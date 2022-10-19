墙外文摘：美国当谢习近平，全球笑看习家军

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《习近平，谢谢你》，作者Bret Stephens对习近平说，“在你作为中国共产党总书记的第三个任期开始之际，请接受我国的谢意和祝贺。虽然现在可能还不明显，但我们相信，你的统治总有一天会被视为美国以及其他自由国家历史上最大的意外之喜之一。”

文章说，西方社会对习近平的希望不仅仅是落空了，而是被粉碎了。“如果说现在特朗普和拜登——或科顿和佩洛西之间有一个共同点的话，那就是必须阻止你”。“你的反腐战争变成了大规模清洗。你在新疆的镇压堪比苏联的古拉格。你的经济‘改革’相当于让通常效率低下的国有企业重新成为主导者”，“你们事实上的窥探、黑客攻击和窃取知识产权政策使华为等中国品牌在西方大部分地区让人敬而远之”。

作者还对习近平说，“你的清零政策有时将中国的大都市变成了巨大的、无法居住的监狱聚集地。你在外交上的霸凌在很大程度上成功地鼓励了日本重整军备，并鼓励拜登承诺美国将为台湾而战”。“所有这些都可能使你的中国变得令人生畏。但这一切都不能使你变得强大。独裁者通常可以要求服从，但他们很难激发出忠诚”。

“清零”政策对于中国经济意味着什么？

文章说，“在自由世界和非自由世界之间的长期竞争中，你在不知不觉中帮助自由这一边辩护”，“所以我们想说声谢谢。我们知道我们的合众国是有缺陷的；我们知道我们的领导人是有缺陷的；我们知道我们社会的边缘有裂痕。但是仔细看你一眼，我们宁愿选择这一切，也不愿选择你那阴暗的方向”。

重拾毛时代老招，习家军迎战美国

台湾《风传媒》发表文章《习家军“举国体制”，敌得过美国晶片战？》，作者林庭瑶提出问题：中美科技冷战下，习近平率领导班子二十大后展开新征程，科技发展转向“国进民退”战略，汇聚中国最聪明的脑袋投入研发晶片。习家军“举国体制”可以迎战美国晶片锁喉战？足以“抢占晶片高地”吗？

文章指出，相较于十九大报告中关于科技创新只有一段提及“加快建设创新型国家”，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，这次在二十大报告中，习近平提出了融合科技、人才、教育的“科教兴国”战略，其方法采取“新型举国体制”，以国家战略需求为导向，集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢“关键核心技术”攻坚战。五年前的中国科技创新是“企业为主、政府为辅”，而今面对美国零和赛局，习政权决心要“国进民退”。

文章中说，自由主义学者殷海光曾经感慨：“凭一个人头脑之幻构而欲建立一理想国，系当今惨祸之一源。人类社会底事情这样复杂万端，哪里是一个头脑所能包罗得了的？硬要全国人众听命一个人底幻想曲，这是何等荒谬绝伦！”借此批评“毛泽东个人的幻想曲”。孰料50多年后的今天，习近平政权为了诉诸“共同富裕”，又不惜搬出了“举国体制”。

作者指出，为因应美国晶片锁喉战，习近平重拾毛泽东的老招。毛时代中国实施计划经济，是基于“自力更生”的需要。习近平试图用新的“举国体制”调动国家资源，来发展半导体产业，宁可脱钩断链，达成晶片自给自足。习近平的幻想曲，就能谱写出中国梦开花结果的乌托邦吗？

中国驻曼彻斯特领馆人员与示威者发生冲突

中共在曼彻斯特对香港人实施“家法”

台湾《上报》发表文章《战狼外交只见“家法”不见外交》，作者张琼音指出，在中共二十大召开的同时，一群以“捍卫香港人阵线”为名的抗议者在曼彻斯特的抗议活动遭到中共领事馆多名官员破坏，且其中一名抗议者还被拖入馆内围殴，而主事者便是中共驻曼彻斯特总领事郑曦原。中共当局大剌剌在其他国家展现暴力威权作风，整体事件自16日爆发以来已持续引起英国国会、民间及国际社会高度关注，各界纷纷谴责中共官员的暴力行为已严重侵犯英国公民的言论及人身自由，亦认为中共领事馆之行为是“不可接受”，甚至是丢脸丢到国际的行为。

作者说，依照中共外交部的“战狼”逻辑而言，事件中抗议民众为香港人，也就是“中国人”，而教训自己人只是在合理的执行“家法”，并无任何不妥，更无关外交，再加上中共外交部长期以往所提倡的“战狼式外交”，只要凭借著扮演“战狼”，为习近平及中共保驾护航，便能青云直上，所以此次中共驻曼彻斯特总领事馆的官员殴打抗议人士，除了隐含自以为是的教训“自家小孩”的意涵外，更多的是打给正在北京开会的高官看，以及为了能在中共偌大的战狼官僚体系中，求取一丁点的生存空间，真是可悲可叹。

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