墙外文摘：美国总统选举与中国五中全会

（德国之声中文网）香港《苹果日报》发表文章《美国检讨90年来外交政策最大失败》，作者李平认为，中共选择在美国总统选举前而不是在选举后召开五中全会，与其说是要昭示对美政策不受美国大选影响的伟光正，不如说是认定了无论特朗普总统能否连任，美国结束绥靖中共的政策已不可逆转。事实上，天下围共的大势已成，就算习近平再如何重申改革开放、再如何重申中国不称霸，也难以取信国际社会。

文章引述美国国家安全顾问奥布莱恩在《外交》杂志网站撰文指出，美国几十年来一直认为，中国变得更加自由化只是一个时间问题，先有经济自由，然后就有政治自由化，这个错得不能再错的失算，是“自1930年代以来美国外交政策的最大失败”。他还说，中共意识形态的扩张议程远远超出中国的边界，对包括美国在内的民主理念构成了威胁，而习近平控制人民的野心不限于中国，正向全球扩散。

奥布莱恩对美国外交政策的检讨回溯到1930年代，即第二次世界大战之前，无异于认定对中共政策的失败严重过当年对日本、对德国，而中共对文明世界的威胁也严重过当年的日本、德国。奥布莱恩也直指习近平自视为史太林继承者、中共试图主导全球话语权，无异于向民主国家再度发出警示。

港大如何变党大？

香港《立场新闻》发表文章《港大变党大 香港大学的堕落之路》，作者郑家朗说，港大在张翔出任校长后，两年内七位副校长级教职员已有四位辞职，《香港01》称获悉两名本来任教于清华大学的中国学者将来港出任副校长，其中一位更是中共党员，港大染红的未来只怕不远。

据报导，有中共党员身份的申作军将出任港大副校长（研究），而另一名中国学者宫鹏将出任副校长（学术发展），推测将主管大学内与学术有关的人力资源政策及程序。

文章说，前者掌管研究经费分配，后者掌握学术人员的招聘续约升迁等事宜，可以轻易以研究经费及职位控制学术研究方向甚至结果，要求学者噤声，打压学术自由。尤其申作军作为中共党员，必定紧跟中共路线，不会允许与中国相关的负面研究，甚至以研究经费施压学者不能批评中国。

香港深圳一河之隔

数位人民币弄巧成拙？

中国国家主席习近平日前赴广东深圳南行之际，深圳当局实施数位人民币红包“扩大测试”，总金额1000万。台湾《上报》发别文章《数位人民币迅速沦为习近平“面子工程”》，作者吴奕军说，中共体制内外许多金融专家也提醒，随着政府持续释放政策利多，或者软硬兼施，在中国相当普及的支付宝以及微信支付等第三方数位支付，难逃“国进民退”，迟早被中国央行取代。

文章说，在穆长春发表择地封测数位人民币的三个多月后，8月14日中共商务部发布《全面深化服务贸易创新发展试点》通知，宣布将在深圳等全中国28个重要经济区域扩大实施数位人民币试点。 许多官媒犹如打了民族主义的鸡血，以数位化“大跃进”的精神大肆敲锣打鼓，宣称这是中国要打破美国“金融封锁”的里程碑。

作者认为，中共官方对于数位人民币的进展突然转趋兴奋，官媒也纷纷跟上大肆宣传，其后政治操作迹象明显，然而部分中国知名学者专家却未必认同，直言官方与媒体高兴太早，恐怕划错重点，当心弄巧成拙。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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