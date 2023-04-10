墙外文摘：美国改变“一中政策”正当其时？

（德国之声中文网）台湾"上报"发表文章《藉中俄联合的新形势，催动美国改变一中政策》，作者林正二认为， 1972年尼克松所启动的美国联中抗苏战略，形塑了美国的"一中政策"，导致美台断交、美中建交，美国并在建交公报下认知"台湾是中国的一部分"，虽然制定了"台湾关系法"，但只是在确保台湾政治实体原则下，进行台美非官方关系，对台湾的国家地位与外交伤害甚大。51年后的今天，在中国联俄抗美战略成形、整体情势改变下，美国的"一中政策"架构在对抗极权集团，已不够坚实有力。此时正是美国审时度势、考量修改不合时宜的一中政策、承认台湾的时候，以解决习近平欲改变台海现状与世界经济秩序的问题。

作者说，在后疫情全球政经结构改变的时代，正是台湾以民主扩展外交，重整经济结构，不再仰赖两岸经贸，连结美国新经济产业，推动经济转型的好时机。尤其是全球化经济结构改变、全球供应链重组后，台湾半导体产业已成为美国等全球经济发展的重要推手。透过全球生产链的重整，台湾要加强跟美国半导体、5G数位及生物医学与绿能产业的全方位合作以及双方高层的来往，提升台美关系。同时，台湾政府要强化台湾在印太战略体系的地缘战略功能，成为美国联合自由世界民主国家抗衡中国不可或缺的角色，以智库研拟的研究报告，催动美国重新思考承认台湾、派重兵协防台湾的必要性。

香港：龙游浅水遭虾戏， 虎落平阳被犬欺？

台湾"风传媒"发表文章《租界与革命--香港这只凤凰，浴火还能重生吗？》，作者殷惠敏指出，从世界竞争力的角度来看，2021年在64个经济体中，香港排名第七。在政府效率和商业法规上，香港仍是全球首屈一指的营商环境。香港初始股的市场募资在全球排名数一数二，也是历来资金净流入的地区。这是香港金融界的专业人员不肯离去的原因。目前大陆的上海深圳还无法取代香港，因为支撑香港这个国际金融中心的是司法独立和普通法体系，体现的是港人所认同的一套价值观。

然而，作者说，中共并不认同这套价值观，它所设想的是另一套改造香港人心的社会工程，其中包括被香港新世代视为"洗脑"的历史通识课程。在强加于港人头上的港区国安法统御下，新闻和网络媒体被迫关闭，非政府组织被驱逐，香港蓬勃的公民社会面临瓦解。言论和思想自由，集会和结社自由，已被"红线"压顶。在香港年轻人眼里，共产党已经绑架了中国，现在又要来绑架香港。已经绑架了大陆人的心灵思想，现在又要来绑架香港人的心灵思想。

中共设想的是一套改造香港人心的社会工程

中共早期"那些未曾实现的道路和可能性"

新加坡"端传媒"发表文章《专访政治学家裴宜理（下）：我对中国革命的兴趣，在于它未实现的道路和可能性》，美国政治学者裴宜理在接受记者李菁采访时说，在她对安源的研究中发现，在1925年之前，共产党的一些领导人至少还有一种非常理想主义的信念。那个时候，暴力程度要低得多。无论工人还是农民，观察他们参与革命的方式、弄清楚他们是如何试图改变自己的生活相当有趣。比如我刚才提到的1922年安源罢工的口号"从前是牛马，现在要做人"就特别鼓舞人心。对我来说，"尊严"是人类革命的一个非常重要的理想，它并不是关于阶级斗争的，而是关于我们成为完全意义的人。

然而，裴宜理说，后来经过一个较长的时期，中国革命变成了阶级斗争，变得非常暴力等等。中国革命的初始有一种人本主义的品质，旨在改善那些在最恶劣条件下生存的人们的境况，比如安源煤矿的工人。当然它后期发生了很多转变，在许多方面非常令人失望。但是，早期的探索对我来说仍然是非常有力的。它启发我们去思考那些未曾实现的道路和可能性，而不是在暴力和恐怖中寻找答案。尽管中国革命后期转向了阶级斗争，并变得非常暴力，但早期的那种人道主义精神仍然具有启示性。

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