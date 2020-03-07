墙外文摘：疫情刺激，中共高层脑子还正常吗？

（德国之声中文网）中共主要理论刊物《求是》最近发表了一篇庆功文，称"大国领袖"以处变不惊的信心处理了这场灾难，证明了自己不仅是"14亿中国人民和中华民族的主心骨"，也是因疫情而神经受到刺激的世界的"定心丸"。《纽约时报》发表历史学家Geremie R. Barmé文章《中国的疫情危机才刚刚开始》说，从这种夸张的说法来看，中共或总书记本人的神经似乎已受到了严重的刺激。这不难理解。自从十多年前刘晓波等活动人士呼吁宪政改革的《零八宪章》发表以来，中国共产党还没有面临过来自政治批评人士如此尖锐的挑战。

文章说，学者许章润也指出了中共体制的内在悖论，尤其是不断扩张的"大数据极权主义"及其"微信恐怖主义"所揭示的悖论。他把"微信恐怖主义"称为"堪为这个体制直接对付国民的毒瘤"。公民运动活动家许志永写道："我为中国的未来深切忧虑，担心这越来越绷紧的体制突然脆断而公民社会尚没准备好。"新危机产生新异见，随之而来的是镇压--以及之后的更多异见。正如许章润和许志永所指出的，正是中国体制的毒瘤使新冠疫情变成了严重程度远远超过了应有水平的卫生危机。而疫情反过来只是暴露了这个党国的病态程度。

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疫情汹涌，"一带一路"一场空？

台湾《上报》发表文章《中国新冠肺炎打乱一带一路布局》，作者许慧仪认为，近来中国所爆发的新冠肺炎大规模的世界性传染，又为中国本已摇摇欲坠的一带一路前景雪上加霜。依部分媒体报导，在疫情大开后，为了控制疫情传播，中国对内祭出人员流动管制，全世界也有逾133国对中国公民或有中国旅游史的人启动入境限制，中国劳工供应以及设备进口因而遭中断，拖缓中国海外大型建设进度。中国国务院国资委党委委员、秘书长、新闻发言人彭华岗也坦言："疫情防控对於中央企业海外项目、海外投资确实造成了一定的困难。"这也显示新冠肺炎疫情确实打乱中国原先预设具有良辰美景一带一路的一池春水。

文章说，在目前中国各省拼复工的当下，很多地区的复工并未完全到位；而复工还没等到，反倒先迎来的涨价潮，据了解，目前中国各地的蔬菜、水果、建材、电子、消费、化工、等各行各业均出现的疯涨潮，从10%、20%、50%、100%等程度一直涨到1200%馀，中国曾经引以自豪，拯救世界的一带一路，主要是为了排解中国一些规模庞大却又产能过剩的制造企业，例如钢铁、煤炭、玻璃制造、水泥、冶金等传统制造业，继而加速这些产业走出中国国门，发展高端产品的能力，让沿途国家为中国产能过剩的制造业寻找生机，也就是供给侧的改革。但现在，中国国内不是过剩却是短缺的情况下，不走回老路，还能继续改革吗？

只要皇帝爱新衣，就有骗子送上门

"假的，假的。"中国副总理、中央赴湖北指导组组长孙春兰周四在武汉一个屋苑巡视时，被困家中的居民隔着窗户大喊。香港《苹果日报》发表文章《习近平炫耀的三件武汉肺炎新衣》，作者李平认为，中共从地方政府到中央政府都在造假，无论是吹嘘抗疫成功，还是宣扬有序复工复产，甚至讴歌人类命运共同体的实践，无非是要藉武汉肺炎编造让习近平可以炫耀的新衣。

文章说，只要皇帝喜欢华丽的新衣，就少不了巧舌如簧的骗子和弄虚造假的官员。只因习近平定于一尊的帝王之威和好大喜功，从中央到地方，官员正藉武汉肺炎为他编造三件新衣──中国抗疫迎来拐点证其卓越领导，各地加快复工复产证其战略远见，支援各国抗疫备受赞赏证其大国领袖风范。 为了证明中国的抗疫卓有成效，不只官方公布的新增确诊个案直接降到个位数、零新增省分大增，更刻意放大外国抗疫的疏漏，甚至伪造外国政府的丑闻，广传的〈丧心病狂，美国CDC宣布停止公布确诊和死亡人数〉只是其中之一。为了以耗电量增长证明复工复产加快，地方政府大举向企业补贴电费，但多个城市传出，有老板宁愿让空无一人的写字楼灯火通明、电脑和空调长开、工厂机器空转，倒贴电费给政府，也不愿冒险复工复产。如果说，官员抗疫造假是草菅人命，老板复工复产造假则是为避疫，不愿赌上身家生命。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]