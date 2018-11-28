墙外文摘：编辑婴儿，计划生育的恶果？

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《编辑婴儿：独生子女政策最不幸的遗产？》，作者方美凤（MEI FONG）认为，中国前所未有的生殖实验计划生育于2015年正式结束，虽然其中许多限制仍在继续，但它已经使人们习惯于--在许多情况下，是强制习惯--控制后代的数量和性别。建立独生子女政策表面上是为了遏制人口增长，但中国领导人并不回避劝告国民减少人口数量以提高质量，并给该政策蒙上一层优生学色彩。

文章说，1994年的《优生保健法》明确禁止精神或身体疾病患者生育，令这种做法变得清晰起来。（全球的愤怒导致北京将其重新命名为《母婴保健法》。）由于中国的父权制传统，人们更青睐男婴，因此在独生子女政策下，基于性别选择的堕胎极为普遍，以至于中国现在有大约3000万单身汉--大致相当于加拿大的人口。从这一切到"设计婴儿"之间并不遥远。对基因编辑严重滥用的过度开放心态，可能会被证明是独生子女政策最不幸的遗产。

围绕这对所谓的Crispr婴儿还有很多的未知。但几乎可以肯定的是，还会有更多婴儿随之而来。贺建奎说，他的实验中还有另一位女性怀孕。几乎可以肯定，会有人尝试使用基因编辑，制造更强壮丶更聪明丶更漂亮的婴儿。潘多拉之匣已在中国打开。

中国什么都有红线，除了道德？

香港《苹果日报》发表文章《连鲁迅也想像不到的中国人》，作者冯睎乾说，都说"中国什么都是假的，除了骗子"，事实证明错了。生物科技学界证实，贺建奎不是骗子，他的确踰越道德红线，在没有急切需要下编辑了婴儿基因，名副其实成为千古罪人。现在我们不妨说：中国什么都是假的，除了坏事。又或者说：中国什么都有红线，除了道德。

文章说，中国人热爱标榜道德，却不喜欢实践道德，所以能够一方面"扫黄打非"，一方面踩红线"打飞机"。即使荒谬如贺建奎，做了最不道德的事，仍沾沾自喜是最伟大的英雄，这不就是"卑污与骄傲"的杂种吗？而跑马拉松也抄捷径丶找枪手代跑，太不可思议了。"马拉松作弊，事件性质近乎嫖妓也要请枪，这已经不是突破道德底线，而是超乎人类想像"。

处理自媒体，受害的是整个网络环境

近期，中国网信办对自媒体帐号开展清理整治专项行动，已处理9800个帐号，约谈腾讯丶微博和新浪微博。台湾《上报》发表文章《中国网信办整治自媒体－覆巢之下无完卵》，作者秦胆说，自媒体以其低门槛与交互性，不受传统媒体在行政级别和隶属关系上的种种限制，挑战了官方在资讯发布上的垄断地位，公众可以成为资讯发布的主体，网友也摆脱了被动的受众身份，通过发贴丶点赞丶评论丶转发及至线下聚集，客观上形成了一股自下而上的民间力量，这种技术革命所带来的力量，曾被寄予"围观改变中国"的厚望。时过境迁，占有权力与资源垄断地位的官府当然没有坐视自媒体的壮大，而是多管齐下丶分而治之，一如对十余年前对敢言报刊的整治。

文章认为，从历次整顿与约谈中也不难勾勒出运动式治网的动机与思路，《网络安全法》授与了网路主管部门（网信办）巨大的权限（处罚权），通过连续不断丶巧立名目的专项整治形成寒蝉效应，倒逼网路平台自我审查，网路平台再以下架丶封号丶禁言等方式将管制压力最终传导给用户，由此营造"清朗"的网路空间，逐步消解可能挑战丶分流官方话语的民间力量。接连不断的治网使中国网路"水土流失"，五光十色的速朽内容每天都在被大量生产，严肃平实的内容不连退潮，党宣政标随处可见，百花齐放同时万马齐喑，"号灾"过后，病势深重的将是整个网路环境。

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