墙外文摘：美国应该帮助台湾「维持现状」？

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《台湾真正想要的是什么》，作者Natasha Kassam指出， 很明显，几乎所有台湾人都不想与中国统一。他们希望在民选政府的领导下继续按照他们认为合适的方式生活。台湾的大多数人希望维持某种形式的现状。现状意味着保持事实上的独立，但避免来自中国的报复。可以肯定的是，如果没有中国入侵的风险，大多数台湾人会选择独立。但中国国家主席习近平已明确表示，台湾独立不是一个选项。因此，现状是务实的——而且是更合适的。

文章说，美国政府从战略模糊转向战略清晰可能会被中国解读为华盛顿打算支持台湾正式宣布独立的迹象。然后习近平可以声称他别无选择，只能采取军事行动。数百万台湾民众的生命危在旦夕。

作为回应，台湾的领导人强调岛内适应力，同时要求合作伙伴在国际机构中帮其说话。台北没有要求明确的共同防御保证，而是寻求进一步的安全合作、经济联系和加入区域贸易倡议的机会。

作者认为，华盛顿向东京、堪培拉和首尔发出的信号向北京表明，台北并非孤立无援。但误判的风险很高。在这个令人担忧的时刻，美国的回应必须跟随台湾的步伐，否则就会存在风险，各国会根据自己的国内环境紧急采取行动——越来越接近一场灾难性的战争，忽略了台湾人民，或者将台湾视为一个有待解决的问题、一个爆发点或地球上最危险的地方，而不是一个拥有2400万人的和平民主国家。当然，如果北京真的采取敌对行动，一切都不好说了。蔡英文的温和路线将不再站得住脚，台北需要向华盛顿寻求明确的支持。但这在短期内不太可能发生。美国和台湾国防官员一致认为，中国可能需要几年时间才能拥有入侵台湾的能力。

新疆：大规模政治运动

网络媒体《中国数字时代》发表研究报告《解构新疆镇压：中共党国如何治疆？》，作者许秀中、雷国俊和达莉娅通过分析数千页外泄的警方档案等大量原始资料研究指出，中共对维吾尔人的镇压与毛泽东时代的政治运动有着惊人的相似之处。中共再度使用大规模政治运动对社会进行彻底改造，以人工制造出忠诚、服从和稳定。与反右运动、文化大革命和1983年的“严打”运动相比，新疆的大规模政治运动沿着民族和宗教两条线展开；期间共产党的实力、资源和权力都远大于从前，并拥有着卓越的监控技术。同时，运动中的新疆仍和世界紧密相连。

报告说，在政法委的领导下，新疆的政法系统推动了两场运动中最具压迫性的政策，包括法外拘留体系和正式的监禁制度。据估计，这两种制度分别拘留了数十万人，而且往往未经过正当程序。与过去的“运动式执法”类似，在新疆的运动中，执法决定往往仓促、严厉又任意。为了满足运动的需要，高级官员颁布了与现存法律法规相抵触的新规。在基层，官员则公开夸耀不按法律规定行事，并获得高级官员和国家媒体的支持。各级官员被要求向党宣誓效忠，保持“政治坚定”。

李泽厚的“不合时宜“

2021年11月2日，李泽厚在美国科罗拉多家中逝世。香港《端传媒》发表文章《李泽厚——思想遗产无处不在，而他已不属于这个时代》，作者李大猫说，在80年代空疏而有紧迫感的学风氛围下，甚至直到今天，李泽厚几乎是唯一一个尝试具体讨论传统文化由何组成、有何特征，得出并非陈词滥调的结论，而不是直接对尚不知为何物的对象批评或讴歌的学者。尤其是他基于考古证据提出的“中华文明多中心起源”观点，对打破汉族中心视角、扩展民族叙事格局有很重要的意义。然而，在今日传统文化研究鲜花着锦、烈火烹油的环境中，这些观点无人问津。而他讨论的前提判断：“文化心理结构”以及民族文化特征的存在，则在显而易见的政治趋力下以最直白甚至庸俗的方式流行开来。

作者说，李泽厚本人却是旗帜鲜明地反对民族主义，厌恶《中国可以说不》，他对激进化的反感并不因为对象的变化而改变。然而，全面政治化、民族主义压倒一切的21世纪不欢迎“世界公民”，不欢迎不服务于民族主义的传统文化研究，不欢迎没有阵营的发言，也不欢迎用宽泛的“改善社会”来和政治耍花枪的学者。



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