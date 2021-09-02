墙外文摘：留给饭圈的余地不多了

（德国之声中文网）香港《端传媒》发表文章《整顿饭圈：网络治理新风暴之下，监管对自我组织的瓦解》，作者余湜指出，随着2008年之后民间的民族主义声浪兴起，个人主义话语让位给“星辰大海叙事”；在阶层固化和越发明显的资本剥削下，个人主义也不能再为青年提供信念和安慰。现实一次次强力入侵幻想天地，那份“爱我所爱”的自信变成了自嘲甚至是自弃。饭圈的审美也越发单一：从喜爱千姿百态的素人偶像，到追捧工业化培养出的标准偶像，再到要求偶像必须具有正能量，督促偶像积极同主流声音保持一致，甚至在“清朗”行动后，粉丝们提出了“进娱乐圈必须先政审”这样的诉求，偶像离粉丝的日常经验越来越远，粉丝对偶像的情感却越发极端。

作者说，留给饭圈的余地并不多了，或许在“伟大规划”中，她们被要求必须离开个人的天地，走向需要她们的任何地方。从财富密码到人人喊打，饭圈“覆灭”只需要几天时间，或许她们仍能在艰难夹缝中找到容身空间。或许在“伟大规划”中，她们被要求必须离开个人的天地，走向需要她们的任何地方。

不“娘炮”——军国主义习气？

台湾《新新闻》发表文章《消灭“娘炮”后，习近平要把中国带向哪里》，作者顾尔德认为，习近平要塑造出中国人自立自强、阳刚的国民性格，不祟洋、不哈日、不“娘炮”──习近平其实在塑造一个军国主义气习的国民性。

作者说，除了“精神教育”，在政策与施政上，习近平也强调在建立一个积极备战的动员体制。8月30日在主持中央全面深化改革委员会第二十一次会议时，习近平除了再度强调要加强反垄断反不正当竞争监管力度 ，还特别提到“完善物资储备体制机制”。这样的物资储备体制机制，一方面是要因应像新冠疫情、能源危机等紧急状况，另一方面也在准备作战，“要丢掉幻想、勇于斗争，在原则问题上寸步不让、寸土不让，以前所未有的意志品质维护国家主权、安全、发展利益”。

习近平“呵护”同僚

台湾《上报》发表文章《习近平保权还有一手》，作者郑中原指出，相对于上一届中央班子被习近平以反腐名义打得七零八落，被查的中央委员及中央候补委员高达43人，甚至拿下众多副国级以上高官，习对十九届中央“呵护”有加。习是要顾全这届中央名声和中央成员的利益，极力掩盖危机真相以防崩盘。其中，去年初湖北当局对武汉大疫的隐瞒、失控，致疫情迅速扩散全世界，引发民间批评和国际谴责。当时湖北省委书记蒋超良、武汉市委书记马国强率先被免职，湖北省长王晓东和武汉市长周先旺也备受压力。但时隔一年半，周先旺早已转任湖北省政协副主席，王晓东转任全国政协副主任委员，蒋超良近日复出担任全国人大副主任委员，马国强复出任湖北省人大常委会党组成员。这三人中，蒋超良和王晓东是中央委员，马国强则是中央候补委员。

但是，作者认为，中共十九大以来腐败不减。在官场的上层，许多高官边腐边升，丑闻缠身稳居要职的中央级大员比比皆是，连作为习家军基地的浙江，最近也打翻了年轻的省委常委周江勇。官场恶疾丛生，积重难返，习近平怎么软硬两手维稳，最终难免从党中央开始，出现象脓疮破裂似的状况，变天之势无可逆转。

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