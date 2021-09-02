 墙外文摘：留给饭圈的余地不多了 | 媒体看中国 | DW | 05.09.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

墙外文摘：留给饭圈的余地不多了

有评论认为，中共留给饭圈的余地并不多了，或许在“伟大规划”中，她们被要求必须离开个人的天地，走向需要她们的任何地方。

Südkorea K-Pop japanische Teenager auf der Suche nach Ruhm

（德国之声中文网）香港《端传媒》发表文章《整顿饭圈：网络治理新风暴之下，监管对自我组织的瓦解》，作者余湜指出，随着2008年之后民间的民族主义声浪兴起，个人主义话语让位给“星辰大海叙事”；在阶层固化和越发明显的资本剥削下，个人主义也不能再为青年提供信念和安慰。现实一次次强力入侵幻想天地，那份“爱我所爱”的自信变成了自嘲甚至是自弃。饭圈的审美也越发单一：从喜爱千姿百态的素人偶像，到追捧工业化培养出的标准偶像，再到要求偶像必须具有正能量，督促偶像积极同主流声音保持一致，甚至在“清朗”行动后，粉丝们提出了“进娱乐圈必须先政审”这样的诉求，偶像离粉丝的日常经验越来越远，粉丝对偶像的情感却越发极端。 

作者说，留给饭圈的余地并不多了，或许在“伟大规划”中，她们被要求必须离开个人的天地，走向需要她们的任何地方。从财富密码到人人喊打，饭圈“覆灭”只需要几天时间，或许她们仍能在艰难夹缝中找到容身空间。或许在“伟大规划”中，她们被要求必须离开个人的天地，走向需要她们的任何地方。 

不“娘炮”——军国主义习气？ 

台湾《新新闻》发表文章《消灭“娘炮”后，习近平要把中国带向哪里》，作者顾尔德认为，习近平要塑造出中国人自立自强、阳刚的国民性格，不祟洋、不哈日、不“娘炮”──习近平其实在塑造一个军国主义气习的国民性。 

作者说，除了“精神教育”，在政策与施政上，习近平也强调在建立一个积极备战的动员体制。8月30日在主持中央全面深化改革委员会第二十一次会议时，习近平除了再度强调要加强反垄断反不正当竞争监管力度 ，还特别提到“完善物资储备体制机制”。这样的物资储备体制机制，一方面是要因应像新冠疫情、能源危机等紧急状况，另一方面也在准备作战，“要丢掉幻想、勇于斗争，在原则问题上寸步不让、寸土不让，以前所未有的意志品质维护国家主权、安全、发展利益”。 

习近平“呵护”同僚 

台湾《上报》发表文章《习近平保权还有一手》，作者郑中原指出，相对于上一届中央班子被习近平以反腐名义打得七零八落，被查的中央委员及中央候补委员高达43人，甚至拿下众多副国级以上高官，习对十九届中央“呵护”有加。习是要顾全这届中央名声和中央成员的利益，极力掩盖危机真相以防崩盘。其中，去年初湖北当局对武汉大疫的隐瞒、失控，致疫情迅速扩散全世界，引发民间批评和国际谴责。当时湖北省委书记蒋超良、武汉市委书记马国强率先被免职，湖北省长王晓东和武汉市长周先旺也备受压力。但时隔一年半，周先旺早已转任湖北省政协副主席，王晓东转任全国政协副主任委员，蒋超良近日复出担任全国人大副主任委员，马国强复出任湖北省人大常委会党组成员。这三人中，蒋超良和王晓东是中央委员，马国强则是中央候补委员。 

但是，作者认为，中共十九大以来腐败不减。在官场的上层，许多高官边腐边升，丑闻缠身稳居要职的中央级大员比比皆是，连作为习家军基地的浙江，最近也打翻了年轻的省委常委周江勇。官场恶疾丛生，积重难返，习近平怎么软硬两手维稳，最终难免从党中央开始，出现象脓疮破裂似的状况，变天之势无可逆转。 

摘编自其它媒体，不代表德国之声观点

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

两部一协会发文整肃娱乐圈 网友质疑标准模糊喊口号

继网信部发布治理“饭圈”乱象的通知后，本周四，中国国家广电总局发文，要求整治违法失德人员、抵制高价片酬，严管演员嘉宾的选用、表演风格、服饰妆容等等。中国文旅部和中国演出行业协会也分别发文，强调要强化对经纪机构的管理，约束表演者行为等。  

德语媒体：整治“饭圈”的背后

习思想收紧中小学课本，网游时间被大幅缩短，一些影视及网络明星遭到整肃和下架，种种迹象显示，中国正在采取措施，加强对青少年的意识形态管控。  

墙外文摘：中共在全球有多少“有用的白痴”？

有研究者认为，中共在世界各地都有“有用的白痴”。当中央政府起来抵抗中共时，中共就会动用这些地方人士，强化地方层级的影响力工作。中国对外友协打著姊妹市的旗号，系统性推进党的政治及战略目标。  

杭州市委书记周江勇落马

杭州市委书记周江勇因涉嫌“严重违纪违法”被调查。周江勇在任内曾经力挺阿里巴巴创办人马云。部分人士猜测，周江勇落马或与马云有关。  

相关内容

16.09.2019, Großbritannien, London: Chinese actress Zhou Dongyu attends the 2020 Sping Summer London Fashion Week in London, United Kingdom, 16 September 2019. Foto: Wang Mengmeng/Imaginechina/dpa |

两部一协会发文整肃娱乐圈 网友质疑标准模糊喊口号 02.09.2021

继网信部发布治理“饭圈”乱象的通知后，本周四，中国国家广电总局发文，要求整治违法失德人员、抵制高价片酬，严管演员嘉宾的选用、表演风格、服饰妆容等等。中国文旅部和中国演出行业协会也分别发文，强调要强化对经纪机构的管理，约束表演者行为等。

In this Sunday, Oct. 15, 2017 photo, a security person approaches a woman near the slogan Without the Communist Party, There Would Be No New China at a shopping district where security has been tightened ahead of the party congress in Beijing. Under President Xi Jinping, China’s ruling Communist Party is reasserting itself after years of waning influence over the daily affairs of its citizens, even while it maintained an iron grip on the military and political system. Those efforts will likely get a boost when the party meets for its national congress, when Xi is expected to receive a second term as party leader. (AP Photo/Ng Han Guan) |

德语媒体：赵薇哪儿去了？ 03.09.2021

过去几天当中，中国网络上已经完全找不到影星赵薇的任何踪迹。同她有关的视频和文章消失的无影无踪，就连她出演过的热门影视剧也都被下架了。《南德意志报》报道称，中国正在开展一次规模远超以往的针对影视圈的整治行动。