想再忍受投机政客，希望把民主政治拉回常轨。台湾是不是能趁此机会，看清华府政界小人和君子的差异？真正理性考虑维持美中台稳定的美国政治人物，也许不会送上甜言蜜语，甚至不愿高调支持台湾刺激中国，但他们不会跟投机政客一样，为了自己而把台湾推向火坑。
香港要引进内地监控模式？
香港《苹果日报》发表文章《政府目标是武肺清零还是自由清零》，作者李平说，模仿中国清零政策的林郑月娥和林郑政府，实在居心叵测。
文章说，林郑政府的多管齐下，无非就是强化监控市民的App、网路，对市民的自由空间进行最大程度的压缩，直至清零。去年7月，林郑还声称不会贸然推家居令、禁足令，指类似谣传居心叵测，但近日陈肇始等官员、政客已不停提及要强制市民使用安心出行App，要把疫苗卡电子化以便记录其他事项，甚至不讳言要推行健康码、要封楼封商场。
作者认为，即便疫苗九成九有效，也不能保证个案清零，林郑政府竟然还在发清零梦，恐怕是项庄舞剑、意在沛公。引进监控市民的模式，强推监控市民的手机程序，不会达到武肺个案清零的目标，只会达到把市民的自由空间清零的目标。
[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]
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台北和美国的高层互动
麦克阿瑟访台（1950）
1950年8月，援韩联合国军统帅道格拉斯·麦克阿瑟访台，与蒋介石两度会谈。蒋发表谈话，表示会谈奠定中美共同保卫台湾与军事合作之基础。
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台北和美国的高层互动
副总统尼克松访台（1956）
时任美国副总统的尼克松曾作为总统艾森豪威尔的特使与1953年11月和1956年访台。1954年9月9日，美国国务卿杜勒斯（John Foster Dulles）也赴台与蒋介石会谈。1972年2月21日，时任美国总统的尼克松访问中华人民共和国，中美宣布两国关系走向正常化后，尼克松被台湾人称作“丑陋的美国人”。
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台北和美国的高层互动
艾森豪威尔总统访台（1960）
1960年6月18日，美国总统艾森豪威尔访问台北，并在总统府前广场向50万人发表演说。他是唯一于任内访问台湾的美国总统。
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台北和美国的高层互动
肯尼迪总统会晤陈诚副总统（1961）
1961年7月，中华民国副总统暨行政院长陈诚访问美国，与美国总统肯尼迪和副总统约翰逊会晤。次年3月，美国国务院主管远东事务助理国务卿哈里曼（William Averell Harriman）访台，劝阻蒋介石反攻大陆。
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台北和美国的高层互动
约翰逊总统会晤蒋经国部长（1965）
1965年9月23日，时任台湾国防部长的蒋经国访美，晋见美国总统约翰逊，并与美国国防部长麦克纳马拉发表联合声明，表示将依据共同防御条约密切合作。１９７０年４月，时任中华民国行政院副院长的蒋经国再度访美，其间受到未遂刺杀。
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宋美龄白宫做客（1965）
蒋介石夫人宋美龄1965年9月访美，美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson)夫人邀请她到白宫做客。
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台北和美国的高层互动
美台副总统互访（1966、1967）
美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson，图)任职期间，1966年1月1日：美国副总统小休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱（Hubert Horatio Humphrey）抵台访问。1967年5月6日到5月26日，中华民国副总统严家淦与夫人访问美国，并和总统约翰逊会晤。图为约翰逊宣誓就任美国总统。
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台北和美国的高层互动
副总统洛克菲勒出席蒋中正葬礼（1975）
中华民国总统蒋中正1975年4月5日逝世后，美国总统福特起初只派农业部长抵台吊唁，引起中华民国政府不满，后来福特又派副总统洛克菲勒（Nelson Aldrich Rockefeller）抵台参加葬礼。
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台北和美国的高层互动
卡特总统签署《台湾关系法》（1979）
1979年1月1日，美国与中华民国断绝外交关系，末任大使安克志（Leonard S. Unger）离任，驻台美军全部撤出。同年4月10日，美国总统卡特(图）签署《台湾关系法》，台美仍然保持实质上的双边关系。
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台北和美国的高层互动
李登辉总统在康奈尔大学演讲（1995）
1995年，时任台湾总统李登辉以"私人身份"前往母校美国康奈尔大学发表演讲。他是史上首位进入美国的中华民国现任元首。这次访问因此被认为是中华民国在外交上的一大突破。
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陈水扁总统被禁止“过境”美国（2007）
自1979年台美断交后，台湾总统、副总统、外交部长等高层都被禁止访美。台湾前总统陈水扁曾于2000年过境洛杉矶，2001年和2003年过境纽约，但在2007年访问中美洲时被阻止在美国大陆过境，而只能在阿拉斯加机场短暂加油，被指"有失尊严"。
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马英九蔡英文均“过境”纽约（2013、2019）
前台湾总统马英九曾于2013年过境纽约，现任台湾总统蔡英文去年7月也过境纽约，并会见台“邦交国”驻联合国常任代表。
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美国卫生部长阿札尔访台（2020）
美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 2020年8月出访台湾，并与台湾总统蔡英文举行会谈。他也成为自1979年来访问台湾的最高级别美国官员。中国人民解放军军机也在他们会晤的当天短暂飞越台湾海峡中线。
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美国常驻联合国代表克拉夫特与蔡英文视讯会谈（2021）
美国常驻联合国代表克拉夫特1月14日与台湾总统蔡英文进行视讯谈话。先前，克拉夫特曾计划访台，但因美国务院取消所有外访未成行。克拉夫特在视讯谈话中赞台湾在许多方面为全球典范，蔡英文首次提及将继续推动“加入联合国”。中国外交部回应称，坚决反对任何形式的美台官方往来，并指责克拉夫特的言行严重干涉中国内政，严重违反一个中国原则等等。
作者: 乐然