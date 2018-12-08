墙外文摘：美国为什么拿华为开刀？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《孟晚舟事件带来了巨大震动》，作者黎蜗藤说，美国一向非常担心华为在美国的渗透，早就禁止华为的基础通讯产品进入美国。很可能出于美国政府的压力，美国电讯商也解除了与华为手机的合同。最近由于中国"锐实力"不断触动西方国家的神经，美国积极推动盟国也弃用华为产品，澳洲丶新西兰等最近都宣布不会采用华为的5G技术。英国甚至提出在两年内换掉在4G网络中的已经在用的所有华为产品。即便在发展中国家，美国和盟国也不断力阻华为。可以说，中国几个重要的电讯和手机企业，华为是最令西方担心的企业。

文章说，习近平自己也陷入很大的麻烦。官方的宣传陷入两难局面。不指责美国说不过去；太过指责美国，无疑等于说习大大被"戏弄"了。于是《环球时报》不得不说："现在不是中国政府出手与美国竞赛流氓手段的时候，华为应首先认真同美国打一场法律战争，争取在法律上驳倒美方的所有指控"。

华为事件势必波及富士康等企业

香港《关键评论》发表文章《全面剖析孟晚舟事件发展丶张首晟死因有可疑吗》，作者王阳翎说， 华为向来是一个颇难对付的对手，早于2012年美国国会已注意华为可能支持中国间谍活动，威胁美国国安的重要商业单位，由于奥巴马率先对华为有所戒备，禁止各部门购买其讯息技术，使2013至2014年华为逐渐退出美国市场。当特朗普早前一轮新冷战角力奏效，先严重打击了中兴，掌握更多证据之後，又在"特习会"站稳了2019年的战略，便借大小机遇正式向华为"开刀"。

华为海外屡遭“难题”为哪般？ 华为争议 华为公司创立于1987年，创始人任正非现年74岁，曾是军人。有关华为与中国政府的关系、以及作为非上市公司所有权关系的不明朗，在美国等国家引起质疑。

华为海外屡遭“难题”为哪般？ 涉伊朗？任正非之女被扣留 华为CFO、创始人任正非之女孟晚舟于2018年12月1日在加拿大转机时被扣留，加司法部长称，美国正寻求引渡她，但没有透露详情。有媒体引述匿名消息人士称，这与华为涉嫌违反美国对伊朗制裁有关。华为发声明称，孟面临“未指明的指控”；华为并不知晓她有任何不当行为；华为遵守包括美国在内的出口管制与制裁法律法规。中国驻加使馆则表示“坚决反对并强烈抗议”。

华为海外屡遭“难题”为哪般？ “对美国国家安全构成威胁” 2012年，美国众议院情报委员会称，经过一年调查后得出结论，华为与中兴对美国国家安全构成威胁。该委员会称，这两家公司被指与中国政府关系密切，并获得大量补贴。此外，华为被指为中国军方提供服务。华为否认这一说法。《纽约时报》报道称，美国官方实质上阻止了华为向美国销售其电讯基础设备。

华为海外屡遭“难题”为哪般？ “违反制裁令” 据《纽约时报》报道，2016年、2017年，美国商务部和财政部先后向华为发行政传票，调查有关该公司是否向古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚出口美国技术。2017年3月，中兴承认违反制裁令，被罚款逾10亿美元。美商务部称，中兴向伊朗、朝鲜出口了相关产品。

华为海外屡遭“难题”为哪般？ 5G网络 2018年8月，华为称，澳大利亚政府已禁止华为、中兴参与该国5G无线网络基础设施建设。澳政府的一份声明中则没有点名这两家公司，而是称必须将某些特定供应商排除在该国的5G网络外，“可能受到外国政府法外指示”的公司构成了不可接受的安全风险。2018年11月，新西兰也禁止华为为该国提供5G网络设备。

华为海外屡遭“难题”为哪般？ “共享数据” 除此之外，华为在海外还曾经历一些其它“难题”，比如，2018年6月，Facebook表示与包括华为在内的四家中国电子公司有数据共享合作关系。Facebook称，与华为的合作提供的所有信息都存储在移动设备上，而不是华为的服务器上。Facebook还宣布会终止与华为的协议。



文章说，不久将来，就是5G在全球大行其道的革命时代，亦为此带来了资讯丶国家安全的忧虑。外来的5G网络制造商，可以设定截取资讯丶发动攻击的"隐藏功能"（俗称：后门）。最简单直接的做法，就是从建设开始禁绝受怀疑的单位介入。不管如何，一旦孟晚舟事件持续发酵，美国全面抵抗华为，势波及富士康丶台积电丶联发科丶英特尔等为数不少的科技公司。

"厉害国"的代价

香港《苹果日报》发表文章《万二亿美元是习误判的代价》，作者潘小涛认为，仅从已知的协议内容看，今次"习特会"美方大获全胜。今年5月中美曾达成暂时休兵的协议，当时美方指中国答允购买2000亿美元美国货，而短短半年竟增加数倍，金额飙升至1.2万亿美元，可见第一阶段贸易战对中国政经的冲击是何等巨大，也解释了中国传媒不仅没公开协议内容，美国驻华大使馆官方微博上载的白宫协议声明也遭"河蟹"。

文章分析，这就是误判的代价。中国在国力、软实力等仍跟美国存在巨大差距时，习听信谗言，误以为美国在金融海啸后已没落，于是透过南中国海问题、全力推动一带一路等挑战美国的霸主地位，好分掉其国际事务及国际秩序话语权；另方面，习近平走回头路丶拒绝和平演变的态度已非常明显，迫使美国政商学界彻底抛弃对中共的幻想，发动这场足以撼动习近平权力基础、重塑中美关系的贸易战。

大国较量 中美贸易战大事记 301调查 此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

大国较量 中美贸易战大事记 为摩擦降温 2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

大国较量 中美贸易战大事记 钢铝关税 2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

大国较量 中美贸易战大事记 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

大国较量 中美贸易战大事记 博鳌论坛 2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

大国较量 中美贸易战大事记 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

大国较量 中美贸易战大事记 刘鹤再度赴美 2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

大国较量 中美贸易战大事记 暂停互相加征关税 谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

大国较量 中美贸易战大事记 特朗普再度加码至两千亿 2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。

大国较量 中美贸易战大事记 中国立即回击 中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

大国较量 中美贸易战大事记 习近平呼吁“自力更生” 2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”

大国较量 中美贸易战大事记 中美关系全面降温 贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。

大国较量 中美贸易战大事记 美国商界质疑特朗普的关税政策 越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”

大国较量 中美贸易战大事记 峰回路转 柳暗花明？ 2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在明年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?

大国较量 中美贸易战大事记 华为事件 全球震荡 但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。 作者: 苗子



文章说，美方提出的150多项条件中，能用钱解决的北京都可让步，但涉及公有制、政治体制等，北京就很难也不可能退让，否则会动摇中共政权，影响习的权力基础。

美中关系的根基何在？

台湾《自由时报》发表文章《探究美中关系的基础》，作者邓志强（Abraham M. Denmark）尽管中国官员时常将美国在亚洲的结盟体系指为冷战遗绪，实际情况却是美中关系本身就是冷战遗绪，不像美国的亚洲同盟已成功地面向二十一世纪重新定义其根本宗旨。冷战后，美国的策略就是利用其与北京的关系，鼓励中国成为一个支持战後自由秩序，并对此有所贡献的国家。这不过是美国的一厢情愿。这是美国的策略，而非北京与华府相互理解且彼此认同的共同策略。

文章说，美中关系的基础应该被认定为竞争，并负责任地善加管理以避免冲突，同时又能在双方利益交汇之处掌握合作契机。此前达成的互信建立措施，便是北京与华府基于共同利益携手合作，以降低潜在意外与误判的范例。维持一套以既有法律与规范为基础，以及美国在亚太地区所有权力要素中保有实力与影响力的自由秩序，台北与华盛顿共享重大利益。携手合作达成那些共同目标，也因而成为我们必须履行的责任。

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