墙外文摘：美中冲突必升级，美台建交正当时？

（德国之声中文网）香港《立场新闻》发表文章《从逃犯条例看四十年大气候转变》，作者卢斯达说，作为殖民地的香港诞生，是欧洲新殖民主义的馀波，而且大概已经在浪潮的尾段。如果欧洲人没有发明帝国主义，香港就不会发展出自己的法律和社会制度，并据此获利成为各方的缓冲，而现在才要面临是否跟中国"完全融合"的问题。从这个角度来看，近来约四十年的香港政治，也是世界秩序和中国的协调结果。

文章说，"而现在我们看见了曙光，那就是中美之间的再调整，那当然会影响香港"。就算不是《逃犯条例》，经济肯定会受影响，但空隙却是三十年以来从没有过的。在中兴被美国狙击的时候，习近平马上说香港要成为"科研中心"，那么其实就是说，要香港利用其差别待遇，作为中国盗取机密和科技的桥头堡。如果有机会的话，究竟香港人是务实切割，还是心理上跟中国苟且不休，将守护香港看成守护中国的前题，那么对中国锁定为敌人的其他国家，会怎样处理香港？

避免成为祭品，台湾还有别的选择吗？

台湾《风传媒》发表文章《中美注定一战？台湾如何避免成为祭品》，作者赵春山说，这场贸易战，双方比实力，也比耐力。目前看来，中美领导人都没有示弱的空间，特朗普有选举的压力，而习近平则有民族复兴的压力。哈佛大学教授艾利森（Graham Allison）警告，中美恐注定一战，而台湾应避免成为川普政府对北京容忍底线进行战略骚扰及试探下的祭品。

70年两岸关系的变迁 “反攻大陆”与“解放台湾” 在国民党退守台湾的头30年里，内战氛围浓厚，国共有数次小规模交战。台湾方面高喊“反攻大陆”、“汉贼不两立”，北京则要“解放台湾”，海峡两岸呈现紧张、对峙局面。朝鲜战争爆发后，美国舰队进入台湾海峡。1955年初，共产党攻下一江山岛，中华民国海军在美军协助下撤退，这被称作“第一次台海危机”。中华民国政府的有效统治范围从此退至台澎金马，并延续至今。

70年两岸关系的变迁 1958年金门炮战 《告台湾同胞书》至今共发表五次。第一次是在1950年，提出要完成解放台湾的任务。第二、第三和第四次均在1958年金门炮战（也称八二三炮战）的背景下，要求台湾共同对付美国为首的帝国主义，团结一致对外。该炮战（图）也被称作第二次台海危机。

70年两岸关系的变迁 对台政策的转变 最著名的《告台湾同胞书》则是1979年1月1日发表的第五版，其内容主要是商讨结束两岸军事对峙状态，并提出扩大两岸交流。中共停止了从1958年开始对台湾诸岛的炮击，国共军事冲突告一段落。该文被视为北京对台政策的转变。

70年两岸关系的变迁 “一国两制” 同样在1979年1月1日，美国与中华人民共和国建交（图为时任美国总统卡特访华），与中华民国断交，同时通过《台湾关系法》。在该背景下，当时已经掌握中共实权的邓小平提出“一国两制”的构想。该政策被用在解决香港和澳门回归问题上。

70年两岸关系的变迁 蒋经国没有接招 对于北京方面呼吁“相逢一笑泯恩仇”、提出“一国两制”方案，中华民国政府没有做出回应。据历史文献，蒋经国曾在致函宋美龄时称，“此固為‘匪’统战之一贯手法，但愿已推向另一更邪恶之层次方向，儿将一贯的置之不理并密切注意其后续发展伎俩”。

70年两岸关系的变迁 分离主义兴起 1986年，台湾第一个反对党“民主进步党”（民进党）成立。民进党在1991年公开其主张台湾独立的政治纲领。台独运动也逐渐在台湾民间兴起（图）。1990年当选台湾总统的李登辉大幅度调整了大陆政策，放弃了蒋经国坚持的“不接触、不妥协、不谈判”的“三不”政策，开始寻求两岸“分裂分治”的合法化。

70年两岸关系的变迁 “江八点” 随着台北的态度变化，两岸关系又趋紧张。1995年初，中共第三代领导人江泽民提出《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》讲话的八项主张（也被称为“江八点”），就“两岸如何达到和平统一”、“没有统一之前的过渡时期如何办”这两个问题表明立场。

70年两岸关系的变迁 第三次台海危机 1995年6月，时任总统李登辉对美国进行了“非官方”访问（图），打破17年间未有台湾高官访美的惯例。这引发北京强烈不满，于1995年7月和1996年3月中华民国总统选举期间分别进行大规模导弹演习。为此，美国派航母协防台湾海峡。而李登辉直选中成功连任，成为中华民国第一位民选总统。

70年两岸关系的变迁 “两国论” 1999年7月，台湾总统李登辉在接受德国之声采访时（图），将两岸关系定义为“特殊国与国关系”，即“两国论”。而当时被李登辉召入国安会的蔡英文，被认为是“两国论”的起草人之一。该事件引发地区紧张以及世界舆论的极大关注。而在台湾方面，强烈支持“两国论”的民进党在2000年的总统选举中胜出，陈水扁成为新一任总统。

70年两岸关系的变迁 “一边一国” 陈水扁上台后，他于2002年8月在日本提出“台湾跟对岸中国一边一国”，并主张“公民投票”决定“台湾的前途、命运和现状”。在2004年连任后，陈水扁及其民进党继续激进的台独政策。

70年两岸关系的变迁 出台《反分裂国家法》 北京方面，在中共第四代领导人执政下，《反分裂国家法》于2005年3月通过，这是一部针对两岸关系的基本法。同年4月，中共总书记胡锦涛2005年4月会见时任国民党主席连战（图），实现国共领导人历史性握手，胡锦涛对两岸关系发展提出基于认同“九二共识”的看法。

70年两岸关系的变迁 何为“九二共识”？ 1992年11月，中国大陆的两岸关系协会与台湾的海峡交流基金会就两岸问题在香港举行会谈，双方口头协商形成不成文默契，被称为“九二共识”，其主旨即为一个中国原则——“大陆和台湾同属一个中国”。2000年，时任台湾行政院陆委会主席苏起将“九二共识”阐述为“一个中国，各自表述”（即“一中各表”），并随后将其列入国民党党纲中。

70年两岸关系的变迁 马英九时代 2008年中华民国总统选举中，民进党败北，马英九上台。由于马英九接受“九二共识”，两岸关系在他担任总统的八年里显著改观，经贸往来与合作大幅增加。2015年11月7日，马英九与中国国家主席习近平在新加坡举行会面（图），打破了两岸领导人1949年以来不见面的禁忌。同年5月，时任国民党主席朱立伦也在北京人民大会堂与习近平举行会晤。

70年两岸关系的变迁 蔡英文时代 2016年的大选中，民进党主席蔡英文以超过56%得票率的绝对优势，击败朱立伦、宋楚瑜，成为台湾历史上第一位女总统。蔡英文拒绝承认“九二共识”。在2019年1月1日的新年讲话中，蔡英文提出“四个必须”，喊话北京“必须正视中华民国台湾存在的事实” ，并将中国“试图介入台湾政治与社会的发展”视为台湾当前“最大的挑战”。

70年两岸关系的变迁 习近平：祖国必须统一 在北京方面，2012年成为中共第五代领导人的习近平就对台政策做出调整。自蔡英文上台后，北京加大了在国际外交等多层面对台湾的施压，两岸关系明显降温。2019年1月2日，习近平《告台湾同胞书》40周年纪念会上发表演说，以五大原则阐述对台方针，强调推动和平统一，但也明言不放弃武统。 作者: 王凡



文章说，诚然，艾利森对台湾的提醒，蔡英文政府不应充耳不闻。但蔡英文有什么办法呢？有人把蔡政府的亲美政策形容为五零年代的中共对苏"一边倒"政策。当时中共是靠苏联的核子保护伞获取生存和安全的凭藉，今天台湾的处境比当年的中共还糟糕，台湾必须仰赖美国的善意，尽管这种善意常常经不起现实政治的考验。台湾除了和美国接近之外，还有什么其他的选择？

30年前，香港就是"六四""逃犯"的天堂

香港《苹果日报》发表文章《"送中"的急迫性》，作者李怡评论道，香港政府说，如果不修例，香港就是一个逃犯天堂。照这种说法，香港已经很长很长时间都是逃犯天堂了。有这么多犯罪者匿藏，很难想像罪犯会安分守己，那么香港的罪案是否多到难以控制呢？事实正相反，香港犯罪率不高且连年下降。逃犯天堂不是犯罪天堂。逃犯天堂没有什么不好，美国就是当年的逃犯天堂。倘若是政治犯的逃犯天堂，更能说明这是一个人权良好的地区。30年前的六四后，香港就享有这种世界级的声誉。

文章说，经孟晚舟一事，可以想像这一类藉在香港设立白手套公司欺骗银行或欺骗美国政府的行为，还有很多。孟晚舟事件引起中共警惕，相信美国要求香港引渡的白手套罪犯也必定激增。特府可能已经接到不少引渡请求，因此急需修订条例，才能在美国提出移交某罪犯时，能够以正准备移交中国作推搪。

美国应该以"一国两府"原则和台湾建交？

台湾《上报》发表文章《美台建交，此其时也》，作者胡平说，对于台湾人民而言，获得国际社会的承认具有双重意义：它不但能给台湾人民带来尊严，而且还能给他们带来安全。

台湾要获得国际承认，可以有两种方式。一是修改宪法，将其领土划定在台澎金马。这就表明台湾和大陆不是一个国家。但是，很可能，当台湾方面刚刚启动相关程式，中共就会全力文攻武吓，同时向美国施压。既然美国不愿意被卷入和中共的军事冲突，它就很可能像过去一样向台湾施压，劝阻台湾不要搞台独。这样一来，一些台独或华独人士主张的和平独立的计画就胎死腹中了。

第二种方式，胡平认为，在台湾维持现状－－包括维持现行宪政体制的法理现状－－的前提下，美国就是在维持和大陆邦交的同时，又和台湾正式建交，即，对大陆和台湾实行双重承认，即，一个中国两个政府，既然其前提仍是一个中国，因此也是不违反一个中国原则的，因此中共也无话可说：既然北京可以既承认北韩政府又承认南韩政府，那么华盛顿为什么不可以既承认中华人民共和国政府又承认中华民国政府呢？

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