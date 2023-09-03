墙外文摘：眼看着习近平毁党，红二代“竟无一人是男儿”？

（德国之声中文网）台湾“上报”发表文章《生死存亡之秋，红二代会出手解决习近平吗》，作者颜纯钩认为，在大陆官场，平民出身的高官，不可能形成一股倒习势力，因为彼此心防很重，无法成气候，唯一能动摇习近平的，还是他们自己人红二代。要是习近平稳住局面，红二代们会放心让他干下去，可惜习又太无能，如今民心全失，外部压力空前，习近平更显出不知如何是好的笨拙，面对政权崩溃的前景，对红二代来说，换人便会是不得已的选择。

作者认为，但问题是，习近平倒腾党政十年，已经消除异己，自立山头，如今朝内都是吹须拍马之辈，中央政治局常委中没有一人是红二代，官场中有足够影响力和政治能量者，也没有红二代红三代能形成气候。最终局面便是，明知习近平会毁了党，但又找不到足以挽狂澜于既倒的治乱世之枭雄，所有的红二代红三代，各自忧心忡忡，指天望地，日日骂娘，而又无所作为。

西方国家如何应对中国衰落？

《纽约时报》发表文章《面对中国的衰落，西方国家该做些什么》，作者Bret Stephens认为，在未来十年，西方国家面临中国的主要挑战不是来自它的崛起，而是它的衰落——这一点几年来已经显而易见，而且在过去一年里，随着中国房地产市场的崩溃，已经变得不可否认。西方政策制定者需要围绕这一事实重新调整思路。

作者说，首先，不要把中国的不幸看作西方的幸运。一个不言而喻的真理值得重复，那就是只有一个经济体：全球经济。第二，不要认为这场危机将是短暂的。这场危机的潜在规模是惊人的。根据经济学家肯·罗格夫和杨元辰在2020年发表的一篇论文，房地产及其相关行业占中国国内生产总值的近30%。它的大量资金来自该国以不透明著称的2.9万亿美元信托业，而该行业似乎也在摇摇欲坠。第三，不要以为中国的经济管理能力很强。在习近平任期内，尽管实施了严厉的资本管制，但资本外逃却不断地增加。

第四，不要把中国的国内稳定视为必然。作者说，别管修昔底德陷阱了，真正的中国故事可能会是有时被称为“托克维尔悖论”的一个版本：当不断提高的期望因突然恶化的社会和经济条件而受挫时，革命就会发生。第五，不要认为一个正在衰落的大国就不是那么危险。崛起的大国有能力等待时机，而衰落的国家则会忍不住去冒险。随着中国经济的衰落，台湾面临的风险也在增加。第六，美国要坚持核心利益红线。第七，奉行缓和政策。

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



中共政治宣传中鬼魅阴魂不散

新加坡“端传媒”发表文章《“党”不语怪力乱神：当共产党化身为驱魔人，中共如何在乡间改造社会？》，作者小田介绍美国乔治华盛顿大学宗教学系副教授康笑菲（Xiaofei Kang）新著《魅惑的革命：中国共产党政治宣传里的鬼魂、巫觋与性别政治，1942-53年》透过渲染怪力乱神来反怪力乱神，传统女鬼与驱鬼的旧故事被重新包装，揭示宗教的鬼神世界和中共不只是敌对的关系，其语言、修辞和世界观同样支撑中共的政治宣传和政治合法性。

文章说，中共应许一场世俗化和现代化的革命，建立一个世俗化和现代化的民族国家，康笑菲却告诉我们，原来中共的政治话语和传统宗教有错综复杂且不无矛盾的联系：鬼神阴魂不散，阴阳观历久不衰，只是被革命叙述移形换位，新瓶装旧酒。事实上，革命恍如“旧中国”的“天命”，中共的革命恰恰生产新的魅惑覆盖旧的魅惑，令陌生的意识形态变得熟悉。在革命狂热的年代，我们还看到中共在文革用“牛鬼蛇神”指涉知识分子，而毛泽东被神化为顶礼膜拜的对象，就像“旧中国”拥有超凡力量的神灵。党并非不语怪力乱神，反而持续借鉴甚至生产“政治正确”的鬼神话语。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。