墙外文摘：统独条件变 现状怎维持

（德国之声中文网）台湾《上报》发表文章《"你是什么垃圾"现下中国人最流行的一句话》，作者李华说，近代以来的中国政府，处理社会问题，总是习惯了用思想动员和政治动员的运动式社会治理模式，最后到实践阶段总是难以形成持之以恆的长效机制。

这次上海实行强制垃圾分类，一些垃圾投放点也安装了监控摄像头，有些地方还有街道社区的志愿者在一旁协助分类，如果未来接入天网系统和步态识别系统。

近些年，中国为了构建诚信社会，建立起了社会信用系统，每个公民都被根据有关其经济和社会地位的数据得出相应社会信用评分。

作者认为，未来垃圾分类如果插上了这些高科技的翅膀，无疑可以在短时间内倒逼人们遵守规则，但是这也会引发外界对个人隐私和基本人权保障的争议。

维持现状难以继续



台湾《风传媒》发表文《当"不统不独"的条件不再存在》，作者蔡宏政说，在被询及台湾主权地位时，社会主流意见总会很世故地表示"不统不独"，久而久之，"不统不独"、"维持现状"似乎成为台湾安全的代名词。这导致今日政治人物带领风向，鼓吹统独是虚假命题，甚至于挖空心思，寻找各种文字迷雾来闪避台湾主权问题。事实上，台湾的不统不独是立基在特定的地缘政治经济结构，随着这个结构逐渐消失，不统不独的条件早已不复存在。



作者说，中国崛起的过程是一个专制的党国资本主义嫁接上香港与台湾的制造业资本，以美国为最终市场，透过国家补贴，吸收与山寨外国技术，繁衍出红色供应链的后进追赶发展。从钓鱼台主权、台海共管到南海九段线，中国崛起是一个利用经济自由主义，把经济民族主义推至极限的吊诡发展。



中美贸易战孰赢孰输



《纽约时报》发表文章《特朗普的贸易战为什么会失败》，作者保罗·克鲁格曼说，特朗普宣称"贸易战是好事，很容易赢"，这个经典言论肯定会被载入史册--但不是流芳千古那种。因为现实是，特朗普并没有赢得贸易战。诚然，他的关税损害了中国和其他国家的经济。但它们也伤害了美国；纽联储(New York Fed)的经济学家估计，最终，物价上涨将让每户家庭平均每年多支付逾1000美元。而且没有迹象表明这些关税正在实现特朗普假定的目标，即迫使其他国家做出重大政策改变。



在最近的20国集团峰会上，特朗普同意暂停和中国的贸易战，暂缓征收新关税。据我们所知，作为回报，中方发表了一些模煳的和解言论。



文章说，中国从美国进口的商品可能没有向美国出口的多，但中国的农产品市场对特朗普迫切需要抓住的农业州选民至关重要。因此，特朗普轻松赢得贸易胜利的愿景正在转变为一场消耗战，就他个人而言，对这场消耗战的忍耐力可能不如中国领导层，尽管中国经济正在感受痛苦。



[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]