墙外文摘：美国制裁香港  世界将会怎样

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《美国一旦"制裁香港"可能的变局》，作者无妄斋认为，如果美国国会通过《香港人权与民主法案》，除了重申对1992年的《美港政策法》及支持港人表达自由以外，部分关键条款足以震慑特区政府以至北京。

假设法案实施，美国极有可能取消其独立关税区待遇。文章说，一旦香港被视作中国一座普通城市，美资驻香港的公司自然受到波及，意味香港与世界最先进国家的资本市场之间筑起无法逾越的藩篱，妨碍资金流动，香港作为财富集散地的价值也就大打折扣。《华尔街日报》评论文章更是一针见血，直指中国从银行的海外业务以至人民币交易主要经由香港处理，其地位无法取代，如果香港遭受痛击，必将与中国陷入"揽炒"（玉石俱焚）局面。

文章说，美国新法如箭在弦，港、中对策恰好反映两地政府的焦虑，证明《香港人权与民主法案》对症下药，有效对中共施压，迫使其放弃遏阻香港民主进程。至于国会两党商议其间，会否制订更严苛的制裁条款，我们且拭目以待。

"揽炒"能迫使北京和香港政府退让吗？

有学者认真，"揽炒"真的发生，对中国大陆利益的损害远大于香港。台湾《新新闻》发表文章《"揽炒"做为博弈的步骤》，作者张秀贤说，在基于这种前设情况下，大部分抗争者不相信北京和香港政府会自行制造揽炒，包括实施戒严、《紧急法》和出动解放军。虽然香港抗争者用尽一切办法推动国际制裁和关注，表面上是求揽炒，与北京、香港政权同归于尽，但此步实际作用就是透过增加国际筹码，进一步迫使北京和香港政府退让的理性博弈。

文章说，香港经济数据严重转差，旅客数字大跌，经济下行陷入衰退已成定局。在内忧外患的情况下，香港政府愈迟做出抉择，香港经济就肯定会迎来更大问题。中美贸易战已将香港拖进战局当中，国际博弈也使香港可转身的空间压缩。一旦香港经济出现衰退，恐怕周边地区和全球经济也难免被香港这个黑天鹅拖下去，届时揽炒恐怕不只是香港与中国的事，也是全世界经济体系的事。

香港青年并不需要官方"网开一面"

李嘉诚公开呼吁当权者对香港未来主人翁网开一面后，中共官方媒体批判李嘉诚纵容犯罪，又要香港从解决住房问题入手破解香港深层次矛盾。香港《苹果日报》发表文章《曲解港人诉求 中港官商狗咬狗》，作者李平认为，李嘉诚的诤言虽勇气可嘉，但与当权者的反击一样，并未深切理解抗争者的诉求。中共港共把香港的深层次矛盾归结为住房问题，更是企图转移抗争焦点和目标。"说到底，只要香港有普选、有自由，港青就能奋发上进，就算输也输得起，何需官商网开一面？"

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作者认为，要求撤回暴动定性、要求不捕不控示威者，不是要求超越法律的网开一面，而是抗争的正义性、正当性不容抹黑，应被追究刑责的不是抗争者，而是党官警黑勾结的指使者、执行者。要求成立独立调查委员会、要求真普选，更是解决香港深层次矛盾的必由之路。

大陆国企，新时期的解放军？

香港《立场新闻》发表文章《财金解放军，一场没有硝烟的战争》，作者区家麟提醒不要忽略一宗重要新闻：中央政府要求各大国企加大力度投资香港，目的是要控制主要行业，争决策权；其中一位与会者说：现时香港的商界精英，根本不是自己人。

文章说，"国资委的强大国企，就是党国资本主义下的新时代解放军；集各战略重要性行业兼财雄势大，用商业银弹枪炮攻占香港商界，好过用坦克揽炒。"作者说，香港常自诩乃世界上"最自由经济体"，其实这亦代表财阀很自由，钱财少受监管，工人工会少保障。因自由经济之名，以金钱作侵略武器，香港制度甚少这方面的制衡，正是香港的抵抗强权的弱点。可见将来，党国资本买起香港各行业龙头大佬，物流供应链禁绝头盔口罩；讯息审查可以落实到你的手机网络；全天候监控在巴士上、渡轮上；窥探私隐可以透过操控管理公司落实到你所住屋苑的大堂。商业机构都听命国家指挥，影响力渗入生活各层面，一场没有焇烟的战争即将开始。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]