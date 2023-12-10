墙外文摘：秦刚参与密谋推翻习近平？

（德国之声中文网）美国媒体曝出秦刚早已死亡的内幕消息，成为海外中文媒体的热门话题。台湾"上报"发表文章《秦刚死讯疑点重重，习近平已方寸大乱》，作者颜纯钩认为，这一报道存在明显的疑点。例如，秦刚爬到中共国外交部长之位，大半生过五关斩六将，已处于政治生涯的极高点，还有机会升到最高点（比如副总理甚至总理）。正当官运亨通炙手可热的时候，美国人要提供多大的物质诱因，才足以让他拿自己的身家性命冒险？
文章说，若美国媒体是被中共有意"喂料"，那又证明秦刚案绝不是泄密的问题，一定有另外的难言之隐，事件应该涉及更难看更不可言说的内情，必须转移公众视线。为此，把秦刚李尚福的窝案，归于最乞人憎的间谍案就是最现成的办法。
作者猜测，在中共体制内，在习近平全面掌权独裁后，最严重最不可容忍的案子，一定是密谋推翻习近平的政治阴谋案。假设有党内高干密谋，并得到政治老人的支持，串连不同部门高官举事，一旦政变成功，就全方位接管权力，届时国防部与外交部，都是不可或缺的要害部门，要政变没有这两个部门的配合是不可能成功的。政变功败垂成，对习近平来说虽然万幸，却又是非常丢脸的事，也会产生极大政治震荡，习近平掌握权力的能力会被怀疑，习近平的个人声望大大受挫。将秦刚李尚福的政变窝案裁赃成间谍泄密窝案，一则查无实证，二则罪不可赦，自可手起刀落连窝端，不留手尾。
"激女"：便于理解又极富煽动性
新加坡"端传媒"发表文章《中国激女：本土女权裂变的生命力，及其面对的质疑》，作者桃吐指出，"激女"正在成为中国互联网女权讨论中的主流。除了常见于社交媒体、使用同一套话语，她们似乎没有什么显而易见的共同特点。但在性别议题空间中，她们又无处不在，散发着可能是国内此前大部分女权活动人士都达不到的网络生命力。她们的话语体系逻辑完善、便于理解又极富煽动性，即便是一个完全不关心性别议题的人也很难在日常生活中避开它们--更何况可能没有人真的可以完全不关心性别议题。"激女"的一套"黑话"大致可以分为针对男性的辱骂和针对两性关系的解读两个部分。通过这些词汇，女性被分为婚驴/男宝妈/精神男人（厌女爱男的）和激女姐妹（爱女厌男的），以及介于两者之间"半醒不醒的自由人"。
文章认为，比起解构，本质论至少在扁平的互联网传播路径上更具优势。有人提出，我们正在经历发生于互联网的"第四次女权主义浪潮"，网络的去中心化让话语权更加分散，更多人得以发出声音、更多讨论圈正在形成。但另一方面，个体叙事的盛行难以避免地与消费主义合流，同时进一步巩固了阶级鸿沟，集体话语被压制的现实也因此变得更隐秘。
作者说，在中国，情况还更为特殊。政府一方面需要"坚持男女平等的基本国策"，另一方面对可能触及政策或制度问题的女权主义讨论或行动严防死守，因此女权主义不但不被允许出现在线下，连线上也被划定了安全区域。换句话说，我们能看到的女权话题都是官方允许的话题。如今的女权博主们观点可能不尽相同，但基本上都有着自立自强独立女性的形象，专注于搞钱搞事业。事实上这就是新自由主义最鼓励的一种叙事：普通人通过努力奋斗实现阶级跃升--即使你是女性。将问题简化成完全可以靠个人努力解决的模式而回避结构性问题，对于国家来说无疑是更安全的。
中共将继续强化对台"法律战"
台湾"风传媒"发表文章《中共后续可能对台采取那些"法律战"行动》，作者揭仲认为，中共近期军事扰台行动，明显是想藉蚕食台湾政府依据自身法律，对台湾海峡中线以东与台湾本岛周边海空域的管辖权逐步改变以往两岸以海峡中线为界，各自管辖部分水域的现状；然后再利用时机逐步建立对整个台湾海峡，甚至台湾本岛周边水域行使管辖权的例证，塑造符合其诉求的新现状。中共在这个时间点于台湾海峡发动新一波法律战，研判是受习近平今年5月30日所提"极限思维"的影响，想在2024年大选结果产生前，先动手强化在台湾海峡的法律战，塑造对其有利的战略态势。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
“务实的台独工作者”
今年4月，台湾现任副总统赖清德被民进党正式公告提名为2024年总统大选民进党候选人。2017年9月26日，时任行政院院长的赖清德在立法院公开答询时自称“主张台湾独立的政治工作者”，是首位任期内在立法院公开主张台湾独立的行政院院长。今年8月，赖清德在接受台湾媒体专访时又被主持人问到有关“务实的台独工作者”的阐述，他回答说，“务实”就是根据事实，台独是指“台湾不属于中华人民共和国的一部分”，“台湾斩钉截铁地就不是中华人民共和国一部分”。赖清德在台湾也被一部分人称为“台独金孙”。不过今年夏天他在媒体面前表示拒绝接受这个标签。他说，台湾政治只有“政治金童”，没有“台独金孙”。中国大陆国台办发言人已经多次直接点名赖清德是“顽固的台独分子”，指责“台独工作者”就是“麻烦制造者”、“战争制造者”。外界认为国台办在台湾大选前以如此强硬的方式直接点名批评候选人的做法并不多见。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
被中央台办两次列入制裁名单的台湾“战猫”
父亲为台湾人，母亲为美国人的萧美琴在2020年6月被任命为台湾驻美代表，她也是台湾首位女性驻美代表。《纽约时报》曾撰文称萧美琴是“驻华盛顿最有影响力的外国使节之一”，“身处灰色地带，她享有强大的内部人脉，但却忍受着一种特殊的局外人身份”。中国的外交官被称为“战狼”，萧美琴自称“战猫”。她说：“猫可以走钢丝，而且它们能够以非常敏捷和灵活的方式保持平衡。”去年美国众议院议长佩洛西访台后，作为访台的主要推动者萧美琴被中共中央台办点名，称她“必将遭到历史清算”并将她列入“台独顽固分子清单”。今年4月，台湾总统蔡英文同美国众议院议长麦卡锡在加州举行会晤后，中央台办宣布对萧美琴实施进一步制裁。台湾一些亲蓝的时评人士分析称，赖清德找到萧美琴做副手，主要看重的是萧美琴与华盛顿之间的良好关系，有利于加强台湾同美国的沟通和联系。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
“黑道克星”出身的“温和派”
国民党推出的总统候选人侯友宜曾担任台湾警政署署长和新北市市长。早年他在警界被称作“黑道克星”。《华尔街日报》在一篇报道中评价说：“他在不同党派之间拥有罕见的吸引力，但在应对主导台湾未来的地缘政治洪流方面经验有限。”文章称，侯友宜本省籍背景和务实的声誉让他在颇为广泛的选民中很受欢迎，但他几乎没有与北京方面或华盛顿方面打交道的经验，以往也基本上避而不谈对中国的立场。在被提名为总统候选人后，侯友宜公开表示，反台独，但是也反对一国两制。今年9月侯友宜访问美国之后提出“三D战略”，即吓阻(Deterrence)、对话(Dialogue)、降低风险(De-escalation)。他表示“用负责的态度让台湾实现和平和稳定”。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
昔日“政治金童”
蓝白合破局之后，侯友宜宣布与台湾著名媒体人赵少康搭配登记参选令很多人大吃一惊。赵少康早年从政，曾是国民党少壮派的政治明星，有“政治金童”之称，也是新党的联合创办人之一。90年代后期他逐渐淡出政界投入媒体界并成为台湾最为知名的“名嘴”之一。他主持的电视时政讨论节目《少康战情室》 在中国大陆也拥有大量的粉丝和观众，成为大陆人了解台湾时事的一扇窗口。2021年2月，赵少康的国民党党籍获批准恢复，这也是他自1996年1月底卸任立委25年后重返政坛的第一步。当时他还表示，不排除争取代表国民党参加2024年总统选举。“侯康配”形成之后，有看法认为，赵少康的参选有助于稳住蓝营的基本盘，推动蓝营支持者回归。但也有人认为，赵少康更具“战斗力”，有可能在选战期间“喧宾夺主”，副手光芒盖过正手。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
“政坛怪咖”
医师出身的柯文哲2014年以无党籍身份参选台北市市长。他在选举辩论中说过“台湾政治上最大的问题就是蓝绿恶斗”。最终柯文哲以57.16%的得票率当选，成为台北市改制直辖市后首任无党籍市长。柯文哲是一位讲话“非典型”的政治人物，“有话直说、不假修饰”，容易讲出“争议性言论”，风格“我行我素”，面对敏感政治议题则回避和闪躲，被看作是“政坛怪咖”。2019年8月1日，柯文哲召开记者会向外界说明台湾民众党成立的理念，“以台湾为民、以民众为本，我们希望台湾就是我们，我们就是民众”。5天后，民众党举行创党成立大会，柯文哲被推举为党主席。今年5月，柯文哲获得民众党总统候选人提名。此后几个月，国民党与民众党在选战中持续讨论蓝白合的可能性，一路磕磕绊绊，直到11月24日正式破局。当天上午，柯文哲正式登记参选总统，并同时公布其竞选搭档为时任民众党籍立法委员吴欣盈。一般认为柯文哲的主要支持者是40岁以下的年轻人。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
从“新光公主”到副总统候选人
吴欣盈虽然是台湾的政治人物，也是企业高管，但她在台湾更广为人知的身份是新光集团第三代千金。即便被宣布与柯文哲搭配参选2024年总统大选之后，台湾媒体报道吴欣盈的消息时仍喜欢用“新光公主”这样的称呼方式，而且连去年的旧新闻也被重新挖出。去年吴欣盈以民众党不分区立委在国会参加质询时说：“我所了解就是说台湾人最富有的20%与最穷的20%之间，其实差距是越来越大的，那这个部分对我来说是比较担忧的。”但她这一天穿的是三宅一生的套装，提的是黑色爱马仕包，引来网友狂酸：“穿着三宅一生谈贫富差距，很多人连半宅都买不起好吗？她自己就是那20%里的3%。”当时柯文哲回呛说：“难道质询贫富的议题，一定要先穿补丁的衣服吗？”根据《荣泰创数据》最新公布的3位副手网络好感度，吴欣盈获得的好感度居中，低于萧美琴，但高于赵少康。
作者说，参考中共在钓鱼台"国有化"争议期间的行动，可研判中共会继续采取行动强化对台湾海峡的"法律战"，除目前已运用的手段外，未来可能包括但不限于：在台湾海峡举行海上执法单位与共军之间的联合执法或搜救演习，并故意将演习区涵盖海峡中线以东的海域与空域；倘若有台湾或外籍船只于台湾海峡，遭遇中共海上执法单位拦查时拒绝配合，并驶入中线以东水域时；中共海上执法单位、甚至军方舰艇，不排除会以行使"紧追权"为由越过中线，建立在中线以东执法并行使管辖的事实。
文章认为，除台湾海峡外，若中共想进一步否定我政府依法所宣布的领海或领空，不排除会派出执法船舰或军舰，在东沙岛的领海范围内长期值守；甚至在两岸发生重大政治争议事件时，实际采取行动干扰台湾对东沙岛的军事运补。
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