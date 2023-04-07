墙外文摘：疫情之后中国经济为什么不能迅速复苏？

（德国之声中文网）新加坡“端传媒”发表文章《专访经济学家陈志武：中国经济的复苏困境，与未来发展方向的结构性转变》， 经济学家陈志武教授在接受记者苗硕专访时指出，疫情之后中国经济复苏的程度，不管是外贸、国内的消费、投资、房地产市场，应该说都比原来12月国内的专家和官员，还有国际的分析师的预期要低一些。最主要的原因，是跟过去几年中国的经济体制、行政管制、社会治理体制，还有很多具体的政策发生的变化有很大的关系。简单地说，从2021年5月底6月初开始，对于教育培训行业、电子游戏行业，还有像网约车，这些跟移动互联网和传统互联网高科技有关的民营企业，政策一夜之间发生了根本的变化。因为这些体制的变化、政策的变化、法规稳定性的变化，民营企业、民营企业家，还有普通家庭和个人，他们对未来的就业前景、经济发展的前景一下子变得非常不确定。不确定性的增加、担忧的增加，使得整个经济的各个市场主体都变得没有信心，这个信心的下跌是根本的原因。

第二个很具体的原因，如果把中国这三年跟美国和欧洲、日本这些发达经济体在过去三年疫情期间做一个对比的话，比如说像美国、欧洲、日本，都给老百姓家庭很多的补贴，也给中小微企业很多的财政补贴，让美国和欧洲的很多的中小微企业，特别是一些餐饮店杂货店，还有小的制造企业都在过去三年能够活下来。所以在欧美和日本的这些社会，一旦疫情管控结束了，经济开始放开了，那些企业都还在，他们照样可以雇佣很多人。所以美国疫情高峰过去之后，就业的复苏和增长是非常快的，老百姓的消费恢复也很快，同时也带来了欧美国家的通胀去年失控的局面。但是中国在过去三年，特别是2022年，政府并没有通过财政给企业，尤其是没有给那些小微企业任何实质性的补贴，所以在去年大量的中小微企业都倒闭了。12月疫情管控政策180度转弯了以后，这些中小微企业没办法马上就恢复过来。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 马英九赴大陆祭祖 民进党：“中共促统下的棋子” 台湾前总统马英九将于3月27日至4月7日前往中国大陆祭祖。总统府20日表示，已于当日收到马英九的出访申报，期盼“马英九作为前任国家元首，此行能向对岸及世界展现符合国家利益与国民情感的作为，展现台湾民主自由的价值与两岸交流对等尊严的立场”。民进党方面批评马英九以祭祖之名赴中，“但相关行程都配合中国统战，这样的规划安排显然没有从国家及国民的立场思考，台湾民众也无法接受中华民国卸任元首成为中共促统下的一枚棋子”。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 未安排“马习二会” 台湾风传媒引述匿名消息称，马英九此行主要是前往湖南祭祖，并不会前往北京，也未安排与中共总书记习近平进行“马习二会”，政治效应可望大幅降低。但马英九成为自中华民国政府迁台74年以来，首位访问大陆的台湾卸任元首，“就两岸关系而言，仍具莫大的历史意义”。2015年11月7日，海峡两岸最高领导人习近平和马英九在新加坡举行会面。这是海峡两岸自1949年政治分立以来，双方最高领导人的首次会晤。会中主要就和平的两岸关系交换意见，双方没有签署协议或发布共同声明。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 台媒：马英九将与王沪宁、宋涛举行会面 台湾《联合报》20日的报道引述北京消息人士指出，中共中央对台工作领导小组副组长、全国政协主席王沪宁可能在上海与马英九会面，国台办主任宋涛则预计在南京与马英九会面。按上次国民党副主席夏立言访问模式，马英九此次到访的大陆各省市，当地中共“一把手”即省市委书记都将出面会见并宴请。尽管不会与中共总书记习近平会面，但王沪宁、宋涛则可能分别在上海及南京与马英九会面。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 中断超3年的“小三通”即将重新开放 3月16日，台湾陆委会副主委梁文杰宣布，3月25日起凡是台湾人及陆配皆可搭乘小三通及中转航班，金厦航线每日1班调整为最多6班，金泉航线每周2班调整为3班；马祖2条航线，由每周最多4班调整为14班。但如果陆籍人士所持证件为“金马澎入出境许可证”，依据现有相关规定，仍不能中转台湾。2020年2月10日起，为因应新冠疫情，台湾实施小三通“暂停措施”。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 国民党副主席夏立言率团二次访问大陆 今年2月8日至17日台湾国民党副主席夏立言率团访问中国大陆。在北京停留期间，他与新上任的国台办主任宋涛以及当时仍是“准全国政协主席”的王沪宁举行了会面。香港媒体香港01发表的观察评论文章指出，夏立言近半年内两度访陆，“获见中共官员层级从副部级一下拉升至正国级，背后的意义恐不容小觑。……北京接待夏立言意欲透露的对台讯息，说明了此乃中共对台下一波行动的开端，中央或已定调将扩大规模与台湾各界精英交流沟通，甚至是‘开展广泛深入协商’”。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 佩洛西访台 台海紧张局势急速升温 去年8月2日美国众议院议长佩洛西在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从4日12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中4枚飞越台湾本岛上空。去年全年中国总共派遣了1727架次军机进入台湾的防空识别区（ADIZ），数量近乎于2021年的两倍。而且在佩洛西访台之后，解放军军机不断飞越海峡中线。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 夏立言在敏感时期访问中国大陆 去年解放军围台军演结束不久，国民党副主席夏立言不顾台湾党内外劝阻，率团前往中国大陆访问。国民党新闻稿提到，夏立言与张志军两人就中国军演、农产品检验检疫问题、ECFA早收清单、两岸增加航点（恢复小三通）以及台商权益与投资保障等议题进行沟通。夏立言声称，已向中方反映台湾民众对于中国军方在台湾周边海域连日军演感到不满与忧虑。台湾总统蔡英文在民进党中执会表示，国民党在这个时刻，仍执意前往中国，令人民失望；国民党的做法，更是向国际社会传递错误的信息。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 洪秀柱与汪洋举行会晤 2022年2月，国民党前主席洪秀柱前往北京出席北京冬奥会开幕式，并与时任中国全国政协主席的汪洋举行会谈。汪洋在会谈时称“两岸统一的历史大势任何势力都阻挡不了”，洪秀柱则说要在“反独促统”的目标上，加速推动“两岸和平统一大业”。民进党批评洪秀柱沦为中国统战的“棋子”，国民党立委则批评民进党作为执政党却没打算与中国接触往来，改善紧绷的关系。

爱台还是卖台？国民党“大佬”为何频繁前往中国 央视节目中出现王金平“求和说” 2020年9月，国民党原本打算派出前立法院长王金平担任代表团团长出席在厦门举办的第十二届“海峡论坛”。但由于论坛举办前数日，中国大陆央视在社交媒体的“央视频” 报道王金平将代表国民党参加海峡论坛的消息时，打出“台海兵凶战危，这人前来求和”的标题，引起台湾朝野一致不满。国民党宣布取消以政党形式参加海峡论坛，同时表示，在这样的气氛下国民党还出团，可能会引起两岸民意的冲撞。



马英九那些得到中共允许的眼泪

台湾“上报”发表文章《谁来为这4千5百万中国人而哭》，作者陈嘉宏指出，马英九在祭祖行程中数度落泪，但是不能不注意到，马英九这趟行程显然是经过高度严格的拣选。中共让马到民国遗迹去怀想中华民国，但绝不容许任何象征中华民国法统正朔的字眼出现在大众视频；共产党在马的行程里取国共两党共同的抗日经历，却不容有任何当年国民政府“剿匪”的符码；一样是国民政府军的名将，共产党让马去祭拜来自西北军系、早死的33集团军总司令张自忠，却绝不容许你摆上正黄埔四期、在1947年孟良崮战役里战死的74师师长张灵甫。

文章说， 从1958年到1962年间的“大跃进”运动期间，四千五百万条人命灰飞烟灭，这不仅是人类历史上规模最大的饥荒，也被公认是是历史上最严重的人为灾难之一。若

要谈中国人被欺负被践踏的命运，没有任何事情比这一切更加悲摧乖舛。马英九能在中共的安排下，自在地走访抗日纪念馆，为当年流离失所的中国人而哽咽，诅咒“专炸平民”的日本人后来得到“报应”；但同样的人命，有谁为这60年前被饿死虐死的4千5百万中国人掬一把同情之泪呢？

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 最初的盟友 1949年10月1日中华人民共和国宣布成立的第二天，苏联成为第一个与中国建立外交关系的国家。年底，毛泽东赴莫斯科访问，并在苏联停留两个多月，参加了斯大林70岁生日庆生活动（图）。事后毛泽东抱怨受到斯大林的冷遇，以及签约会谈进展不顺利。1950年2月14日，毛泽东在莫斯科签署《中苏友好同盟互助条约》，中苏两国结为盟友。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 苏联“老大哥” 1950年代至1960年代初，被外界视为中苏关系的“蜜月期”，双方签署了一系列协定，苏联从贸易、高等教育、核技术、工业等一系列方面向中国提供资金、物资和人员的援助，以帮助中国建立完整的工业体系。中国政府1953年针对经济发展制定的第一个“五年计划”，就是在苏联的帮助和策划下出台的。毛泽东强调要在各方面向苏联学习， “苏联共产党就是我们最好的先生”。图为1956年出版的纪念中苏友好条约6周年的报道图册。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 朝鲜战争 1950年6月朝鲜战争爆发，中国于10月出兵参战（图为志愿军跨过冰封的鸭绿江），直接与美国主导的联合国部队对抗，中国称之为“抗美援朝”。苏联没有直接参战，但提供了大量武器装备和资金援助。1953年6月南北双方签署了板门店协议：规定朝韩以北纬38度线为界停火，这固化了朝鲜半岛的分裂格局。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从反目到决裂 1959年9月苏联领导人赫鲁晓夫访华（图），参加中华人民共和国建国十周年活动。当时中苏领导人在政治理念和上的分歧和战略利益方面的矛盾就已显现。1960年莫斯科召回援华的全部苏联专家，废除两国经济技术合作的各项协议。北京则对苏联的“修正主义”以及苏共的对外对内政策展开了长期的尖锐批评。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 边境冲突 中国和苏联是世界上拥有最长陆地边界的两个邻国。1964年中苏第一轮边界谈判失败。 1969年6月3月，中、苏两国军队在界河乌苏里江的珍宝岛爆发冲突（图为珍宝岛中国守军），双方均有伤亡。同年，两国又在黑龙江八岔岛和新疆铁列克提再次发生武装冲突。9月，苏联部长会议主席柯西金取道北京，在机场与中国总理周恩来紧急会晤3小时，达成共识维持边界现状，避免武装冲突。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 中苏交恶 勃列日涅夫任苏共领导人后，中苏关系依然处于对峙势态。1966年中国文化大革命开始之后，两国间几乎停止了所有交往。1967年，红卫兵曾冲击苏联驻北京大使馆。图为1969年中苏边境冲突后，包头钢铁厂工人抗议“苏修社会帝国主义”的示威。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 抵制莫斯科奥运 进入70年代后，中国开始同美国为首的西方国家改善关系，1972年尼克松访华开启了中国向国际社会开放的大门。1980年代的苏联，则因入侵阿富汗遭到西方国家更严厉的制裁和对抗。1980年莫斯科举办奥运会，中国加入了以美国为首的西方国家的抵制阵营。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 关系正常化 在苏联末期，中苏关系有所缓和。从1982年10月至1988年6月，中苏两国政府特使就实现两国关系正常化问题进行了12轮的磋商。1989年5月，苏共中央总书记戈尔巴乔夫访问中国，同邓小平会晤。双方在北京发表了《联合公报》，标志两国关系正常化。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从睦邻到战略伙伴 1991年苏联解体后，中国宣布承认俄罗斯为苏联的继承者。两国最高层之间开始恢复往来。1999年，《关于中俄国界线东西两段的叙述议定书》签订，遗留已久的边境划界问题基本得到解决。2001年普京上台后，俄罗斯与中国签署了《中俄睦邻友好合作条约》，确定平等信任的战略协作伙伴关系。2010年，两国确认"全面战略协作伙伴关系"。图为普京、布什和江泽民在2001年的上海亚太经合组织峰会上。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 共赴国际舞台 进入新千年后，随着经济实力的增强，北京和莫斯科都有意在国际舞台上扮演更积极的角色。“金砖国家”（BRICS）峰会、上海合作组织（2002年成立）这样的多边平台为此提供了机会。图为2016年10月在印度举行的金砖国家首脑峰会。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 政治强人的友谊 习近平和普京这两位威权专制领导人，有着相似的大国政治信念。在坚定巩固自身权力的同时，也都希望打破美国主导的现有国际秩序。2022年2月普京访问北京、出席冬奥会期间，中方强调中俄“友谊无上限、合作无止境”。图为2018年习近平在俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克与普京品尝鱼子酱煎饼。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 不是盟友，胜似盟友 2022年2月乌克兰战争爆发以来，俄罗斯在国际上备受制裁和孤立。但中国始终拒绝谴责俄罗斯的侵略行为，而指责美国和北约应为冲突负责，反对制裁，呼吁重视俄方的“安全关切”。同时中国大幅扩大从俄罗斯的进口，特别是能源进口。2023年3月，习近平访问莫斯科，成为乌克兰战争爆发以来首位访俄的大国元首。



习近平是在协助和平还是声援普京？

台湾“风传媒”发表文章《习近平外交出击─和平使者？还是联俄抗美？》，作者孔令信指出，俄乌一开战时，北京如果有心出面，这场战火当然不会打下去；如今双方陷入胶着，北京先抛《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，接着习马上访俄，但是并未接着就访基辅，若是真的有心穿梭促谈，习近平除了马上访基辅之外，更可提议在第三地或北京邀俄乌代表，则促谈止战的诚意才算真正显现。只是，习近平此行最重要目的，还是声援普京，深化中俄战略协作伙伴关系。对强调和谈解决乌克兰危机，主要还是给普京一个台阶下（为保留占领乌国领土铺好路），好让俄国可以摆脱过去这一年来对于俄国国势与经济喘一口气的机会。

文章说，英方在此次习普会谈之际传出有意提供含有贫化铀(depleted uranium)的穿甲弹给乌克兰；还有日本首相岸田文雄突然访问基辅，并向布查镇遭俄军屠杀的乌克兰军民献花致意。马上引起普京激烈反应，显示现今要普京走向谈判桌的条件还未出现，即便中国的《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件做和谈基础，可是能够落实的可能性，目前还未看见。

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。