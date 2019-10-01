墙外文摘:真小丑未蒙面 习近平“帮”蔡英文

（德国之声中文网）台湾网站《思想坦克》发表文章《真正的香港露馅了──"合法又合宪"的"紧急立法"》，作者卢斯达说，"《禁蒙面法》是很容易破解的。前线抗争者亦已准备坐牢（甚至死），所以现实意义甚微。发生在10月5号凌晨的其实是一场政变，立法手段比起所立之法，更为重要。千万不要被误导，以为'禁蒙面'才是重点。那只是政变的掩护，等于希特勒指控共产党燃烧国会的那一刻，是行事的包装和藉口。"

文章说，在这一刻，不只是中共反现代的铁血意志被揭露，我们也看到一直延续的香港殖民体系的结构性问题。在世界各地的人，都应该警醒：香港从宪政秩序到具体操作，都不是自由世界的真正一分子，过去百多年都可视为伪装。在这里投资、移民、工作、旅游甚至说话，都不是安全的，因为它可以随时充公你、解散你、封禁网路、随意拘捕和搜屋。这样的"普遍的例外状态"已经复苏。

蒙面是为了让人更看得见

台湾《上报》发表文章《真正的小丑不蒙面》，作者廖伟棠讨论电影《小丑》和其他文艺作品，指出蒙面常常根本是一个立场的宣示，"蒙面是为了让人更看得见！"抑或"无面之人、面具是镜子等隐喻，让蒙面成为抗争者的标准装束、心理之矛（而不只是盾）"。

文章说，实际上戴面具的小丑和不戴面具甚至不化妆的小丑--比如名嘴Murray Franklin和资本家Thomas Wayne，哪一个更恐怖？"到这个时候，禁止蒙面已经没有意义。蒙面所组成的表象的共同体，将由心灵更坚固的共同体取代，牢不可破"。

引用《紧急法》将摧毁香港法治的大堤

香港《苹果日报》发表文章《林郑挑起自我毁灭的战争》，作者李平说，林郑月娥仍执意揿下午夜凶铃，无非是要打开《紧急法》这个潘朵拉盒子，让中共、港共可以随时随意限制甚至剥夺港人、居港外国人的人身自由和私人财产。岌岌可危的不只是香港金融中心地位，也有挑战港人和国际社会良知的林郑。

文章说，如果说，修订《逃犯条例》是摧毁区隔中港司法井水河水不相犯的防洪闸，那么，引用《紧急法》订立规例，就是摧毁香港法治的大堤。只要中共港共一日不回应五大诉求、香港的动荡一日不平息，各种剥夺言论自由、新闻自由、网络自由的恶法就会出台，直至剥夺市民的人身自由、私有财产。这就是中共特色的以法治港。

习近平一直在“帮助”蔡英文打选战

台湾《自由时报》发表文章《中国如何促成蔡英文连任》，作者杨苏棣说，"我不清楚中国国家主席习近平是蠢，还是只是拗，但看来他应该是在帮台湾总统蔡英文打赢二○二○年的连任选战。正如他应对近来香港'反送中'抗争的拙劣，这位中国共产党强人一直都在践踏其前任领导人夸夸其谈的'一国两制'概念"。

作者深信，香港今年夏天爆发的抗争，已让台湾的中间选民看清楚，国民党领导人若愿意与习近平统治下的中国建立更密切的政治关系，有多么危险。北京当局对香港抗议者的诉求毫不让步，强化了将台湾的未来托付给非民选的中国领导人意志的危险性。最近的民调显示，蔡女士可能击败任何可能出线的国民党候选人。

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