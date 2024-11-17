墙外文摘：“红三代”薄瓜瓜能有多少台湾认同？

有评论认为，薄瓜瓜未在美国申请政治庇护，也未与外国相关单位合作，这些举动确保他能长期在海外过着相对滋润的日子，如今能前来台湾也不足为奇。为回报北京网开一面，他们也难以为台湾相关单位所用，最多聊点家族琐事和茶余饭后，仍会避免描述具体事迹。

（德国之声中文网）台湾“上报”发表文章《台湾女婿薄瓜瓜只会有“一个中国”价值》，作者汤名晖（台湾大学国家发展研究所博士候选人、东盟经济贸易文化发展协会研究员）认为，所谓的“红二代”或是“太子党”并不是一个尊崇民主自由的公民社会所应当跟风甚至钦羡的群体，尤其是正从党国体制走出的社会，更不应以封建心态将其视为特殊阶级。这种反现代思维的风气在部分媒体的加工之下，实则是对台湾民主化的嘲讽，威权的神话与符号崇拜仍然是难以祛除的魅影，更何况薄熙来夫妇的不法罪行放在哪个社会都是不堪的丑闻。

作者认为，从政治认同和意识形态来看，薄瓜瓜与大多数的海外干部子弟家族相同，不可能认同“一个中国”以外的价值。他们的红色血脉或许慢慢有着自由主义的成分，但是民族主义的结构仍旧延续，很难期待他们能有台湾认同。

文章说，薄熙来出事期间，薄瓜瓜兄弟都能平安无事，其他亲朋好友也平安无事，甚至能到海外出行，也都是北京高层网开一面。至今即使北京对他或多或少有监控，但是薄瓜瓜未在美国申请政治庇护，也未与外国相关单位合作，这些举动确保他能长期在海外过着相对滋润的日子，如今能前来台湾也不足为奇，为回报北京网开一面，他们也难以为台湾相关单位所用，最多聊点家族琐事和茶余饭后，仍会避免描述具体事迹。

特朗普vs习近平：哪个男人会赢得较量？图为两人在2019年G20大阪峰会上的会晤 图像来源: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

中国同意购买的2000亿美元美国商品在哪里？

《纽约时报》发表文章《特朗普将如何输掉与中国的贸易战》，作者保罗·克鲁格曼（Paul Krugman，2008年诺贝尔经济学奖获得者）认为，即使特朗普输掉了大选，贸易战也会爆发，这主要是因为中国不愿意像一个负责任的经济超级大国那样行事。不幸的是，要引导美国政策度过可能即将到来的动荡，特朗普可能是最糟糕的人选。他不会是美国打贸易战的原因，但很可能是美国输掉贸易战的原因。

文章说，世界其他国家不会被动地接受中国巨大规模的贸易顺差。本世纪前十年的“中国冲击”告诉我们，无论自由贸易有什么（真实的）好处，进口激增都会对受影响的工人和社区造成不可接受的损害。此外，中国是一个不认同民主价值观的专制国家。任由它支配战略上至关重要的产业会带来无法承受的风险。因此，贸易战即将来临；在某种程度上，它已经开始。

那么，特朗普会带来些什么？作者的答案是：无知、缺乏重点，以及任人唯亲的可能性。还有，他容易上当受骗。作者指出，在他的第一个任期内，特朗普在最后签署了其所谓的

“历史性贸易协议”后停止了提高关税，根据该协议，中国同意购买2000亿美元的美国商品。中国实际购买了多少？一分没有。

如果放任中国不断变强，共产党的胃口必然不止于台湾，甚至攻击美国西海岸也不无可能 图像来源: picture-alliance/dpa/Y. Zhihong

作为商人的特朗普会如何利用台湾？

台湾“风传媒”发表文章《特朗普上台，台湾该怎么办？》，作者许剑虹（军事史研究者）说，美国放弃台湾，可能正如陈纳德在1949年所警告的，等同于将太平洋战争赢来的所有战果让给中共。这个代价过于巨大，也将动摇美国全球霸权的地位。而且没人能保证，中共取得夏威夷以东的控制权后就会放手，不再继续挑战美国。若中共军事与经济实力强大到一定规模，对美国西岸发动攻击也绝非天方夜谭。

作者认为，在这样的情况下，美国自然不会让台湾轻易被统一在中共的制度下，必然要确保台湾不被中华人民共和国控制。更何况特朗普是一个商人，知道中共有民族主义的压力，无法失去台湾，只要台湾还在美国的势力范围之内，就可以不断跟中共讨价还价，那么好的战略资产，特朗普当然不可能轻易放弃，或者一次就贱卖给中共。

文章说，与拜登总统过去四年比起来，特朗普更愿意向中华民国出售让中共抓狂的关键性武器。民主党政府与传统的共和党政府，因为怕过度刺激中共，在对台军售上往往自绑手脚，不敢逾越《八一七公报》规格太多。特朗普在他第一任最后两年，批准了M1A2T战车、F-16C/D型战机、海马斯多管火箭以及MQ-9B死神无人机等新型装备给台湾，速度之快是在小布什、奥巴马以及拜登时代都难以想像。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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