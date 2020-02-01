墙外文摘：病毒肆虐，中共再次演练社会控制

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《病毒和恐慌背后，中共的治理逻辑》，作者张彦认为，中国政府并没有与人们就病毒疫情进行成年人的对话，或是制定在其他地方有过成效的合理政策，而是直接进入了全面封锁模式。这证明了政治学中的一种自明之理：威权政府就像一群只有两个大拇指的人，没有其他手指。他们可以采取强制行动，但没法对政府杠杆进行微调。

作者说，考虑到潜在的不信任感，政府很难说出许多流行病专家在说的话：这次疫情是严重的，但并非灾难性的。因为如果国家对人民坦白，它还必须承认这种程度的社会控制是没有必要的。这是否意味着政府将遭殃？作者不这么认为。因为尽管人们不信任体制，但他们总体上是接受封锁的。在私下谈话和聊天群里，他们说，像中国这样大的国家不采取严厉措施是不可能的。从这个意义上讲，人民已经吸收了政府的中国例外说：治理中国需要用铁腕，而这些看上去荒唐的措施正说明政府做的很好--并预示党将一如既往地突破困境，取得胜利。

不允许台湾"撤侨"，两岸未来或将阴影浓重

台湾《上报》发表文章《中共拒台派机接人是执念过深》，作者王志庆说，依过去四年惯例，台湾陆委会出面协商事务，对岸国台办只能已读不回，避免被解读为"两岸关系突破"，但人命关天，或有转还余地，但中共的"更高意志"恐也因防疫焦头烂额，没空针对此事斟酌衡量。

文章说，美、日、英、德、澳、韩、俄、法等十余国都要陆续撤侨，然而"台湾人"到底算是中国人还是外国人？若是本次放行，大陆民众看到"中国台湾人"登机而去，岂非相对剥夺感深重？然而，台湾不论有没有参加国际组织，都是国际商务、观光往来频繁的重要据点，若台湾防疫失当，必祸及全球。疫情当头，两岸政府都应捐弃意识形态，若中共不改做法，一旦未来台湾不幸沦为重灾区，或受困武汉台湾人遭交叉感染致死，都会使过往两岸和平的努力蒙上厚重阴影。

疫情之下，习近平对两岸关系还能深藏不露？

台湾《风传媒》发表文章《武汉肺炎对习近平，犹如半路杀出的程咬金》，作者赵春山说，习近平处理香港和"台湾问题"的手法，是怕"吃紧弄破碗"。对于香港的"反送中"运动，习仍授权特首林郑月娥来贯彻中共"止暴制乱"的立场，避免中央武力介入；面对民进党在台湾大选的压倒性胜利，习的反应深藏不露。

文章说，人算不如天算，武汉肺炎就像"半路杀出个程咬金"，其急迫性应非习近平所能预期。伦敦国王学院中国研究所主任布朗(Kerry Brown)说："这种事情绝对可以使整个政权的信心和合法性受到损害。"而习近平处理危机的能力，正是他个人权力集中和中共一党专政的"合法性"来源。 防疫无国界，台湾没有理由因政治因素，在中共刻意干扰下，受国际社会的排斥；此外，两岸关系目前虽处冷对抗状态，但面对备受全球关注的非传统安全议题，两岸仍有合作的空间。这有助于促进对岸领导人声称的两岸"心灵契合"。

捐赠困境，逼迫武汉红会放开部分权限

香港《端传媒》发表文章《无法抵达的物资：民间救援为何迟迟送不到一线医生手上》，作者秦宽、王浠和门悦悦报道说，截至1月29日，湖北省有近136家医院发布了医疗物资申援信息。截至1月28日，全国湖北以外地区，已有74家医疗团体发出求援呼喊，其中甚至包括不少知名医院。一些志愿者发现，就算运到了半途，物资也会凭空"消失"。从海外进入的物资亦面临同样的"险境"。

文章说，信任危机下，民间的救援管道急剧收缩。由于海外捐赠的关系往往来自校友会，人情联系强，定点捐助指向明显。但物资到了国内，捐赠者发现，"想给的人给不到，又被政府收走了"，不相信政府的捐赠者们却找不到可靠的民间通道，遂放弃了捐助。"它（民间援助）不是一个在无大台的状态之下能做起来的东西。"1月30日，在最新的公告中，武汉红会更改了定向捐赠规则，表示境内外单位或个人如有捐赠意愿，可直接与定向捐赠医疗机构联系，确认后将捐献物资直接发往受捐单位。这或许意味着武汉红会放开部分捐赠权限，民间力量终于有机会通过那扇窄门，抵达无数个急需帮助的人。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 武汉爆发不明肺炎 2019年12月底，微博上流传着一张武汉市卫生健康委员会的公告，内容首次提到「不明原因肺炎」。 另有一张文件照片显示，该不明肺炎的检测结果接近2003年爆发的SARS(非典型肺炎)。 这两张照片引发广大民众讨论，众人皆担忧SARS疫情重演。2019年12月31日，中国向世界卫生组织报告，该国1100万人口的武汉市发生多起呼吸性感染病例，病毒来源不明。世界各地疾病专家们迅即启动了对该病毒真面目的探寻。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 海鲜市场成焦点 12月底湖北武汉市出现的27宗不明原因肺炎，被指均与「华南海鲜市场」有关。 武汉市卫生主管单位在1月1日发出通报，决定对该市场实行休市整治并消毒，通知商户配合。 一些报导指出，华南海鲜市场不仅贩卖海鲜，还有些贩卖野味的店铺。 曾有人自称在海鲜市场看过家禽、狗、羊或是不知名的动物被关在笼中或是宰杀。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 确认新型冠状病毒 起初，专家们排除了SARS病毒的可能性。2002年，引发致命呼吸性疾病的SARS病毒在中国肆虐，并传播境外，导致全球范围近800人丧生。2020年1月7日，中国科学家宣布，已确认这是一种新型冠状病毒，类似SARS，属于冠状病毒家族，并暂时将它取名为2019-nCoV（2019-新型冠状病毒），患者症候包括发烧、咳嗽、呼吸困难、肺炎。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 传播「谣言」者被查处 武汉市公安局官方微博在1月1日发布消息称，关于武汉市肺炎疫情的情况，有8名网民在未经核实的情况下散布谣言，「造成社会不良影响」，已被依法查处。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 初步判定为冠状病毒 1月9日，武汉评估专家组表示，武汉不明原因肺炎已经排除了非典型肺炎（SARS）和中东呼吸综合症（MERS）的可能性。 专家初步判定该病毒为前所未见的新型冠状病毒，对于其深入了解还需要进一步研究。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 中国境内首例死亡病例 2020年1月11日，中国公布了这一冠状病毒导致的首例死亡病例。死者为一名61岁男子，曾在武汉的那家海鲜市场购物，死于肺炎综合症。据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 病毒传入邻国 之后数天，泰国和日本等国家相继宣布曾去过武汉该市场的人员被感染病例。在中国，该市第二个死亡病例被确认。至1月20日，中国国内3人死亡，200多人感染。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 首个死亡案例 1月11日，「武汉肺炎」出现首个死亡案例。 据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 世界卫生组织命名 1月13日，世界卫生组织(WHO)正式将武汉肺炎命名为「2019新型冠状病毒」(2019-nCoV)。适逢春节将至，许多人准备搭乘大众运输返乡过年，这也更有可能加速疫情的扩散。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 传播途径不明 一月中旬，专家们致力于确认该病毒是否会“人传人”。冠状病毒具“人畜共通性”，意指可以从动物跳传至人类。某些冠状病毒可经由咳嗽或喷嚏传染。世界各地机场开始对来来自中国的旅客做检查。1月20日，官方确认，该病毒可在人和人之间直接传染。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 习近平、李克强下指示 1月20日，习近平、李克强分别对武汉疫情作出批示，要求全力做好防控和救治，与世卫组织和外界保持密切沟通，防止疫情扩散。图为医疗人员将一名疑似病例送进武汉金银潭医院。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 钟南山: 肯定有人传人 1月21日，国家卫健委高级别专家组组长钟南山在接受央视采访时，肯定的表示新型冠状病毒肺炎存在人传人的现象。他说，在广东有两个病例没有去过武汉，但他们的家人去了武汉后染上了新型冠状病毒肺炎，因此“现在可以说，肯定有人传人现象。”当2003年中国爆发严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情的时后，钟南山协助揭露疫情的严重程度，被誉为“非典功臣”。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 国家卫健委确认人传人 在钟南山之前，中国政府对于新型冠状病毒是否会人传人的问题一直都没有正面回答。到1月20日为止，还是继续使用“有限人传人”、“持续人传人风险低”等说辞。但是在1月22日，国家卫健委召开记者会表示，目前，已经出现人传人，病毒存在变异可能，疫情存在进一步扩散风险。官员表示，截至21日24时国家卫健委已经收到国内13省(区、市)，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例440例，死亡9例。图为武汉天河国际机场的防疫措施。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 数百万人被“封城” 1月23日，中国对武汉实行“封城”，以试图遏制该病毒传播。公共交通暂停。当局指令赶建一家专门收治相关病人的大规模医院。1月24日，感染人数报告超过830人，死亡26人。当局将“封城”数量增至13个，涉及至少3600万民众。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 一个全球卫生紧急事件？ 随着春节将至，武汉作为一个人口聚集地，更多人从武汉往其他国家移动，而加速了疫情的跨国传播。1月13日，泰国出现首个武汉肺炎的确诊病例，之后又新增三例。1月16日，日本出现首个确诊病例。20日，一名中国籍女子在韩国确诊为该国首个确诊病例。21日，一名由武汉搭班机回台的女子确认为台湾首个病例。21日，美国华盛顿州；22日，澳门、香港出现首个确诊病例。在感染数量不断增加的同时，1月23日，世界卫生组织表示，将它宣布为全球公共健康紧急事件目前“为时尚早”。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 冠状病毒抵达欧洲 1月24日，法国卫生当局确认法国境内发生3例新型冠状病毒感染病例，标志着该病毒首现欧洲。数小时后，奥地利报告，一人感染该病毒。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 农历新年 1月25日，中国农历鼠年大年初一。死亡人数升至41人，全球感染人数超过1300，其中多数在中国。官方取消了众多大型庆祝安排，以防止病毒扩散。——这一天，数亿民众通常会旅行，或参加各种公共欢庆活动。专家们希望能在3个月内研制出首个冠状病毒疫苗。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 500万人离开武汉 1月26日，武汉市长周先旺在新闻发布会上表示，因为春节和疫情的影响，目前有500多万人离开武汉，还有900万人留在城里。当日，港澳政府宣布限制湖北省居民入境。与此同时，美国、日本和法国宣布从武汉撤侨。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 死亡人数81例 李克强视察武汉 截至1月27日，中国官方宣布确诊病例2835例，死亡81例。27日，中国国家总理李克强视察武汉。当日，武汉市长周先旺接受中国央视采访承认“有信息披露不及时的一面”，但同时指“作为地方政府，我获得信息之后，需要获得授权之后才能披露，这一点在当时不被理解”。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 德国首例确诊病例 1月27日晚间，德国巴伐利亚州确诊一名男子感染了新型冠状病毒。在次日的新闻发布会上，有关卫生部门表示，此男子是汽车零部件制造商Webasto员工，一周前与该公司来自中国的一名女同事有过接触。该女子在返回中国后被确诊。据悉，感染病毒的这名德国男子已经被隔离治疗，身体状态良好。28日晚间，又有三名德国人被确诊感染，他们都是Webasto员工。鉴于中国疫情严峻，德国政府准备动用空军飞机从武汉接回滞留在那里的德国公民。

武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报 感染人数超过2003年SARS 跟据国家卫健委通报的数字，1月28日24时，中国内地31个省（自治区、直辖市）累计报告的确诊人数已经超过2003年SARS的规模，不过死亡人数尚少于当年。据新浪网报道，2002年末至2003年8月16日，内地累计报告非典肺炎诊断病例5327例，死亡349例，治愈出院4959例。



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