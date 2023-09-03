墙外文摘：眼看着习近平毁党，红二代“竟无一人是男儿”？

有评论认为，习近平统治无能，民心全失，外部压力空前，然而红二代红三代未能形成气候，明知习近平会毁了党，但又找不到足以挽狂澜于既倒的治乱世之枭雄，各自忧心忡忡，而又无所作为。
（德国之声中文网）台湾“上报”发表文章《生死存亡之秋，红二代会出手解决习近平吗》，作者颜纯钩认为，在大陆官场，平民出身的高官，不可能形成一股倒习势力，因为彼此心防很重，无法成气候，唯一能动摇习近平的，还是他们自己人红二代。要是习近平稳住局面，红二代们会放心让他干下去，可惜习又太无能，如今民心全失，外部压力空前，习近平更显出不知如何是好的笨拙，面对政权崩溃的前景，对红二代来说，换人便会是不得已的选择。
作者认为，但问题是，习近平倒腾党政十年，已经消除异己，自立山头，如今朝内都是吹须拍马之辈，中央政治局常委中没有一人是红二代，官场中有足够影响力和政治能量者，也没有红二代红三代能形成气候。最终局面便是，明知习近平会毁了党，但又找不到足以挽狂澜于既倒的治乱世之枭雄，所有的红二代红三代，各自忧心忡忡，指天望地，日日骂娘，而又无所作为。
《纽约时报》发表文章《面对中国的衰落，西方国家该做些什么》，作者Bret Stephens认为，在未来十年，西方国家面临中国的主要挑战不是来自它的崛起，而是它的衰落——这一点几年来已经显而易见，而且在过去一年里，随着中国房地产市场的崩溃，已经变得不可否认。西方政策制定者需要围绕这一事实重新调整思路。
作者说，首先，不要把中国的不幸看作西方的幸运。一个不言而喻的真理值得重复，那就是只有一个经济体：全球经济。第二，不要认为这场危机将是短暂的。这场危机的潜在规模是惊人的。根据经济学家肯·罗格夫和杨元辰在2020年发表的一篇论文，房地产及其相关行业占中国国内生产总值的近30%。它的大量资金来自该国以不透明著称的2.9万亿美元信托业，而该行业似乎也在摇摇欲坠。第三，不要以为中国的经济管理能力很强。在习近平任期内，尽管实施了严厉的资本管制，但资本外逃却不断地增加。
第四，不要把中国的国内稳定视为必然。作者说，别管修昔底德陷阱了，真正的中国故事可能会是有时被称为“托克维尔悖论”的一个版本：当不断提高的期望因突然恶化的社会和经济条件而受挫时，革命就会发生。第五，不要认为一个正在衰落的大国就不是那么危险。崛起的大国有能力等待时机，而衰落的国家则会忍不住去冒险。随着中国经济的衰落，台湾面临的风险也在增加。第六，美国要坚持核心利益红线。第七，奉行缓和政策。
新加坡“端传媒”发表文章《“党”不语怪力乱神：当共产党化身为驱魔人，中共如何在乡间改造社会？》，作者小田介绍美国乔治华盛顿大学宗教学系副教授康笑菲（Xiaofei Kang）新著《魅惑的革命：中国共产党政治宣传里的鬼魂、巫觋与性别政治，1942-53年》透过渲染怪力乱神来反怪力乱神，传统女鬼与驱鬼的旧故事被重新包装，揭示宗教的鬼神世界和中共不只是敌对的关系，其语言、修辞和世界观同样支撑中共的政治宣传和政治合法性。
文章说，中共应许一场世俗化和现代化的革命，建立一个世俗化和现代化的民族国家，康笑菲却告诉我们，原来中共的政治话语和传统宗教有错综复杂且不无矛盾的联系：鬼神阴魂不散，阴阳观历久不衰，只是被革命叙述移形换位，新瓶装旧酒。事实上，革命恍如“旧中国”的“天命”，中共的革命恰恰生产新的魅惑覆盖旧的魅惑，令陌生的意识形态变得熟悉。在革命狂热的年代，我们还看到中共在文革用“牛鬼蛇神”指涉知识分子，而毛泽东被神化为顶礼膜拜的对象，就像“旧中国”拥有超凡力量的神灵。党并非不语怪力乱神，反而持续借鉴甚至生产“政治正确”的鬼神话语。
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