墙外文摘：美国军售虽多，台湾仍需自救

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《美国川普总统对台军售之意涵》，作者林政荣指出，对于台海有冲突是否美国是否会出兵协防台湾安全这个议题，美国历任总统大多采取"战略模糊"立场，以保持弹性与国际操作运用的空间。川普总统于2017年1月20日就任后积极促进并提升台美之间的外交、经贸、科技及军事及战略之合作及交流，台美双方关系达到1979年后最佳状态。
作者认为，美国仍以国家利益为优先考量，台湾安全需靠自己努力，"自己的国家自己救"，发展自主国防工业为首要与积极参予加入国际事务，例如:密切注意美国新旧任总统主张、五眼联盟、区域全面经济夥伴协定（RCEP）、印太战略合作等。台湾国军除了平日精实训练于战训本务之外，全民国防抗敌意识是战争最后一道防线，因此透过全民国防教育，提升民众防卫信念，才可有效预防战争，确保国家安全。
台湾会否成为"悲剧性冲突的定时炸弹"？
台湾《风传媒》发表文章《后川普与新拜登年代，台湾的机遇与风险》，作者黄裕钧认为，华盛顿和台北都将全方面日益强势的中国视为共同挑战。台湾的泛蓝阵营和泛绿阵营尽管担心中国，但也同时都将中国威胁视为政治机遇。绿营认为这会鼓励美国支持和刺激其独立事业的机会；蓝营觉得可以鼓励其他大国远离中国并提升与台湾的关系。此外，根据拜登务实、规避风险且原则性强而坚定的中国政策，台湾的两大政党都有可能对中国采取较为中间的立场，或者在理想的情况下充当中国民主化的推手。
台湾《风传媒》文章称，台湾应采取务实的态度，避免成为"可能导致美中之间悲剧性冲突的定时炸弹"
作者认为，台湾应该效法并采取务实的态度，避免成为艾利森（Graham Allision）所说的"可能会导致美中之间悲剧性冲突的定时炸弹"。于此脉络中，台湾应重新评估"与美国紧密一致"的大战略，尽管该战略目前得到台湾各党派全力支持。在美中台三边关系的所有方面，很重要的是，国内政治应抵制盲目爱国主义的欲望和狂热民族主义。政治人物致力于缓和经济领域的敌对关系，达成三赢局面，同时在安全领域保持可信的吓阻力，展现"求同存异"的智慧。
朋友纷纷隐身的圣诞节
香港《苹果日报》发表文章《给远方朋友的圣诞家书》，作者区家麟说：很多朋友在脸书上已没有脸庞，他们删去相片，更改名字，我已不知道谁是谁；有些更谨慎的，甚至用冷门文字拼写脸书名字，希望令老大哥的爪牙无法追寻起底，希望能把握最后的自由，畅所欲言。
作者说，这些说法已无悬念：香港是自由世界与极权世界碰撞的断层，香港是东西新冷战的原爆点，香港是新西柏林；今日的西藏新疆，就是明日香港。过去几个月国安法通过后，香港还有这些改变：喊一句抗争口号，也会被诬蔑分裂国家；举几张白纸，也会被指危害国家安全。这是一场预先张扬的命案，读读历史，就能看到极权的轨迹；这场风波，迟早要来，没有制衡的权力必然腐化，终有一天会吞噬自己。但是，作者仍然祝愿"新的一年，希望您的努力得到回报，黑暗尽头见光明"。
[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]
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2020年美国对台军售总额创历史最高
年末再添一笔军售
路透社报道，美国本周宣布了对台2.8亿美元的“野战资讯通信系统”军售，帮助台湾军事现代化，加强防御能力。这是是美国今年第六度对台军售，中国外交部发言人华春莹在周二的例行发布会上敦促美国停止售台武器和美台任何军事联系，她表示，美国对台出售武器装备严重违反一中原则和中美三个联合公报规定，严重损害中美关系。(图为幻影战机资料图片)
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2020年美国对台军售总额创历史最高
2020年美国对外军售的最大买家
11月28日，美国在台协会台北办事处处长郦英杰（William Brent Christensen）在台湾出席一场研讨会时声称，台湾已是全世界公认的美国武器最大采购方，今年美国对台计划中的军售额总计高达118亿美元，是台湾史上单年最高的年度防务采购。他强调，美国对台军售获得美国两党的支持，这些军售对台湾提升“不对称作战能力”具有相当关键的力量。他还透露，放眼2021年，美国政府已通知国会对台军售52亿美元。
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2020年美国对台军售总额创历史最高
台北谨慎回应
11月29日，台湾国防部就骊英杰的表态做出了回应。声明指出，美国对台出售防卫性武器，有助强化整体防卫战力，确保台海及印太区域的和平与稳定，国防部对此表示感谢。但同时声明也强调，明年并无规划新增对美提出52亿美元的重大军购项目。（图为台湾空军资料照片）
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2020年美国对台军售总额创历史最高
特朗普任内军售频繁
10月26日，华盛顿方面公布2020年内第四波对台军售案，表示美国国务院已核准将100枚鱼叉反舰飞弹出售给台湾。据台湾中央社报道，这笔军售交易总额高达23.7亿美元。鱼叉海岸防御系统（HCDS）射程在200到300公里之间，可对沿岸、港湾以及陆上目标实施打击，符合台湾近年机动、不对称战力的诉求。这是也是美国总统特朗普上任以来的第九个对台军售案。
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2020年美国对台军售总额创历史最高
40余年，上百次对台军售案
美国向台湾出售武器，源于1979年美国与台北断交，转而与北京建交之后，制定的《台湾关系法》。在撤离驻台美军之后，美国开始依照该法律为台湾提供防御性军武。根据1982年时任总统罗纳德·里根建立的备忘录，美国对台提供武器之性能与数量“视中共所构成之威胁而定”。
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2020年美国对台军售总额创历史最高
具有标志性意义的F16战机
在数十年的历次对台军售案当中，最为引人注目的先进武器之一莫过于美国的F16战斗机。这是由洛克希德·马丁公司研制的轻型战斗机，在战机世代上归类于第四代战斗机，同时也是第四代战机中产量最高的机种。台北方面从70年代就开始要求向美国采购这种先进战机，但是直到90年代才得以达成交易。1997年，台湾采购的首批F16战机进行交付。之后该系列战机又经历了多次升级和换装，美方提供的飞行训练和技术支援也都包括在军售交易之内。
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2020年美国对台军售总额创历史最高
基隆级驱逐舰
纪德级驱逐舰（Kidd class）是美国海军已除役的飞弹驱逐舰，2005年到2006年期间，美国海军陆续将该系列一共四艘驱逐舰交接给台湾海军，并改称为基隆级驱逐舰。图为台湾总统蔡英文2018年视察该舰。
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2020年美国对台军售总额创历史最高
爱国者导弹
爱国者导弹（Patriot）是美国雷神公司制造的中程地对空导弹系统，该系统曾在海湾战争中成功拦截了伊拉克军队发射的飞毛腿导弹，从而声名大噪。这款具有代表性的美军武器在之后经多次升级，从90年代起台湾多次向美国采购爱国者导弹。2020年7月达成的美国对台军售案中还包括爱国者三型导弹的零组件相关更换、维修、测试与后勤支援等内容。
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2020年美国对台军售总额创历史最高
将台湾打造成一个“堡垒”
近年来，随着中国军事装备力量的不断壮大，以及美中关系的日益紧张，美国出售给台湾的武器种类也发生了变化。美国兰德公司的研究员葛莱斯曼 (Derek Grossman)10月中旬在接受德国之声采访时表示：“美国过去卖给台湾许多不同类型的武器，有时是能提升台湾不对称防御战力的武器，有时是像F-16战机这种标志性的武器。不过现在美国的对台军援政策似乎做了一个明显的调整。”他认为，为了要阻止中国透过两栖登陆的方式入侵台湾，美国要协助台湾成为一个“坚不可摧的堡垒”。
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2020年美国对台军售总额创历史最高
北京如何应对？
历来的美国对台军售案都会引起北京方面的反对，但大多数情况下都仅限于口头抗议。10月26日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，中国将对参与上周对台军售案的洛克希德·马丁丶波音防务丶雷神等美国企业与个人实施制裁。其实洛克希德·马丁公司鲜少与中国做生意，多年来一直向台湾提供武器和国防设备。然而，如果中国对波音(Boeing)实施制裁，这可能对其造成沉重打击，因为该公司也向中国出售民航飞机。