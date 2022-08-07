墙外文摘：白皮书恐吓，唯一选项是“武统”？

（德国之声中文网）8月10日，中共国台办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》，这是继1993、2000年以来第三份对台政策白皮书。台湾“上报”发表文章《一封来自中共的万言恐吓信》，作者宋国诚认为，这不是一份白皮书，而是一篇“万言恐吓信”。

文章说，对照于先前两份白皮书，这份恐吓信最大的亮点就是“和平废弃论”，也就是先前中共所做出的“两个承诺”：包括“中央政府不派军队和行政人员驻台”，以及“在一个中国框架内，……两岸通过协商解决台湾问题”，乃至包括统一后台湾允许保留军队、司法和有限的国际交往等等，在这封恐吓信中全部消失，乃至于刻意强调“民进党当局是争取和平统一进程中必须清除的障碍”等等。这意谓中共已经抛弃“和统”，不再上演和平谈判的假戏，其所剩下的唯一选项就是“武统”，一场“留岛不留人”的“血的解放”，也意谓两岸关系已经濒临战争边缘与剃刀锋口，两岸之间所剩不多的政治信任已经荡然无存，一句话：两岸恩断情绝！

作者认为，联合国大会2758号决议虽然承认中华人民共和国政府为中国驻联合国唯一合法代表，但这一决议既没有提及“台湾”（Taiwan）一词，也没有提及“台湾是中华人民共和国一部分”的说法；“代表权”不等于“主权”，2758号决议并没有表达“代表权可以覆盖主权”，也没有授权中华人民共和国“有权”代表台湾。换言之，台湾只是“退出”联合国，并没有“并入”中国。这证明从来就不存在“台湾是中国内政问题”的说法，也不存在“台湾是中国一部分”的定论。

晶片四方联盟：台积电必须选边站？

台湾“风传媒”发表社评文章《晶片法、 CHIP 4，台积电“被”或“该”站队了吗》指出，近来的地缘政治角力中，半导体再次被推上风口浪尖，美国总统拜本周二登签署晶片法，裴洛西亚洲行挑动区域平衡、引发中共军演，而其目的有人认为是为“CHIP 4”（晶片四方联盟）。

文章说，美国晶片法是为提高美国半导体制造而来的法案，其中一个重点是“排中条款”的影响如何。既然晶片法是为地缘政治而生，对手又锁定中国，因此法案中明订接受补贴的企业，10年内不得到中国大幅增产先进制程的半导体，违反者可能需要全额退还补助款。而裴洛西的亚洲行，有一说法认为其访问的国家几乎都与半导体有关，因此与美国打造“CHIP 4”有关，台积电董事长刘德音出席裴洛西到访的午宴，或是韩国总统因不愿在晶片事务上给予承诺而以休假为由不与裴碰面，显然都离不开半导体与地缘政治的议题。

文章说，对台、韩的半导体厂商而言，最佳的策略与结果就是：不选边、不站队，可以左右逢源、中美通吃。但是以整体发展情势来看，这种“不选边、不站队”的空间越来越小。外媒指台积电“已经选边站队”了，未必精准；从整体情势与格局来看，台、韩不论自愿或被迫，终究是偏向美国，要站队一定站这队，因为没有任何一家半导体企业有本钱对抗美国霸权，韩国即使总统“休假”避见裴洛西，但最后还是非参与“CHIP 4”不可。

阿里蚂蚁和滴滴：政治变革的被淘汰者？

新加坡“端传媒”发表文章《黯然退市、接受重罚——滴滴被“重锤”的背后与中国政经底层逻辑的变化》，作者超先声认为，滴滴事件的处罚，既有突击上市造成高层对滴滴“阳奉阴违”震怒，也有相关执行部委条线对这种体制外力量的头疼，在此时引发的集中监管。跟Uber对抗现有规则、打法野蛮粗暴类似，滴滴出生就打破了各地的既得利益格局，具有强烈的叛逆精神：网络叫车服务直接挑战庞大的出租车行业，身份是灰色乃至黑色，与中下层的交通官僚体制会产生天然的对抗性。

文章认为，中共十九大之后，中国政治运行规律改变，直接影响到了经济层面的运行逻辑，中国商业社会大洗牌，出现了新的赢家和输家。阿里蚂蚁系和滴滴就是这场大变革的“被淘汰者”。体制希望企业家们做“党的驯服工具”，能跟新时代同频共振，能效力中华民族伟大复兴事业。中国要驯服垄断的互联网巨头，不仅仅为了经济因素，还希望这些平台能够成为政权的拱卫力量，舆论动员能力能成为党的耳目喉舌，平台的数据能力为国家治理能力体系建设添砖加瓦。



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