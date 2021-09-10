墙外文摘：美国应首当其冲承诺保卫台湾岛？

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《后9·11时代美国的最大战略挑战：中国》，作者Ross Douthat推荐外交家科尔比(Elbridge Colby)新著《否定策略：大国冲突时代的美国防御》。这是一本现实主义者的书，重点关注中国征服亚洲的努力，它将其视作21世纪最大的威胁。所有其他挑战都是次要的：恐怖主义可以通过"较小足迹的行动"来管理，特朗普时代的自由派对弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)的关注错误地将小插曲当成了主要事件，而共和党长期以来对伊朗和朝鲜等流氓国家的关注也同样遭到了误导。

文章认为，只有中国能够以一种深刻的方式威胁到美国的利益--通过巩固在亚洲的经济实力危及我们的繁荣，以及一场可能破坏我们联盟体系的军事胜利。因此，美国应该制定政策来否定北京的地区霸权，并阻止任何军事冒险主义--首当其冲是通过更有力的承诺保卫台湾岛。

"一字燎原"烧到哪？

有媒体报道，华盛顿哥伦比亚特区的"台'北'经济文化代表处"（TECRO），可能会更名为 "台'湾'代表处"。台湾《自由时报》发表文章《"台北"还是"台湾"？TECRO的正名》，作者谭慎格（John J. Tkacik）指出，以美国读者为目标的中国媒体，将TECRO正名事件归咎于台北。声称是台湾领导者愚弄了美国人。中国的大外宣媒体威胁要对台湾采取激烈的军事行动，例如出动喷射战斗机骚扰台湾领空，遗憾的是，中国对台湾空域施压已经持续了一年多。一位中国专家以英文写道："我们料台湾军队不敢阻挡解放军战机飞越台湾岛，如果台军胆敢开火，那就让我们义无反顾地给予'台独'势力决定性和毁灭性的打击。"然而，这种武力展示可能会导致一九九六年台湾海峡危机重演，当时美国出动两艘航空母舰战斗群，促成李登辉总统办公室和柯林顿总统的白宫之间首次直接"特殊管道"沟通。中国当前的好战姿态不仅深化了华盛顿对台湾的协防承诺，也确保了从新德里到东京已经成形的新印度-太平洋安全体系，张开双手欢迎台湾加入。

中国当前的好战姿态深化了华盛顿对台湾的协防承诺

中国警告说，如果"北"改成"湾"，将会"一字燎原"。作者认为，到目前为止，无论中国是否试图控制经济制裁反噬自身的程度，还是全面走向"珍珠港事件"（Pearl Harbor），发动军事和"灰色地带"（Gray Zone）作战，TECRO事件引发的燎原星火，看起来更可能吹往中国的方向。只是一个小小字元的改变，中国却做出呼天抢地的过度反应─而国际社会只会将这种过度反应归咎于中国，和它的共产党领导者。

习近平时代的新"文革"

台湾《上报》发表文章《中共新文革其实更像"一九八四"》，作者茉莉认为，历史也许会惊人相似，但绝对不会简单重复。习共的"深刻变革"与毛泽东的文革，由于极权主义本质和中国国情相同，会有很多现象和情节上的相似之处，但还有著更多不同于文革的性质特点。这个所谓的"深刻变革"，以利用科技发展形成"数字独裁"，更像英国作家奥威尔的政治寓言小说《一九八四》里所描绘的世界。

文章说，习变革不会像毛文革那样容许造反混乱，也不会真的消灭富人阶级。真正的恐怖是，目前已在党内"定于一尊"的习近平，其性格更像偏执残酷的斯大林。由于中国科技崛起，他可以大玩"数字独裁主义"，即使用人工智慧和生物识别等技术来跟踪公民并控制信息。

作者认为，目前中国的"新型举国体制"，还包括一个被过份使用的"社会信用体系"，即使用人脸识别技术和大资料分析技术，制定黑名单和红名单。这个监控系统就建立在强力威慑和信息封闭、真假混淆的基础上。整个社会被笼罩在各种监控网路、监视器的阴影中，充满了神秘、恐惧和暴力。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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