 墙外文摘：疫情尚未结束 中国自夸太早 | 媒体看中国 | DW | 05.04.2020

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墙外文摘：疫情尚未结束 中国自夸太早

有评论认为，新冠疫情还远远没有结束，关于专制国家和民主国家抗疫能力的比较，很难得出一个确定结论。但是，对1960年以来所有流行病数据的分析发现，“在任何特定的收入水平条件下，民主国家的流行病死亡率似乎都低于非民主国家。”

Coronavirus | China wird die Sperrung von Wuhan Coronavirus beenden (Getty Images/AFP/STR)

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《面对疫情，专制比民主更有优势？》，作者Serge Schmemann说，中国和它的一些信徒认为，北京成功应对冠状病毒大流行，是对威权主义统治的有力证明。但是，其他亚洲国家对冠状病毒采取了相对有效的防御措施，最明显的是韩国和台湾，这些都是活跃的民主国家，它们在限制出行、积极组织检测和实施严格隔离方面行动透明。他们的反应无疑是吸取了相对较为近期的流行病的教训，尤其是2002-2003年SARS暴发。但这并不需要铁腕措施。

文章指出，关于专制国家和民主国家抗疫能力的比较，很难得出一个确定结论：大流行还远远没有结束，除了治理风格之外，还有许多其他因素。《经济学人》(The Economist)对1960年以来所有流行病数据的分析发现，"在任何特定的收入水平条件下，民主国家的流行病死亡率似乎都低于非民主国家。"文章说，一个原因是专制政权"不适合处理需要信息自由流动，以及公民与统治者之间需要公开对话的事务"。如果白俄罗斯拥有独立的新闻媒体，卢卡申科就不太可能坚持自己的鲁莽立场。

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新冠病毒疫情爆发6星期后，中国国内的生活渐渐恢复正常。多天来，官方公布的新感染病例明显下降，即使是湖北省居民也能指望很快可以重新外出。北京领导人声称，“抗疫”战彪炳辉煌。德广联发来一篇评论指出，这有悖于事实。 (15.03.2020)

有人说，在危机中，极权国家比民主国家表现得更明智、更坚决。德国《时代周报》的一篇专栏聚焦该话题，表示只要仔细观察，就会发现极权更具优越性只是个“传说”，“面对疫情，民主仍具有其宝贵优势。” (02.04.2020)

本周末，新冠病毒在包括意大利在内的多个国家爆发式扩散，德语报刊因此也提高了对疫情的关注度。《南德意志报》认为，学习“中国式防疫”的意大利，还拥有中国所不具备的一大优势。《每日镜报》指出，这场疫情同样也是专制和民主的竞技场。 (25.02.2020)

口罩出口与捐赠争议、肺炎命名、两岸包机，还有假新闻攻防让已经冷却的两岸关系雪上加霜。拿下台湾总统选举史上最高票的蔡英文要如何继续维持两岸和平稳定? 德国之声专访两位学者，谈谈他们的观察。 (02.03.2020)

有评论认为，上世纪，美中关系火热拥抱的年代里，台湾地位是比小三地位还不如的麻烦制造者。现在美中关系恶化到几乎大动干戈的时刻里，台湾的身份却像似“麻雀变凤凰”，突然变得前程大好。 (22.03.2020)

疫情过去之后，全球必将追责

台湾《上报》发表文章《中国死于武肺的人数应是公开数字的十几倍》，作者林傲霜说，"根据骨灰盒发放情况看，单武汉一地新冠病毒患者死亡人数就是中共公布的全国死亡三千三百多人的十几倍。死者的资料都如此离谱，至于什么确诊人数，疑似病例数，你还能希望它靠谱吗？"

文章说，而今北京当局似乎已气定神闲，端着茶杯隔岸观火之余，或发几封慰问电，或派个专家组去某国，或名为支援实则出售一些抗疫物资。以显示自己大国的气概与"救世主"的风度。然而煞风景的事却纷至遝来。卖出去的口罩被发现漏风，哪能防病毒？面对记者义正词严地提问，外交部发言人华春莹理屈嘴还硬，竟回复道"我们疫情严重时买的外国货中，也有不合格的呀？"就凭这样的"德行"还想什么创建、领导"人类命运共同体"？当什么"救世主"，未免太自不量力了吧！待疫情过去后，那些该承担负责的人(包括WHO的谭德塞)必然会受到受害国家与人民的追责和清算。

两岸民粹对撞，宜作长远筹谋

台湾《风传媒》发表文章《中国因疫而强，台湾趁疫而独？》，作者陈国祥认为，台湾这次应对疫情进一步强化了"远中亲美"路线，对岸的习近平则把新冠肺炎视为中共建政以来最严重的公共卫生事件，先期反应迟缓，后来发挥举国体制优势，展现抗疫绩效。两岸关系则在互杠中更加恶化。

文章说，新冠肺炎疫情爆发，疫情一发不可收十，暴露中共一党专政体制的弱点，备受世人指责。然而，后来以霹雳手段控制疫情后，中共对其体制优势更有自信了，对国际抗疫的支援非常积极了，对台湾冷漠、敌对甚至借疫推进仇中亲美政策极其恼火了。两岸之间应对防疫问题友引发民粹对撞，互视对方"非我族类，其心必异"的心态随而增强。后疫情时代，美中关系和两岸关系的情势都趋于严峻，为国家长远稳定发展筹谋，以长远宏观眼光审视变局，另谋可远可大的发展路径。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

 

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