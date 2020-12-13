墙外文摘：美国军售虽多，台湾仍需自救

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《美国川普总统对台军售之意涵》，作者林政荣指出，对于台海有冲突是否美国是否会出兵协防台湾安全这个议题，美国历任总统大多采取"战略模糊"立场，以保持弹性与国际操作运用的空间。川普总统于2017年1月20日就任后积极促进并提升台美之间的外交、经贸、科技及军事及战略之合作及交流，台美双方关系达到1979年后最佳状态。

作者认为，美国仍以国家利益为优先考量，台湾安全需靠自己努力，"自己的国家自己救"，发展自主国防工业为首要与积极参予加入国际事务，例如:密切注意美国新旧任总统主张、五眼联盟、区域全面经济夥伴协定（RCEP）、印太战略合作等。台湾国军除了平日精实训练于战训本务之外，全民国防抗敌意识是战争最后一道防线，因此透过全民国防教育，提升民众防卫信念，才可有效预防战争，确保国家安全。

台湾会否成为"悲剧性冲突的定时炸弹"？

台湾《风传媒》发表文章《后川普与新拜登年代，台湾的机遇与风险》，作者黄裕钧认为，华盛顿和台北都将全方面日益强势的中国视为共同挑战。台湾的泛蓝阵营和泛绿阵营尽管担心中国，但也同时都将中国威胁视为政治机遇。绿营认为这会鼓励美国支持和刺激其独立事业的机会；蓝营觉得可以鼓励其他大国远离中国并提升与台湾的关系。此外，根据拜登务实、规避风险且原则性强而坚定的中国政策，台湾的两大政党都有可能对中国采取较为中间的立场，或者在理想的情况下充当中国民主化的推手。

作者认为，台湾应该效法并采取务实的态度，避免成为艾利森（Graham Allision）所说的"可能会导致美中之间悲剧性冲突的定时炸弹"。于此脉络中，台湾应重新评估"与美国紧密一致"的大战略，尽管该战略目前得到台湾各党派全力支持。在美中台三边关系的所有方面，很重要的是，国内政治应抵制盲目爱国主义的欲望和狂热民族主义。政治人物致力于缓和经济领域的敌对关系，达成三赢局面，同时在安全领域保持可信的吓阻力，展现"求同存异"的智慧。

朋友纷纷隐身的圣诞节

香港《苹果日报》发表文章《给远方朋友的圣诞家书》，作者区家麟说：很多朋友在脸书上已没有脸庞，他们删去相片，更改名字，我已不知道谁是谁；有些更谨慎的，甚至用冷门文字拼写脸书名字，希望令老大哥的爪牙无法追寻起底，希望能把握最后的自由，畅所欲言。

作者说，这些说法已无悬念：香港是自由世界与极权世界碰撞的断层，香港是东西新冷战的原爆点，香港是新西柏林；今日的西藏新疆，就是明日香港。过去几个月国安法通过后，香港还有这些改变：喊一句抗争口号，也会被诬蔑分裂国家；举几张白纸，也会被指危害国家安全。这是一场预先张扬的命案，读读历史，就能看到极权的轨迹；这场风波，迟早要来，没有制衡的权力必然腐化，终有一天会吞噬自己。但是，作者仍然祝愿"新的一年，希望您的努力得到回报，黑暗尽头见光明"。

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