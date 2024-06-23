墙外文摘：美俄中更新核测试设施是历史的倒退

有文章指出，美国、俄罗斯和中国都在对其核测试设施进行现代化改造，这是国际军备控制的倒退。历史告诉我们，地球上即使只有一枚核武器，也有发生意外和沟通失误的可能性，那可能意味着世界末日。

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《美俄中会重启核试验吗》，作者指出，核武器不一定要在战争中使用才能产生持久影响。20世纪人类试验了2000多枚核武器，这些试验对人类、公共卫生和环境造成的影响持续了一代人的时间。美国政府至今没有清理完几十年前结束的核试验所造成的后果，而在今天，重启核试验的可能性是真实存在的。

文章说，美国、俄罗斯和中国都在对其核测试设施进行现代化改造。自1996年签署《全面禁止核试验条约》以来，这些国家都没有进行过地下核试验。但美国和中国从未批准该条约生效，俄罗斯于去年11月撤销了对该条约的批准，这是国际军备控制的倒退。

文章指出，位于中国西北部的罗布泊遗址可能发生了最彻底的变化。《纽约时报》去年12月发表了一项调查，详细介绍了专家们的发现。自2017年以来，仅在主要支持基地就增加或翻新了30多座建筑物。中国还钻探了新的竖井，比起旧的水平隧道网络，能够承载更大的核试验。

作者强调，除了核试验，历史告诉我们，地球上即使只有一枚核武器，也有发生意外和沟通失误的可能性，那可能意味着世界末日。在整个冷战期间，人类幸运地阻止了这种灾难的发生。然而我们知道测试的后果，这些错误不应该重演。

马英九：就两岸关系必须相信习近平 图像来源: TVBS/AP/picture alliance

马英九这次愿意相信习近平吗？

台湾"上报"发表文章《这一次，马英九要不要相信习近平？》，作者陈嘉宏认为，无论是"两岸互不隶属"或"中华民国与中华人民共和国互不隶属"都没有任何本质上的不同，就如同延续自

过去8年蔡英文政府与赖清德政府也没有任何两岸论述上的断裂。把"中华民国与中华人民共和国互不隶属"抹成新两国论，将赖清德形塑成暴冲的两岸麻烦制造者，能够离间台湾内部，这都是中共所乐见的。不过，一如中共不会因为蔡英文表示的"善意"而改变其与民进党政府的互动，中共同样不会因为赖清德多说或少说了什么而大动干戈。中共的对台行动完全取决于他对客观情势的评估与准备，台湾内部政治的递嬗与任何的口惠及善意几乎不会有影响。

文章说，就在蓝白阵营指控赖清德的"新两国论"导致两岸风声鹤唳，让彼此敌意螺旋不断上升之际，英国《金融时报》竟报导，习近平曾对来访的欧盟执委会主席冯德莱恩指称，美国试图"诱骗"中国攻击台湾，但他不会上当。连习近平都这么说了，那一天到晚拿着两岸兵凶战危恐吓台湾人，却宣称"就两岸关系而言，必须相信习近平"的马英九，这次愿意相信习近平吗？

1979年1月邓小平访问美国 图像来源: CONSOLIDATED PICTURES/AFP

八十年代中美关系的希望与乐观

英文网站《中国书评》（China Books Review）刊发文章《夏伟谈20世纪80年代的中国》，作者何流写道，20 世纪 80 年代的中国似乎是超现实的，但这个社会和文化开放的窗口确实以某种方式出现了。当时中国正试图摆脱后共产主义宿命，国内积压的能量开始爆发。中国问题写作者和研究学者夏伟（Orville Schell）在各种文章和书籍中敏锐地记录了那个时代的进步和矛盾。

1979 年邓小平访问美国时，夏伟作为《纽约时报》撰稿作者随行。他回忆说，那是一个不可思议的时刻。尽管华盛顿的大多数人都鄙视共产党，但当邓小平到来时，他们都变疯狂地友好起来。"每个人都在笑。场面非常感人，因为在窒息了几十年之后，这两个国家在一起呼吸，互相欣赏，感到充满希望和乐观"。夏伟认为，"这就是被习近平扼杀的两国关系的特质"，因为"他实际上把美国视为敌人"。

夏伟回忆说，回过头来，我们才能看到胡耀邦是多么具有实验精神和开放意识。他允许村级和地方选举；人们可以真正竞选较低级别的职位。胡耀邦基本上把所有的汉人干部都撤出了西藏，说应该让西藏人自己管理自己。

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